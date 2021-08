BMW iX3: lielisks elektroauto, kas brauc kā īsts BMW

Elektriskajam "iksam" ir arī īpaša dizaina diski un speciālas emblēmas.

“Un protams vispamanāmāka lieta - radiatora reste, aiz kuras nekāda radiatora īsti vairs nav,” saka Normunds Avotiņš.

iX3 nav arī pilnpiedziņas, jo vienīgais elektromotors piedzen tikai aizmugurējos riteņus. Līdz ar to tas ir krosovers tiem, kam patīk liels bagāžnieks un augstu sēdēt, jo bezceļā ar šo elektromobili labāk nelīst, patiesībā tāpat tāpat kā ar daudziem citiem....

“Tātad eletriskajam X3 ir tikai viens elektromotors. Tas atrodas aizmugurē. Attiecīgi rodas jautājums, kas tad ir šeit? Tur taču ir milzīgi daudz vietas, tur kādreiz bija 6 cilindru motors. Paskatīsimies. O, tas nebūs tik vienkārši...”

Dekoratīvais vāks padodas negaidīti viegli, paverot skatam telpu, no kuras kaut kas šķiet nočiepts.

“Kā tikai visa te nav! Galvenokārt gan šeit nav dzinēja. Tas tur laikam būs invertors, tā ir 12 voltu baterija. Kaut kas palicis arī no radiatoriem. Ļoti ērtu var pieklūt stūres mehānismam un priekšējam tiltam. Nav nekas jāizjauc. Nopietni runājot, šis vieš cerību, ka kādudien iX3 varētu ražot arī ar diviem elektromotoriem.”

Jautājums, vai to vispār vajag, jo vairums elektromobiļu ikdienā mierīgi iztiek ar vienu motoru.

“Salīdzinot ar BMW i3 vai i8, iX3 salonā šķiet pat aizdomīgi normāls. Ja nebūtu zilas starta pogas, mēs nemaz nenojaustu, ka braucam ar elektrisku automašīnu. Šim ir tikai divas komplektācijas, kuras abas ir labas - Charged un Charged Plus. Ādas salons, dubultie stikli, head up displejs utt.”

Ieraugot to visu, rodas aizdomas, ka iX3 varētu būt stipri dārgs. Paskatīsimies, cik maksā automašīna, ar ko šobrīd braucam.

“O jā. Nākotne elektromobilitāte nemaksā maz.. 77 000 eiro.”

No otras puses - ja elektriska Škoda var maksāt 62 000, kāpēc elektrisks bembis nevarētu maksāt vēl 15 000 vairāk? Sevišķi, ja tas tik tīkami brauc.

“Man patīk, kā tas auto brauc! Motors aizmugurē, priekšā nekā nav. izsvarojums kā agrīnajiem sporta auto. Tas ir izveicīgāks par galvernajie,m konkurentiem, lai gan tāpat sver 2 tonnas. Nu labi, citi varbūt ir ātrāki. Bet te ir 286 ZS, tikpat cik X3 ar 3 litru dīzeli. Paātrinājums tāpat ir zem 7 sekundēm. Ko vēl var gribēt?”

Nu, varbūt mīkstāku gaitu. Pneimopiekares X3 nav, bet elektromobiļa atsperes, kam jātur ne tikai pati mašīna, bet arī 80 kWh baterija, piekopj cietu spēli. Bet cik tālu ar to var aizbraukt? BMW saka, ka 460 kilometrus, bet iX3 vēsta citādi.

“Es automašīnu saņēmu ar gandrīz pilnu bateriju. Rādīja 235 km. Bet kāds pirms manis bija kārtīgi iespiedis pedāli grīdā. tā kā es braucu daudz prātīgāk, man tā arī visu laiku rāda 230 km. Tas arī nav slikti. Borta datorā ir 4 režīmi. Adaptīvais, kurā mašīna pati zina, kurā brīdī cik stiprai jābūt rekuperācijai. Tā vadās arī pēc navigācijas sistēmas. Mašīna zina, ka riposim lejā no kalna, piepaceļ līmeni, un mēs dabūjam kādu vatiņu atpakaļ. Vislabākais režims ir High. Tur ir visaugstākā reģenerācijas pakāpe, kad ar mašīnu var braukt kā ar Nissan Leaf - izmantojot tikai vienu pedāli. Bremzēt nevajag.

Secinājumi

“Teikšu kā ir - no visiem elektriskajiem SUV, ar ko gadījies braukt pēdējā laikā, BMW iX3 man patika visvairāk. Laikam jau tāpēc, ka tam nav nekāda elektromobiļu glamūra. Tas ir gluži parasts automobilis, tikai elektrisks. Tas ceļ automašīnas vērtību ikdienas lietošanā. Ar to nevar plātīties youtubā, parametri nav tādi kā elektromobiļiem ar 2 vai 3 motoriem, bet būsim godīgi - to visu vajag 1% elektromobiļu lietotāju. 99% grib braukt ar vienkāršu foršu un kvalitatīvu automašīnu. Un šis auto, tāds patiešām ir,” rezumē Normunds Avotiņš.