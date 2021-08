Pixabay.com

Ieteikumi pareizai sava auto pārdošanai

Mainot automašīnas, vienmēr aktuāls ir jautājums, ko darīt ar iepriekšējo spēkratu. Bez opcijas to piedāvāt kā pirmo iemaksu auto dīlerim, pastāv iespēja to arī pārdot. Lai to paveiktu pēc iespējas īsākā laika periodā un ar minimālām izmaksām, piedāvājam vairākus ieteikumus, tostarp piedāvāt savu auto pārdot dīleriem kā BRC Autocentrs, kurš specializējas lietotu auto tirdzniecībā Rīgā.