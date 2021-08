"Līdz šim ir bijuši daudz mītu par to, ko tad Valsts ieņēmumu dienests dara, par ko uzņēmēji tiek sodīti. Bija situācija, ka mēs vienkārši nevarējām atbildēt uz šiem jautājumiem. Līdz ar to tie mīti tika kultivēti. Arī pārkāpējiem radās nesodāmības sajūta, ka neviens to neuzzina - ne darījumu partneri, ne sabiedrība," norāda VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Viņa bilst, ka tagad plašāk izgaismosies arī aplokšņu algu jautājums. "Šobrīd šie uzņēmēji ir slēpušies. It kā cienījams uzņēmējs, bet tajā pašā laikā veic aplokšņu algu izmaksu. Turklāt to dara regulāri. Sabiedrībai ir tiesības uzzināt, kā tieši uzņēmums pilda nodokļu saistības. "

Tikmēr Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka norāda, ka tagad cietīs vairāku uzņēmumu reputācija. "Vai tas tieši atstās ietekmi uz ēnu ekonomiku, es neesmu pārliecināts, bet pasaules prakse rāda, kad šādus negodprātīgus cilvēkus izgaismo, tad tas ir liels reputācijas risks. Tas ir viens no aspektiem, kas netiešā veidā var palīdzēt cīņā pret nodokļu nemaksāšanu," LTV bilst Sauka.

VID nodrošinās sabiedrības tiesības uzzināt par būtiskākajiem juridisko personu veiktiem nodokļu un muitas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem. Tādejādi tiks veicināta godīga konkurence un labprātīga nodokļu saistību izpilde.

Līdz šim VID bija aizliegts izpaust jebkādu informāciju par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas. Saeima pirms mēneša pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz VID tiesības no 5.augusta publiskot informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID lēmumiem.

Pēc izmaiņu spēkā stāšanās, VID publiskos informāciju par virkni lēmumu attiecībā uz juridiskajām personām - lēmumus par nodokļu revīzijas un datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, kā arī lēmumus, ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds un ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa.

Informācija būs apskatāma VID tīmekļvietnē. Publikācijā paredzēts norādīt juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, lēmuma spēkā stāšanās datumu, lēmuma būtību un nolemjošo daļu, kā arī informāciju par to, vai lēmums ir pārsūdzēts tiesā.

Informāciju par lēmumu publiskos septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad tas kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta. Šī informācija būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiek atcelts, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā publiskošanas.