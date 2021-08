Obligātais “Olainfarm” akciju atpirkums noslēdzies; pārdoti 17,23% akciju

“Obligātā atpirkuma process ir noslēdzies sekmīgi. Lielā mazākuma akcionāru interese liecina, ka “AB City” izteikto piedāvājumu investori novērtējuši kā patiesi izdevīgu. Tāpēc, zinot par centieniem šo akciju atpirkumu kavēt, esam sagatavojuši papildus iespēju akciju turētājiem, kas procesa neskaidrību un novēlotā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) skaidrojuma dēļ tomēr atturējās pārdot savas “Olainfarm” akcijas,” komentē AS “AB City” valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko.

“AB City” ir nolēmis jau rīt nākt klajā ar piedāvājumu biržā vēl piecas darbadienas iegādāties AS “Olainfarm” akcijas, saglabājot to pašu cenu (9,26 eiro), kas obligātā atpirkuma ietvaros tika noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi. Šim nolūkam “AB City” joprojām ir rezervējusi līdzekļus vairāk nekā 65 miljonu eiro apjomā.

Līdz ar obligātā akciju atpirkuma noslēgšanos “AB City” ir ieguvusi 48,08% no “Olainfarm” balsstiesību. “Sīs darījums kalpo kā atspēriena punkts, lai aizvien lielāku fokusu vērstu uz ieguldījumiem “Olainfarm” attīstībā. Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad “Olainfarm” prioritāte bija peļņas sadalīšana dividendēs, mums rūp investīcijas “Olainfarm” produktu portfeļa paplašināšanā un jaunu tirgu apgūšanā,” teic “AB City” valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko, uzsverot, ka “Repharm” grupa kā vietējais veselības nozares līderis un stratēģiskais investors AS “Olainfarm” attīstību plāno ilgtermiņā, izvirzot ambiciozus mērķus ne vien uzņēmumam, bet visai farmācijas nozarei Latvijā.

Par “AB City”

Holdingkompānija "AB City" ir AS “Repharm” mātes kompānija, un tās uzņēmumu grupā ietilpst veselības aprūpes, farmaceitisko produktu mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzēji Baltijas reģionā ar kopējo gada apgrozījumu virs 300 miljoniem eiro. Cilvēks un veselība ir "AB City" pārstāvēto uzņēmumu un zīmolu uzmanības centrā, nodrošinot pakalpojumus “Mēness aptiekās”, “Veselības centru apvienības” un “MediCA group” medicīnas iestādēs, Centrālās laboratorijas filiālēs, “Recipe Plus” vairumtirdzniecībā, kā arī augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražošanā Rīgas Farmaceitiskajā fabrikā. Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018. gadā. Tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, tās patiesā labuma guvēji ir Josifs Apts, Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Aleksandrs Livšics, Mihails Lurje, Jeļena Ņikitina, Jānis Oskerko un Roberts Tavjevs.

“AB City” līdz šim bija ieguvusi 30,85% no AS "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita. “Repharm” jau šī gada februārī ziņoja par vienošanos ar Annu Emīliju Maliginu par tiesību iegūšanu uz 21,97% “Olainfarm” akciju pirkumu un balsstiesību iegūšanu, īstenojot šīs tiesības caur “Repharm” meitas uzņēmumu SIA “Farma Fund”. Savukārt “Repharm” grupā ietilpstošajai “Rīgas Farmaceitiskajai fabrikai” arī tiešā veidā pieder 1,07% “Olainfarm” akciju. Tāpat “Repharm” grupa ir informējusi Nasdaq Riga par vienošanos ar Niku Saveļjevu par 7,8% akciju balsstiesību iegūšanu “Olainfarm”, īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" mātesuzņēmumu “AB City”.

Saskaņā ar regulējumu, ja tiek iegūta nozīmīga līdzdalība jeb vismaz 30% balsstiesību uzņēmumā, akcionāram ir pienākums izteikt obligātā akciju atpirkuma piedāvājumu pārējiem akcionāriem, lai tiktu aizsargātas to intereses.

Akciju atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Tīrie aktīvi tiek aprēķināti no kopējiem aktīviem, atskaitot mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības, savā paziņojumā skaidroja FKTK. AS “Olainfarm” gadījumā cena par akciju bija 9,26 eiro.