Tapusi Baltijā unikāla vīna kolekcija "Barents Wine Collectors"

Baltijas valstu mērogā vēl nebijis ambiciozs projekts "Barents Wine Collectors" (BWC) ir klāt! Godalgām bagātie sava amata meistari vīnziņi Raimonds Tomsons un Kaspars Reitups apvienojuši zināšanas un garšu pieredzi, lai Latvijas vīnmīļiem būtu iespēja iepazīt Eiropas ekskluzīvos un īpaši retos vīnus. Kolekcijas izveidē ir ieguldīti vairāk nekā 200 tūkstoši eiro, un tās portfelī pašlaik ir aptuveni 9000 pudeļu.

Foto: Publicitātes foto

“Zelta atslēgas uz nepieejamiem vīna pagrabiem un unikālām alokācijām? Tagad jūs zināt, pie kā tās ir meklējamas!” uzsver Raimonds Tomsons, "Barents Wine Collectors" direktors.

Vairāk nekā 20 gadu ilgās un spožās karjeras laikā abu pierakstu kladēs ir sakrājies iespaidīgs īpašu vīndaru vārdu un koordināšu sarakts, un tieši personīgais kontakts, draudzīgās attiecības ar kulta vīndaru dinastijām un neatkarīgajiem ražotājiem ir BWC pamatā. Pateicoties Raimonda un Kaspara neatlaidībai, vairāki ekskluzīvi Vecās pasaules, tajā skaitā Austrijas, Francijas un Vācijas, vīni būs pieejami Baltijā pirmo reizi. Spēja vienoties ar augstākā līmeņa vīna namiem par tiešu sadarbību ir zvaigžņotās komandas nevainojamās reputācijas un veiksmes stāsts.

BWC kolekciju veido divi pamatvirzieni. Vienā galda galā ir izsmalcinātu un retu (Fine & Rare) vīnu izlase, kas žilbina ar izmeklētām pērlēm. Tās ir vīna pasaules kulta superzvaigznes, ko radījušas senas un cienījamas vīndarītavas, – smalki, reti, īpaši vērtīgi eksemplāri, kas lieliski derēs privātas kolekcijas papildināšanai vai nākotnes investīcijai. Galda otrā galā atrodas jaunās vīna rokzvaigznes – uzlecošie talanti, īpatņi ar spēcīgu un dinamisku raksturu. Pārsvarā tie ir nelieli ražotāji, ka arī netipiski vai mazāk pazīstami reģioni, kas slēpj unikālus vīnus ar lielu potenciālu. Katrs vīns ir rūpīgi izvēlēts, lai tā buķete atspoguļotu izcelsmes reģionu, vīnogu raksturu, teruāra (terroir) un vīndara darba iezīmes.

Foto: Publicitātes foto

""Barents Wine Collectors" kolekcijai par vienu no iedvesmas avotiem ir kalpojis jūras velšu restorāna "Barents" koncepts. Strādājot ar vēsām, tīrām un smalkām garšu paletēm, akcents tiek likts uz elegantiem vīniem ar raksturu, tādējādi arī ejot līdzi šī brīža globālajām tendencēm uz vieglākiem, zīdainākiem, mazāk koncentrētiem vīniem,” atklāj Kaspars Reitups, "Barents" galvenais vīnzinis.

Foto: Publicitātes foto

BWC sortimentā viena no krāšņākajām zvaigznēm ir "Château-Grillet". Monopola vīndarītava ekskluzīvi pieder kādai ģimenei. Nieka 3,5 hektāru platībā audzēti vīnogulāji un 10 tūkstoši saražoto pudeļu gadā padara "Château-Grillet" par vienu no vispieprasītākajiem vīniem kolekcionāru un vīnmīļu vidū. Savukārt viens no prestižākajiem vīna namiem pasaulē "Château Latour", kas stingri pieturas pie reģiona senajām negociantu tirgošanas tradīcijām, ir piekritis piegādāt savus vīnus BWC tieši no vīndarītavas pagrabiem.

BWC mērķis ir sniegt izmeklēta vīna pieredzi, nodrošinot profesionālu atbalstu gan privātas kolekcijas veidošanā un glabāšanā, gan atbilstoša vīna izvēlē, lai svinētu dzīvi šeit un tagad.

Pasaulē atzīto vīnziņu duets regulāri aicinās uz tematiskiem degustāciju piedzīvojumiem īpaši izraudzītās vietās. Savukārt kārotāko pasākumu klāstā ir gaidāmi izglītojoši braucieni uz plašākai publikai nepieejamām vīndarītavām. Ceļojumu laikā tiks atklāti ne tikai garšu, bet arī reģiona kultūras un tradīciju noslēpumi.

Foto: Publicitātes foto

“Izcils vīns iet roku rokā ar atbilstošu ēdienu. "Barents Wine Collectors" projekts ir tapis ciešā sadarbībā ar "Barents" restorānu. Šis "Fine Dining" un "Fine Wine" duets pārsteigs ar tematiskām vīna un ēdiena vakariņām īpaši izraudzītās vietās, piemēram, vasaras terasē Latvijas Nacionālajā operā un baletā,” kārdina Raimonds Tomsons, "Barents Wine Collectors" direktors.

BWC kolekcija tiks papildināta katru gadu, un tās mājvietā – restorāna Barents vīna pagrabā – varēs saņemt individuālu konsultāciju no Raimonda vai Kaspara, kā arī iegādāties kāroto pudeli.

Raimonds Tomsons ir Eiropas Labākā vīnziņa titula (2017) un Starptautiskās Vīnziņu asociācijas A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale) organizētā pasaules vīnziņu konkursa (2019) trešās vietas ieguvējs. Trīskārtējs Latvijas un Baltijas vīnziņu čempions, tiesnesis prestižajā Decanter Wine World Awards un konkursa Star Wine Lists žūrijas loceklis.

Kaspars Reitups ir trīskārtējs Latvijas un divkārtējs Baltijas vīnziņu čempions, kā arī atzīts par vienu no TOP 25 labākajiem pasaules vīnziņiem 2019. gada pasaules vīnziņu čempionātā, ko organizējusi Starptautiskā Vīnziņu asociācija A.S.I. Kaspars ir žūrijas loceklis konkursā Latvijas Gada vīns, kā arī galvenais vīnzinis Eiropas prestižākajā šefpavāru konkursā "Bocuse d’Or Europe".

Raimonds un Kaspars ir papildinājuši akadēmiskās zināšanas Austrijas Vīna akadēmijā, iegūstot prestižo WSET diploma sertifikāciju.

"Barents" jūras velšu restorāns ir vieta dzīves svinēšanai. Restorāna sezonālo ēdienkarti, iedvesmojoties no ziemeļu skarbās dabas un tīrajiem ūdeņiem, veido starptautiski atzīta pavāru komanda šefpavāra Ivana Šmigareva un radošā pavāra Dzintara Kristovska vadībā. Ēdienkarti papildina īpaši pieskaņoti vīni, ko izraudzījies Baltijas vīnziņu čempions Kaspars Reitups.