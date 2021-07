Vairāk nekā trešdaļa šoferu neuztraucas par auto un tā salona pārkaršanu

Par auto un tā salona pārkaršanu biežāk raizējas sievietes – daiļā dzimuma autovadītājas cenšas parkot auto ēnā (35%) biežāk nekā vīrieši (30%), tāpat sievietes biežāk brauc ar auto, kuros ir iebūvētas pretpārkaršanas sistēmas, nekā kungi (attiecīgi 15% un 9%). Arī atbildi, ka auto un tā salona pārkaršanas nesatrauc, sievietes sniegušas retāk (29%) nekā vīrieši (34%).



Drošas braukšanas skolas (DBS)vadītājs Jānis Vanks norāda: “Temperatūra automašīnas salonā lielā mērā ietekmē to, kā jūtas autovadītājs, un, kāda ir viņa koncentrēšanās spēja. Braukšana sakarsušā automašīnā var negatīvi ietekmēt drošību uz ceļa, apdraudot ne tikai šoferi un viņa līdzbraucējus, bet arī citus ceļu satiksmes dalībniekus.”



Par auto un tā salona pārkaršanu biežāk raizējas gados jaunākie autovadītāji (no 18 līdz 29 gadiem) – šajā vecuma grupā auto pirms braukšanas izvēdina 36% autovadītāju, kamēr, piemēram, vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem to dara 30% autovadītāju. Gados jaunākie autovadītāji (18 līdz 29) arī biežāk parko auto ēnainās vietās (40%), kamēr vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem to dara vien 24%.



Analizējot datus reģionālajā griezumā, iespējams secināt, ka par auto pārkaršanu visvairāk raizējas Zemgales autovadītāji – 46% cenšas atstāt auto tikai ēnainās vietās. Kurzemē un Vidzemē šādu atbildi snieguši 39% aptaujāto autovadītāju, bet Latgalē, Rīgā un Pierīgā – 28%.



“GO atbildīgas braukšanas indekss” ir bezalkoholiskā alus “GO” pētījums, kas tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru Norstat. Pētījumā, kas veikts maijā, piedalījās 1007 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

