"Repharm" grupa lūgs FKTK atļauju izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu "Olainfarm" akcionāriem

"Repharm" grupa ieguvusi būtisku līdzdalību "Olainfarm" - 30,84% "Olainfarm" akciju balsstiesību.

Saskaņā ar regulējumu FKTK atļauja obligātajam akciju atpirkumam ir jālūdz, ja tiek iegūta nozīmīga līdzdalība uzņēmumā - vismaz 30% balsstiesību. "Repharm" grupa darbojas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu un lūgs FKTK atļauju izteikt obligātā akciju atpirkuma piedāvājumu pārējiem "Olainfarm" akcionāriem.

"Repharm" grupa ir informējusi biržu "Nasdaq Riga" par vienošanos ar "Olainfarm" akcionāri Niku Saveļjevu par 7,8% akciju balsstiesību iegūšanu "Olainfarm", īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" mātesuzņēmumu AS "AB City".

Tāpat "Repharm" jau šī gada februārī ziņoja par vienošanos ar Annu Emīliju Maliginu par tiesību iegūšanu uz 21,97% "Olainfarm" akciju pirkumu un balsstiesību iegūšanu, īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" meitasuzņēmumu SIA "Farma Fund".

Savukārt "Repharm" grupā ietilpstošajai "Rīgas farmaceitiskajai fabrikai" arī tiešā veidā pieder 1,07% "Olainfarm" akciju.

""Olainfarm" ir valstiski nozīmīgs uzņēmums, tādēļ ir svarīgi, lai tas nonāktu vietējā kapitāla investoru īpašumā, kuriem ir mērķis uzņēmumu attīstīt ilgtermiņā un kam ir liela pieredze veselības nozarē. "Repharm" grupa kā vietējais veselības nozares līderis ar ilgtermiņa stratēģiju atbilst visiem šiem kritērijiem," pauda "Repharm" padomes priekšsēdētāja vietnieks Dins Šmits.

Ja obligātā akciju atpirkuma rezultātā "Repharm" iegūs līdzdalību vairāk nekā 50% apmērā, "Repharm" īstenos savu pienākumu vērsties Konkurences padomē, lai lūgtu darījuma saskaņojumu, apzinoties un pilnībā respektējot spēkā esošos konkurences regulējumus.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" akcionārei Saveļjevai tieši piederošās akcijas ieguvis ar "Repharm" farmācijas un medicīnas pakalpojumu uzņēmumu grupu saistītā kompānija AS "AB City", liecina "Olainfarm" paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

"Olainfarm" saņēmusi paziņojumu no Saveļjevas par to, ka viņas balsstiesību īpatsvars ir samazinājies no 7,8% līdz 0%. Savukārt "AB City" paziņojis, ka ieguvis nozīmīgu līdzdalību uzņēmumā, proti, 7,8% balsstiesīgo akciju.

Citām personām, kas atrodas kontrolēto uzņēmumu ķēdē, pieder 1,05% (AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika") un 21,97% (SIA "Farma Fund") balsstiesību. Gan "Rīgas farmaceitiskā fabrika", gan "Farma Fund" arī ir "Repharm" grupas uzņēmumi.

Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018.gadā, tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji nav norādīti, bet uzņēmuma padomē strādā "Repharm" līdzīpašnieki Andrejs Leibovičs, Jānis Oskerko un Aleksandrs Livšics. Savukārt "AB City" valdē ir "Repharm" līdzīpašnieks Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko.

Jau ziņots, ka iepriekš vēl viena no Valērija Maligina mantiniecēm, nepilngadīgā Anna Emīlija Maligina, kuru pārstāv viņas māte Signe Baldere-Sildedze, savu "Olainfarm" akciju balsstiesības nodeva "Repharm" grupā ietilpstošajai "Farma Fund".

Iepriekš "Farma Fund" nosaukums bija "Zdorovie Europe", un tas bija Ukrainas farmācijas kompānijas "Zdorovye LTD" meitasuzņēmums, ar ko Maligina mantiniece noslēgusi līgumu par tiesībām 2023.gadā iegādāties viņai tieši un netieši piederošās "Olainfarm" akcijas.

"Repharm" grupas uzņēmums "Rīgas farmaceitiskā fabrika" iegādājās 100%"Farma Fund" kapitāldaļu no ukraiņu uzņēmuma.

"Farma Fund" jau esot veicis daļu no pirkuma samaksas Annai Emīlijai Maliginai un solīja turpināt veikt maksājumus atbilstoši noslēgtajam grafikam. Noslēgtais darījums paredzot noteiktu pasākumu izpildi no abām darījuma pusēm līdz 2023.gadam un neradot tiesības šobrīd rīkoties ar "Olainfarm" akcijām, uzsvēra "Repharm".

Paralēli Čehijas uzņēmums "Black Duck Invest" apgalvo, ka kļuvis par lielāko kompānijas akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājā 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", "Rīgas farmaceitiskā fabrika" un "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009.gadā. 2019.gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 283,008 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 34,56 miljoni eiro.

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.