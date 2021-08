Pilnībā izbeigta tiesvedība “Olainfarm” mazākuma akcionāru prasībā atcelt AS “AB City” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Tiesa nolēma izbeigt tiesvedību, konstatējot, ka A. Aucem un M. Judzim nebija pamata vērsties tiesā ar šādu prasību. Tādējādi viņu centieni apturēt obligāto AS “Olainfarm” akciju atpirkumu ir bijuši nesekmīgi, juridiski nepamatoti un neietekmēs obligātā atpirkuma laikā slēgtos darījumus. Līdz ar to nepamatoti ir bijuši arī visi viņu obligātā akciju atpirkuma laikā izteiktie apgalvojumi par obligātā akciju atpirkuma apturēšanu un visi viņu izteiktie pārmetumi un apmelojumi gan pret FKTK, gan pret AS “AB City”. Minētie Auces un Judža publiskie paziņojumi vērtējami kā manipulāciju mēģinājumi nolūkā ietekmēt tirgu, par ko ir paredzēta kriminālatbildība.

Obligātais “Olainfarm” akciju atpirkums noslēdzās 17. augustā, un tā laikā mazākuma akcionāri “Repharm” grupas mātes kompānijai AS “AB City” pārdevuši kopumā 2 427 408 akcijas. Tas sastāda 17,23% no kopējā “Olainfarm” balsstiesīgo akciju kopskaita, un kopumā mazākuma akcionāri par šīm akcijām saņēmuši 22,477 miljonus eiro.

Papildus AS “AB City” ir izteicis piedāvājumu vēl divas dienas līdz 25. augustam atpirkt “Olainfarm” akcijas, saglabājot to pašu cenu (9,26 eiro), kas obligātā atpirkuma ietvaros tika noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi. Šim nolūkam AS “AB City” joprojām ir rezervējusi līdzekļus vairāk nekā 65 miljonu eiro apjomā.

Ņemot vērā reputācijai radīto kaitējumu, AS “AB City” apsvērs iespēju vērsties tiesā pret M. Judzi un A. Auci, tiesas rezultātu komentē “AB City” valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko.