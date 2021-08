Norakstām saimnieciskos izdevumus pareizi. Piecas svarīgas pašnodarbinātības norādes

Uzņēmuma “Mercredi” valdes locekle, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, Svetlana Dobrovoļska stāsta, kādas ir nianses un zemūdens akmeņi, norakstot pašnodarbinātā izdevumus.

Vispirms noskaidrosim, kas ir saimnieciskās darbības izdevumi. Tie uzskaitīti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta trešajā daļā. Tajos iekļauj:

* izdevumus par izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, izstrādājumiem, inventāru, kuru vērtība nepārsniedz 1000 euro (virs šīs summas jāveic amortizācijas aprēķini), precēm, kurināmo un enerģiju;

* izdevumus, kas saistīti ar algota darba izmantošanu tiesību aktos paredzētajos gadījumos;

* izdevumus par komandējumiem, reklāmu, kancelejas precēm, pasta pakalpojumiem, mārketingu un mākslinieku pakalpojumiem;

* pamatlīdzekļu nolietojumu un izdevumus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu regulāru remontu;

* nomas maksu.

“Tomēr nodokļu tiesību akti neparedz, ka pašnodarbinātais var norakstīt pilnīgi visus ikmēneša izdevumus, piemēram, par mobilajām sarunām vai benzīnu, lai samazinātu ar nodokli apliekamo bāzi. Tāpat nevar norakstīt visus komunālo maksājumu izdevumus tikai tāpēc, ka jūsu birojs atrodas jūsu dzīvoklī. Vai vēl viena izplatīta kļūda – sevis kā pašnodarbinātā iekļaušana sociālā nodokļa izdevumu postenī,” skaidro Svetlana un norāda, kā tiks ņemti vērā dažādi izmaksu varianti pašnodarbinātā grāmatvedības uzskaitē.

* Telefonsarunas un internets

Bez sakaru līdzekļiem – tālruņa un interneta – mūsdienās nevar iztikt neviens uzņēmums. Turklāt pašnodarbinātajam nav vajadzības iegādāties atsevišķi mobilo tālruni, lai risinātu darba jautājumus. Jūs varat izmantot savu personisko tālruni, izmantot mājas internetu, turklāt daļu tērēšanas pakalpojumu var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Tāpat nav jāaprēķina minūšu skaitu darba un personiskajām sarunām. Likums ļauj attiecināt uz saimniecisko darbību ne vairāk kā 70% no apmaksātā rēķina summas.

Proti, saņemam rēķinu par mobilajām sarunām un internetu 100 eiro apmērā, no kuriem 70 eiro var ierakstīt saimnieciskās darbības izdevumos. Tomēr, pastāvot ļoti augstiem izdevumiem, piemēram, par starptautiskām sarunām, Valsts ieņēmumu dienests var lūgt pierādīt, ka visi 70% sarunu bija par darba jautājumiem. Lai to izdarītu, jāuzrāda konta izraksts.

* Dzīvoklis, komunālie pakalpojumi

Ļoti bieži pašnodarbinātie strādā mājās un izmanto dzīvokļa daļu kā biroju. Ko darīt šādā gadījumā?

Likums noteic, ka izdevumi par dzīvokļa maksājumiem jāņem vērā tajā proporcijā, kādā pašnodarbinātais izmanto telpas daļu darba vajadzībām. Piemēram, ja dzīvojat 100 kvadrātmetru dzīvoklī, ir trīs istabas, turklāt tikai viena tiek izmantota kā birojs. Šajā gadījumā maksa par komunālajiem maksājumiem un nomas maksu tiks uzskatīta par saimnieciskās darbības izdevumiem. Bet, ja nav iespējams dokumentāri pierādīt šo proporciju, tad pašnodarbinātajam ir tiesības norakstīt 70% par biroja izdevumiem mājās.

Bet arī te ir nianse. Saskaņā ar likumu personai, kura izmanto dzīvokli kā biroju, ir pienākums par to paziņot savai pašvaldībai. Kāpēc tas vajadzīgs? Komerclietošanas telpām ir jāpiemēro citas nekustamā īpašuma nodokļa likmes, un tās parasti ir ievērojami lielākas.

* Automobilis un degviela

Tāds pats norakstīšanas noteikums par 70% no ikmēneša izdevumiem attiecas arī uz degvielas tēriņiem. Bet, lai iegūtu likumīgas tiesības norakstīt 70% no degvielas izmaksām, pašnodarbinātajam ir ne tikai jāapkopo visi benzīna pirkumi, bet ar dokumentiem jāpierāda, ka šie izdevumi ir bijuši saistīti ar darba jautājumu risināšanu. To var izdarīt ar ceļazīmēm. Ja to nav, tad likums ļauj “nosūtīt” uz izdevumu daļu ne vairāk kā 50% no faktiskajiem auto apkalpošanas izdevumiem. Bet šajā gadījumā ir vajadzīgs degvielas norakstīšanas akts.

* Kursi, apmācības, kvalifikācijas celšana, komandējumi

Uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt arī maksu par kursiem un citiem izglītības veidiem, kuri saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu. Tomēr nedrīkst pieskaitīt izdevumiem vispārējās izglītības un augstākās izglītības iegūšanas izdevumus.

Runājot par komandējumiem, pie izdevumiem var pieskaitīt transporta biļetes, viesnīcas apmaksu un citus izdevumus, kas radušies darījumu brauciena vai komandējuma laikā, tomēr tikai tad, ja tie tiešā veidā ir saistīti ar saimniecisko darbību. Dienasnaudu nevar iekļaut izdevumu daļā.

* Sociālais nodoklis

Kā mēs jau esam rakstījuši, no 1. jūlija likums paredz obligāto sociālās apdrošināšanas minimālo iemaksu veikšanu, tai skaitā pašnodarbinātajiem (hipersaite), tāpēc ir svarīgi saprast, vai sociālais nodoklis ir jāiekļauj ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos.

“Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un praksē daudzi pašnodarbinātie iekļauj veiktās sociālās iemaksas apmēru saimnieciskās darbības izdevumos. Turklāt likumā nav precīza paskaidrojuma, vai to var darīt. Pēc konsultācijām ar Valsts ieņēmumu dienestu varu sniegt atbildi tiem, kurus interesē šis jautājums. VID uzskata, ka pašnodarbinātais nevar iekļaut sociālo nodokli saimnieciskās darbības izdevumos, izņemot gadījumus, kad sociālais nodoklis tiek maksāts par darbiniekiem un iekļauts kopējos darbaspēka izdevumos,” skaidro Svetlana.

Kādas vēl svarīgākas nianses pastāv izdevumu daļas noteikšanai?

* Ar saimniecisko darbību saistītos pašnodarbinātā izdevumus var piemērot summai, kas nepārsniedz 80% no ienākumu apmēra. Izņēmums – uzņēmuma pirmais darba gads un gads, kurā notiek likvidācija. Šis noteikums ir ļoti svarīgs, sastādot gada deklarāciju.

Svarīgi! Šis noteikums neattiecas uz 2020. un 2021. gadu, jo Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 pandēmijas dēļ.

* Ir izdevumi, kurus var norakstīt pilnībā, piemēram, tie ir darbaspēka izdevumi, nekustamā īpašuma nodoklis, amortizācijas izdevumi, kompensācija nomniekiem par telpu atbrīvošanu.

* Nosakot ar nodokļiem apliekamo peļņu, ņem vērā tikai tos izdevumus, kuri bijuši faktiski izdarīti un bijuši pamatoti.

Ko tas nozīmē? Svetlana skaidro, ka jebkuram izdevumu postenim jābūt pavaddokumentam, kas apliecina jūsu tēriņus. Tie ir čeki, rēķini vai internetbankas izraksti par veiktajiem maksājumiem. Ja veiktajam maksājumam nav pierādījumu, to nevar attiecināt uz attaisnotajiem izdevumiem.

Patstāvīgi veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti ir diezgan sarežģīta nodarbošanās, īpaši tad, ja cilvēkam nav pieredzes. Jūs vienmēr varat vērsties pie kompānijas Mercredi speciālistiem, lai saņemtu palīdzību grāmatvedības jautājumu risināšanā. Kontaktus varat atrast uzņēmuma tīmekļa vietnē.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Mercredi.