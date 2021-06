Latvijā ieviesīs pavisam jaunu piegādes veidu - mājas pakomātu

“Ja īsumā jānosauc mājas pakomāta priekšrocības un, es gribētu teikt - pat nepieciešamību mūsu klientiem, tad to varētu raksturot ar trim vārdiem: ērtības, drošība, vienkāršība,” saka SIA “Mailmaster” valdes loceklis Gatis Ģērmanis, paskaidrojot, ka šobrīd ir uzsākta rezervācija mājas pakomātu uzstādīšanai, bet reāli piegādes ar mājas pakomāta starpniecību tiks uzsāktas augustā.

“Ērtības – tas nozīmē, ka tiek taupīts klienta laiks, jo nav nepieciešams mājas gaidīt kurjeru, nav nepieciešams nekur doties, lai izņemtu sūtījumu, sūtījumu var izņemt jebkurš no mājiniekiem jebkurā diennakts laikā, turklāt tas atrodas tieši jūsu mājas teritorijā,” skaidro Gatis Ģērmanis, “īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kuri regulāri izmanto internetveikalu pakalpojumus, bieži saņem, piemēram, mājas piegādes pārtikai. Drošība savukārt ir ļoti augstā līmenī, jo pakomāts ir izgatavots no tērauda, to atvērt, diplomātiski izsakoties, “cilvēkam no malas” ir faktiski neiespējami, savam sūtījumam varēs piekļūt tikai klients vai tā deleģēti mājinieki. Bet vienkāršība ir pakomāta uzstādīšana un lietošana,” norāda Gatis Ģērmanis.

Mājas pakomāts ļaus saņemt faktiski jebkuru pasta vai kurjerpasta sūtījumu, jo tā izmērs ir 53,4x121,5x71,5 cm. “Raksturošu to ar piemēru – pakomātā var ievietot 44 standarta izmēra kurpju kastes vai pieci pilnībā piepildīti lielie standarta pārtikas maisi, tāpēc nevajag raizēties par to, ka kaut ko nevarēsiet saņemt ar pakomāta starpniecību,” saka “Mailmaster” vadītājs, pajokojot: “Protams, ledusskapi vai platekrāna televizoru, ja vēlaties to saņemt ar kurjerpasta starpniecību, pakomātā gan neievietosiet...”

Vienkārša ir arī pakomāta uzstādīšana un lietošana. Tas darbojas uz četrām AA tipa baterijām, kas jāmaina apmēram reizi gadā: par nepieciešamību nomainīt baterijas klients saņems ziņu savā mobilajā lietotnē. Arī atvērt pakomātu var ar mobilās lietotnes palīdzību, savukārt ja viedtālrunis kāda iemesla dēļ nav līdz, tad pakomātam ir iebūvēta arī parastā slēdzene. Vienīgā nepieciešamā tehniskā prasība mobilās lietotnes lietošanai un “saziņai” ar pakomātu ir “Bluetooth” savienojums un ieslēgta atrašanās vietas noteikšana. Mājas pakomātā varēs saņemt visu veidu sūtījumus – vēstules, korespondenci, paciņas, internetveikalu pirkumus, pārtikas piegādes.

“Strauji pieaugot kurjerpasta sūtījumu apjomam, nepieciešams domāt par to, kā sūtījumus piegādāt klientam maksimāli ērtākā veidā, un mājas pakomāti ir viens no šādiem risinājumiem,” saka VAS “Latvijas Pasts” meitasuzņēmuma “Mailmaster” valdes loceklis Gatis Ģērmanis, “īpaši svarīgi tas ir tiem, kuri bieži saņem korespondenci vai bieži iepērkas internetveikalos, jo vairs nav nepieciešamības uzturēties mājās noteiktās stundās, nav nepieciešamības doties uz kādu noteiktu “parasto” pakomātu atrašanās vietām, bet sūtījumus var no “sava” pakomāta izņemt jebkurā laikā,” uzsver Gatis Ģērmanis. “Mēs, protams, palīdzēsim klientiem ar uzstādīšanu, apmācīsim pakomāta lietošanā un sniegsim visu nepieciešamo palīdzību, lai mājas pakomāts kļūtu par ierastu lietu klientu saspringtajā ikdienā.”

Mājas pakomātu lietošanai ir noteikta mēneša maksa 9,90 eiro, to uzstādīšana paredzēta privātmāju īpašniekiem, bet papildu piegādes maksa par servisa lietošanu nav paredzēta: tā ir tieši tāda, kādu noteicis internetveikals, sūtījuma vai preces piegādātājs, vai jebkurš cits klienta izvēlētais servisa sniedzējs. Šobrīd notiek aktīva līgumu slēgšana par piegādēm uz mājas pakomātiem ar visiem lielākajiem interneta tirdzniecības tīkliem un pasta pakalpojumu nodrošinātājiem.