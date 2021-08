"Bolt" elektriskie skrejriteņi tagad pieejami arī Rēzeknē

Mikromobilitāte ir lieliska iespēja, lai pasargātu vidi, kā arī lai efektivizētu pārvietošanās iespējas pilsētā, mērojot īsas distances. Jau šobrīd visi "Bolt" skrejriteņu braucieni ir oglekļa emisiju neitrāli. Pēc īpaša pasūtījuma radītais "Bolt" 3 skrejriteņu modelis, kas būs pieejams Rēzeknes iedzīvotājiem, ir izturīgs, viegls un ērti lietojams, turklāt tas ir pilnībā pārstrādājams.

Lai pārvietošanās kļūtu vēl izdevīgāka, skrejriteņa atslēgšana uz nenoteiktu laiku būs bez maksas, savukārt par katru brauciena minūti maksa būs EUR 0,05.

Ar vienu akumulatora uzlādi skrejritenis var nobraukt vairāk nekā 40 km un tā maksimālais ātrums ir 25 km/h, taču lietotnē ieviests arī drošības jeb iesācēju režīms, ļaujot lietotājiem ierobežot brauciena maksimālo ātrumu līdz 15 km/h. Tāpat maksimālais ātrums tiek samazināts atsevišķās vietās pilsētās, kur gājēju blīvums ir augstāks – Rēzeknē šāda vieta ir Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā (Raiņa iela 29A), kur maksimālais braukšanas ātrums visiem braucējiem nepārsniegs 15 km/h.

Drošība pirmajā vietā

Eimantas Balta, "Bolt" reģionālais skrejriteņu pakalpojuma vadītājs Baltijā, stāsta: “Esam priecīgi, ka zaļa domāšana un klimata jautājumi šobrīd ir kļuvuši par ļoti nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu lielai sabiedrības daļai, tostarp Rēzeknes iedzīvotājiem. Braucieniem ar elektrisko skrejriteni ir vairākas priekšrocības satiksmes atslogošanā un vides uzlabošanā, taču jebkura ierīce ir jālieto apdomīgi – aicinām visus braucējus būt atbildīgiem par savu un apkārtējo drošību.”

Pirms brauciena uzsākšanas katram braucējam lietotnē tiek piedāvāts iepazīties ar drošības ceļvedi. Lai tam piekļūtu, lietotājiem jāpārslēdz "Bolt" lietotne uz skrejriteņu režīmu un ekrāna apakšējā labajā pusē jāizvēlas vairoga ikona. Ceļvedī ietverta informācija ar drošības padomiem, “iesācēja režīms”, ļaujot ierobežot maksimālo ātrumu, kā arī informācija par vietējiem noteikumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti pilsētā.

Cilvēki, kuriem jau ir "Bolt" lietotne, nospiežot skrejriteņa ikonu, var atvērt skrejriteņu nomas vietni. Cilvēki, kuriem vēl nav "Bolt" lietotne, to var lejupielādēt "Google Play" vai "App Store". Pirms brauciena skrejriteni var atbloķēt, ar tālruni noskenējot QR kodu, kas atrodams uz skrejriteņa. "Bolt" lietotne atpazīst lietotājus, kas to izmanto pirmo reizi un parāda tiem instrukcijas, kā droši braukt un novietot skrejriteņus. Skrejriteņi tiks izvietoti bieži apmeklētās vietās pilsētas centrā un pēc brauciena tie jānovieto "Bolt" lietotnes kartē iezīmētajā teritorijā, vēlams velosipēdu novietnes tuvumā vai citā drošā vietā uz ietves, netraucējot pārējiem satiksmes dalībniekiem vai gājējiem. Būtiski atcerēties – skrejriteņu noma ir pieejama no 18 gadu vecuma un ar to var pārvietoties viens cilvēks.