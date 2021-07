Vai viedpulksteņiem ir jēga? Testējam jauno “Huawei Watch 3 Pro”

Viedpulksteņa ideja ir pietiekami vienkārša – ierastā aksesuāra vietā nu ap roku varam uzlikt kaut ko, kas ir sasaistīts ar viedtelefonu, internetu, GPS, mēra valkātāja pulsu, piedāvā izlasīt SMS un citādi uzturēt sakarus, nevelkot no kabatas ārā pašu telefonu.

Saprotams, ka netrūkst ļaužu, kuriem prospekts iegūt jaunu, funkcijām bagātu ierīci vien ir pietiekams iemesls tēriņiem, taču, iespējams, vairumam sākotnēji varētu rasties šaubas par to, cik būtisks ir tāds šķietami neliels solis – no kabatas līdz rokai – pretī vēl lielākam komfortam, un vai par to ir vērts maksāt tik, cik tiek prasīts?

Lai saprastu vairāk par viedpulksteņiem, to esošo vai neesošo šarmu, Jauns.lv ķērās klāt vienam no jaudīgākajiem tirgū iebīdītajiem eksemplāriem – ražotāja “Huawei” pulkstenim “Huawei Watch 3 Pro”.

No trausla sieviešu aksesuāra līdz funkciju spēkstacijai

Ja reiz runājam par viedpulksteņu jēgu, droši vien būtu korekti sākumā nedaudz iepazīties ar tā “vectēva” – rokaspulksteņa vēsturi.

Šī vēsture gan nebūt nesākas ar astoņdesmito gadu stilīgajiem, sportiskajiem un lētajiem laikrāžiem ar digitālo ciparnīcu.

Tā nesākas arī ar gadsimta sākuma greznajiem, mehāniskajiem mākslasdarbiem, kurus esam raduši manīt ap roku uzvalkos tērptiem džentlmeņiem, kad viņi noliek Martini un piepaceļ dūri, lai sakārtotu dārgās aproču pogas.

Interesanti, ka rokaspulksteņa ceļš sākās no jau pieminētās kabatas un kabatas pulksteņiem.

Viduslaikos laiku varēja uzzināt no milzīgiem, mehāniskiem monstriem līdzīgiem laikrāžiem, kuri atradās augstu baznīcu torņos, taču, tehnoloģijām attīstoties un gadsimtiem ritot, efektīvs un gana precīzs pulksteņa mehānisms jau bija pietiekami neliels, lai ieraustos smalku, maksātspējīgu kungu kabatās, bieži vien piestiprināts pie elegantas ķēdītes.

Pirmo ap roku apliekamo pulksteni 1812. gadā karalienei Karolīnai Muratai (Bonaparte, Napoleona I māsa) uzmeistaroja leģendārais šveiciešu izcelsmes pulksteņmeistars Ābrahams Luijs Bregets.

Sākotnēji tik tiešām rokaspulksteņi lielākoties bija dāmu aksesuārs, kungiem vēl gana ilgu laiku pieturoties pie kabatā ieliekamās alternatīvas. Taču laika gaitā, kā zināms, paradumi un asociācijas ap rokaspulksteni gana mainījās.

Pienākot digitalizācijai, internets, sakaru tehnoloģijas un citu funkciju lērums pamanījās ielīst arī rokaspulkstenī, sniedzot mums pasaulē pirmos viedpulksteņus.

Grūti noliegt - “Huawei Watch 3 Pro” ir tīkami elegants un pievilcīgs. (Foto: Edvīns Rakickis)

Kas liek pulkstenim tikšķēt?

Te nu laiks ķerties klāt paša “Huawei Watch 3 Pro” testēšanas aprakstam.

Izmantojot iespēju, ar šo pulksteni ik pa laikam, dažādos apstākļos padarbojos aptuveni mēneša garumā.

Plāns bija gaužām vienkāršs, taču atbilstošs – aplūkot, kā un vai vispār ir iespējams integrēt vai rast jebkādu pielietojumu viedpulkstenim dažādu ikdienas darbu vai atpūtas laikā.

Vispirms gan īsi un tehniski par to, ko tad īsti mēs liekam ap roku, kad sprādzējam ciet “Huawei Watch 3 Pro”.

Tehniskā specifikācija:

Ekrāns: 1,43 collas, 466x466, PPI 326, AMOLED (Always-On)

Atmiņa: 16GB atmiņa, 2GB RAM

Izsekošanai, tfu, tas ir - ...atrašanās vietas noteikšanai: GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, Beidou

Sensori: barometrs, sirdsdarbība, akselerometrs, kompass, ādas termometrs, Sp02 (oksimetrs)

Savienojamībai: Bluetooth 5,2 4G (e-SIM), Wi-Fi (2,4Ghz), NFC, skanda un mikrofons

Akumulatora spējas: bezvadu uzlādēšana (līdzi uzlādes stacija ar magnētu). Ilgums – 3-5 diennaktis, "ultra-battery" režīmā līdz pat 21 diennaktij, taču kopumā ļoti atkarīgs no lietošanas paradumiem.

Izmēri: 48mm x 49,6mm x 14mm (pavisam noteikti der vairumam roku)

Korpuss: Titāna/keramikas korpuss

Krāsas: pulksteņa korpuss – matēti pelēks, pieejams ar ādas vai metāla siksniņu

Par ciparnīcu: Aizsargstikls no safīra

“Huawei Watch 3 Pro” nāk elegantā, melnā iepakojumā. Tur satilpst arī uzlādes stacija un daži nepieciešamie papīri. (Foto: Edvīns Rakickis)

Pulkstenis, ar kuru nav kauns iet uz biznesa pusdienām

Gari un plaši aprakstīt lietotāja pieredzi ir ierīču apskatu veidošanas patīkamākais posms, taču ar vienu nosacījumu – ja ierīces lietošana tik tiešām ir bijis pozitīvs un dzīvi kaut kādā mērā uzlabojošs piedzīvojums un nevis otrādi.

Grūti noliegt - “Huawei Watch 3 Pro” ir tīkami elegants un pievilcīgs. (Foto: Edvīns Rakickis)

Un te nu ir jāatzīst, ka kopumā ar “Huawei Watch 3 Pro” tas tā tik tiešām ir bijis – arī man, kurš kopumā pret viedpulksteņiem kopš to pirmsākumiem izturējās kā pret lielo tehnoloģiju firmu mēģinājumu labi nopelnīt uz “gadžetu” fanātiķu rēķina.

Manā gadījumā iemesli varbūt nav tie praktiskākie, taču sāksim ar pamatlietām. Par produktu un tā ražotāja attieksmi daudz ko pasaka iepakojums un process, no kura dažs labs “youtuberis” sev ir uztaisījis karjeru – izpakošana.

“Huawei Watch 3 Pro” kārbiņa liek noprast, ka Ķīnas tehnoloģiju gigants savus viedpulksteņus grib pasniegt kā praktiskus, ar minimālismā ieturētu un nepārprotami elegantu dizainu.

To atverot, ieraugām pašu pulksteni (ciparnīcu), un, parokoties dziļāk, atrodam garantijas kartīti, lādēšanas staciju (USB), kā arī instrukciju ķermeņa procesus uzraugošās “Huawei Health App” aplikācijas lejupielādei.

Tas, protams, ir subjektīvi, taču liels prieks, ka “Huawei” pulksteņi tiek veidoti, iedvesmojoties no klasiskajiem, elegantajiem mehāniskajiem laikrāžiem.

Sensori, kas ļauj pulkstenim fiksēt atsevišķus tā nēsātāja bioloģiskos parametrus. (Foto: Edvīns Rakickis)

Korpuss tam ir elegants, siksniņa – no kvalitatīvas ādas (šajā gadījumā, taču ir pieejama arī metāla alternatīva), spiešanai, grozīšanai pulksteņa korpusa sānos paredzētas divas, vienkāršas, izturīgas pogas.

“Huawei Watch 3 Pro” ļoti ātri rada iespaidu, ka šī ir ierīce pieaugušajiem. Nekādu muļķību, lieku, mirgojošu gaismiņu vai krāsu – vien eleganta ciparnīca un lērums papildus funkciju, kas pieejamas, izmantojot skārienekrānu.

Aptaustot pulksteni, drīz vien arī kļūst skaidrs, ka ir darīšana ar kvalitatīvu un izturīgu izstrādājumu.

Dažas iestatīšanas procedūras un pielāgošanas izvēlnes vēlāk – ap roku aplikts funkcionējošs, ar viedtālruni savienots viedpulkstenis, kuru nu var izmantot pēc vajadzības vai patikas.

Par sīkumiem un niansēm

Tā kā darbs ikdienā ir saistīts ar ilgām stundām pie datora ekrāna, rokas mērķtiecīgi kustinot virs klaviatūras, jāsaka, ka tāds sīkums, kā iespēja uzzināt par attālāk noliktā telefona saturu, vien pametot aci nedaudz pa kreisi, un, nebeidzot klabināt, ātri vien kļuva par patīkamu sīkumu.

Uzlādes staciju pie pulksteņa apakšas (kur korpuss saskaras ar pulksteņa nēsātāja ādu), notur magnēts. (Foto: Edvīns Rakickis)

Līdzīgs ir stāsts par automašīnas vadīšanu un iepirkšanos veikalā – īpaši momentos, kad rokas ir pilnas, taču nepieciešams ātri noreaģēt.

Taču interesanta bija pieredze svaru zālē, kur pierast pie jaunās, ap citādi brīvo roku apliktās ierīces, bija samērā grūti.

Vienlaikus gan nākas atzīt, ka iespēja monitorēt sirdsdarbību un citus parametrus daudz precīzāk un biežāk bija noderīga.

Tiem, kuri sporto, iepriekš nav paraduši nēsāt rokaspulksteņus, bet ir aizdomājušies par to, vai viedpulkstenis un tā sensori dotu kādu labumu aktivitāšu laikā, jāsaka – ja tik detalizēti interesē ķermeņa reakcija treniņa laikā, tad jēga pavisam noteikti ir, taču būs nepieciešams laiks, lai pierastu.

Pēc īpaši jaudīga treniņa un svīšanas droši vien būs prātīgi arī modīgo viedierīci apkopt, notīrīt.

Secinājumi

Īsumā – beigu beigās gluži vienkārši iznāca tā, ka sīkumi un nianses, ar kurām viedpulkstenis izmaina ikdienas ritējumu, kopsummā patiesībā ir pietiekami lieli, lai pēc testēšanas laikaposma, pametot māju bez pulksteņa ap roku, sajustos tā it kā kaut kas pietrūkst...

Dienai pavisam noteikti var tikt cauri arī ar telefonu kabatā un nezinot, kāds konkrētajā momentā ir sirds ritms un skābekļa līmenis asinīs (oksimetrs), taču šīs it kā triviālās iespējas, plus vēl daudz ērtāka iepirkšanās, auto vadīšana un darbs (kas, protams, nebūt nav triviāli), nospēlē lomu steigas laikā, brīžos, kad nepieciešams ātri noreaģēt uz kādu jaunumu sarakstē un tamlīdzīgi.

Nevar nepieminēt arī estētisko pusi šim visam. Viens no iemesliem, kādēļ līdz šim raucu pieri, iedomājoties par viedpulksteņiem – to dizains līdz šim īsti neuzrunāja.

Tie bija, vai nu pārāk neinteresanti, lēta paskata vai neciešami koši un kliedzoši. Par “Huawei Watch 3 Pro” matēto, eleganto pulksteni to nevar pateikt – uzlikt to uz rokas nozīmē sajusties tā, it kā būtu saņemts kompliments.

Ja runājam par mīnusiem, tad jāatzīst – neesmu pietiekami kompetents viedpulksteņu nēsātājs, lai spētu salīdzināt šo ar citiem.

Saistītās ziņas Ekskluzīvā pasākumā atklāj jaunos "Huawei Watch 3 Series" viedpulksteņus un citus tehnoloģiju jaunumus "Es beidzot noticēju!" skeptiķis maina domas, izmēģinot "Huawei" bezvadu austiņas Kāpēc hakeri un spiegi dusmojās, kad uzzināja par jauno "Huawei" klēpjdatoru? Testējam jaudīgo "MateBook X Pro"

Taču kādu brīdi nepameta sajūta, ka šis konkrētais pulkstenis tomēr labprātāk un pilnvērtīgāk izvēlas “draudzēties” ar “Huawei” ierīcēm.

Ņemot vērā to, kāds šobrīd ir “gadžetu” tirgus, kā arī to, cik neapskaužamā situācijā Ķīnas ražotājs kādu laiku iepriekš tika nostādīts (par ražotāja attiecībām ar rietumiem var droši sameklēt ”Google” un izdarīt savus spriedumus), varbūt tas ir pilnībā saprotams.

Lai tur vai kā – “Huawei Watch 3 Pro” izpilda visas viedpulksteņa funkcijas (cik nu kuram tās ir nepieciešamas), un tā nēsāšana pavisam noteikti pārliecina, ka, ja reiz ir bijusi iespēja, investēt ap 450 eiro (aptuvenā mazumtirdzniecības cena), tad tas ir bijis tā vērts.