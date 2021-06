Beļeviča: "Olainfarm" akciju pārdošana Čehijas investoriem bija labākais risinājums Maligina mantinieču interesēs

Jau vairākus gadus notiek cīņa par kontroli "Olainfarm", tostarp Čehijas uzņēmums "Black Duck Invest" apgalvo, ka kļuvis par lielāko kompānijas akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas, tostarp Beļeviču.

Beļeviča apgalvo, ka 27.aprīlī kā lielākā "Olainfarm" akcionāra "Olmafarm" valdes locekle noslēdza darījumu par 42,56% "Olainfarm" akciju pārdošanu Čehijas investoriem. Viņa par nepatiesu sauc cita potenciālā "Olainfarm" pircēja - "Repharm" grupas - sniegto informāciju, ko tagad izmeklē policija, par steigā īstenotu, krāpniecisku "Olainfarm" akciju pārdošanas darījumu.

"Patiesībā viss notika tieši otrādi - "Repharm" pārstāvji steigā centās panākt manis atcelšanu no amata, cerot, ka pēdējā brīdī izdosies izjaukt darījumu ar Čehijas investoriem, kas tika rūpīgi izstrādāts jau no pagājušā gada vasaras," pauda Beļeviča.

Darījuma beigu fāze aizsākās 26.aprīlī, bet līgums tika parakstīts naktī uz 27.aprīli, kad bija notikusi vienošanās par atsevišķām līguma niansēm, skaidroja Beļeviča. "Firmas.lv" pieejamā informācija gan liecina, ka Beļevičas paraksta tiesības bija spēkā līdz 27.aprīlim.

"Olmafarm" īpašnieces 26.aprīlī saistībā ar uzticības zaudēšanu atbrīvoja Beļeviču no valdes locekļa amata, uzņēmuma valdē ieceļot Pēteri Rubeni un Jāni Kiršblatu. Rubenis iepriekš informēja, ka lēmumu par Beļevičas atsaukšanu no amata ir atbalstījušas visas trīs uzņēmuma īpašnieces, Valērija Maligina līdzmantinieces - Irina Maligina, Anna Emīlija Maligina un Nika Saveļjeva. Tāpat visas "Olmafarm" līdzmantinieces ir vienojušās, ka par viņu pilnvaroto pārstāvi kļuvusi uzņēmēja, dārzeņu audzētājas "Mārupes siltumnīcas" līdzīpašniece Kristīne Brunovska, kuru visas trīs īpašnieces pilnvarojušas rīkoties savā vārdā.

Tikmēr Beļeviča skaidro, ka pēdējo gadu laikā Maligina mantinieču galvenais un nereti vienīgais vadmotīvs ir bijis pārdot mantotās "Olainfarm" akcijas.

"Ir bijuši vismaz četri dažādi pircēji, noturētas neskaitāmas, visdrīzāk simtiem sarunu tikšanās, kurās tā vai citādi ir bijušas iesaistītas visas mantinieces, vai to pārstāvji," pavēstīja Beļeviča.

Viņa atzina, ka pēdējos trīs gadus raksturoja pašu mantinieču strīdi, starpnieku intereses un negodprātīgi mēģinājumi iegūt kontroli uzņēmumā "pa sētas durvīm" - nepērkot akcijas. Beļevičas ieskatā "visa šī jezga un intrigas, radot juridiskus riskus, mantojuma aktīvu vērtību ik dienas samazināja".

Esot bijis nepārprotami skaidrs, ka ir jāmeklē labākais pārdošanas risinājums mantinieču un citu akcionāru interesēs.

"Šī gada 27.aprīlī, pārdodot "Olainfarm" akcijas Čehijas investoriem, es rīkojos ar pilnvērtīgu kompetenci un pārliecību, ka tas ir labākais risinājums visiem iesaistītajiem - mantiniecēm, citiem "Olainfarm" akcionāriem, darbiniekiem un Latvijas ekonomikai kopumā," pavēstīja Beļeviča.

Policija gan izmeklē aizdomas, ka Belevičas noslēgtais darījums bijusi krāpšana, jo viņai nebija tiesību parakstīt dokumentus par akciju pārdošanu, turklāt tas darīts pretēji mantinieču gribai.

Savukārt Beleviča pauž pārliecību, ka pats mantojuma sastāvs radīja tūlītēju motivāciju meklēt "Olmafarm" piederošo "Olainfarm" akciju pircēju, jo Maligina testaments aizliedza pārdot mantiniecēm tieši piederošās "Olainfarm" akcijas un mantojuma sastāvā bija liels apjoms nelikvīdu aktīvu, proti tādu, kas nebija nauda un bija grūti ātri pārvēršami naudā, piemēram, nekustamo īpašumu domājamās daļas, vai uzņēmumu kapitāldaļas, kur nebija iespējams izmaksāt dividendes, vai uzņēmumi ar parādsaistībām.

"Mantinieces ieguva milzīgu vērtību, taču bez naudas. Šis apstāklis, kā arī tas, ka nevienai no četrām mantiniecēm nebija būtiskas uzņēmējdarbības vai aktīvu pārvaldes pieredzes, radīja spiedienu aktīvus ātri pārvērst naudā. Turklāt, šo spiedienu pastiprināja arī apstāklis, ka trīs mantinieces izpirka ceturto - Elīnu Maliginu, bet naudas šim izpirkuma darījumam nebija - tā bija jāaizņemas, radot vēl papildus spriedzi ātrāk saņemt nozīmīgus līdzekļus par mantotajiem aktīviem," skaidro Beļeviča.

Tādējādi pats mantojuma sastāvs un testamenta saturs, kas liedza mantiniecēm atsavināt tieši piederošās "Olainfarm" akcijas, radījis pamatu turpmākajiem mantinieču centieniem rast finansējumu, pārdodot vismaz daļu no mantotā.

Beļeviča informē, ka mēģinājumi pārdot "Olainfarm" akcijas sākās faktiski uzreiz pēc Maligina nāves. Turpmāko trīs gadu laikā par "Olainfarm" iegādi interesējušies vismaz četri pircēji, taču tie lielākoties apskatīja iespējas iegūt daļu no "Olainfarm" ar netiešām metodēm, piemēram, aizdodot naudu vienai no mantiniecēm, pretī saņemot kontroles tiesības pār piederošajām akcijām, vai arī centās vienoties par akciju daļas iegādi kaut kad nākotnē, vai arī iegūt pilnvarojumu rīkoties ar akcijām, tās tieši nepērkot.

Beļeviča kā piemēru min, ka viena no mantiniecēm - Nika Saveljeva - ir izdevusi pilnvaras vienam no "Repharm" grupas akcionāriem Andrejam Leibovičam, nododot tiesības pārvaldīt visas viņai tieši un netieši piederošās "Olainfarm akcijas.

"Šim ir vienkāršs, lai arī uzreiz neuzkrītošs iemesls - "Olainfarm" ir publiski biržā kotēts uzņēmums un katram, kas iegūst izšķirošu ietekmi uzņēmumā, ir jāizsaka obligātais akciju atpirkums visiem pārējiem akcionāriem - un tas pircējam izmaksātu papildus vismaz aptuveni 60 miljonus eiro, rēķinot pēc akcijas biržas cenas. Likumīgi no tā izvairīties nevar," pauž Beļeviča.

Viņu norāda, ka "Olainfarm" mazākuma akcionāri ir vairākkārt vērsušies FKTK, norādot uz aizdomām, ka cilvēku grupa "Repharm" interesēs ir slēpusi saskaņotu darbību un slēptu izšķirošu ietekmi "Olainfarm", izvairoties no obligātā atpirkuma izteikšanas.

"Līdztekus sarežģītā mantojuma struktūra un, iespējams, arī mantinieču zināšanu trūkums, visā procesā ļāva iesaistīties neskaitāmiem starpniekiem, no kuriem arī ne visi ir un bija ekonomiski kompetenti. Trīs gadu laikā dažādi cilvēki ir mēģinājuši pārdot to, kas viņiem nepieder, cilvēkiem, kuriem nav naudas nopirkt to, ko viņi gribētu," klāsta Beļeviča.

Viņa atgādināja, ka no 2018.gada bijusi gan "Olainfarm" padomes, gan valdes locekle, kā arī lielākā uzņēmuma akcionāra "Olmafarm" valdes locekle.

Beļeviča pavēstīja, ka ekonomiski pareizs brīdis pārdot kādu aktīvu ir tad, kad nav zināmi papildus priekšnoteikumi, lai aktīva vērtība nākotnē pieaugtu salīdzinājumā ar to, kāda tā ir šobrīd, bet pastāv iespējami riski, kas šo vērtību nākotnē var samazināt. Šādi riski bijuši gan pārvaldības izaicinājumi nenoteikto mantinieču attiecību dēļ, gan būtisks ieguldījumu trūkums izpētē un jūtīga tirgus situācija svarīgos noieta tirgos uz austrumiem no Latvijas. Papildus faktors bijusi vispārzināma mantinieču vēlme pārdot "Olainfarm" akcijas, lai saņemtu naudu.

"Ļoti svarīgs faktors akciju pārdošanai tieši tagad bija arī risks, ka "Olmafarm", kopā ar kādu no mantiniecēm, būtu jāizsaka obligātais akciju atpirkuma piedāvājums visiem mazākuma akcionāriem. Tas ir jādara tajā gadījumā, ja vairāki akcionāri, kuriem kopā ir izšķiroša ietekme uzņēmumā, strādā kopā un koordinē savu rīcību. Šāda interpretācija varēja rasties. Tādā gadījumā "Olmafarm" būtu likumīgs pienākums izteikt obligāto atpirkumu, kam uzņēmumam nebūtu līdzekļu un, attiecīgi, atpirkumu neizsakot, "Olmafarm" tiesības rīkoties ar piederošajām "Olainfarm" akcijām tiktu ierobežotas, kā to paredz likums. Šis būtu milzīgs risks "Olmafarm" īpašniekiem, proti, mantiniecēm, kas grautu "Olmafarm" piederošo aktīvu vērtību," skaidro Beļeviča.

Viņa uzsvēra, ka šī argumentācija bijusi pamats darījumam ar Čehijas investoriem - Beļeviča uzskatījusi, ka šis bija īstais brīdis, īstā cena un īstais pircējs, lai pārdotu "Olmafarm" piederošos 42,56% "Olainfarm" akciju.

Beļeviča ar Čehijas investoriem esot iepazinusies pagājušā gada pavasarī, bet viņi savu interesi bija izrādījuši jau pirms tam. Pagājušā gada 4.jūnijā tikšanās laikā esot apspriesta iespēja iegādāties "Olainfarm" akcijas tieši no "Olmafarm" jeb lielākā akcionāra, kas ļautu dalībniecēm saņemt nozīmīgas dividendes no darījuma, vienlaikus paredzot skaidru un saprotamu darījuma struktūru, kā arī obligātā akciju atpirkuma izteikšanu mazākuma akcionāriem, apgalvo bijusī "Olmafarm" valdes locekle.

Pagājušā gada vasarā Beļeviča pasūtījusi akciju vērtējumu "pie viena no lielā četrinieka auditoru uzņēmumiem, lai pārliecinātos par "Olainfarm" akciju vērtību un izteikto piedāvājumu pamatotību". Vēlāk notikušas daudzas tikšanās ar Čehijas investoriem, bet pirms tam ir saņemts arī "vadoša starptautiska advokātu biroja atzinums par akciju pārdošanas aspektiem - vai un kam ir tiesības tās pārdot". Atzinums esot parādījis, ka izvēlētā darījuma gaita ir pilnībā leģitīma.

"Darba rezultātā pagājušā gada novembrī tiek apspriests pirmais akciju iegādes līguma projekts, bet vēlāk Čehijas investori trīs reizes sūtīja cenas piedāvājumus, kurus apspriedām," skaidroja Beļeviča.

Šī gada aprīlī esot saņemts papildu atzinums par aktīva pārvaldes riska izvērtējumu, kas arī pamatojot pārdošanas darījumu.

Tādejādi, pēc Belevičas domām, darījums bija ar apjomīgu pamatojumu, par tirgus situācijai atbilstošu un apstiprinātu cenu, ko noslēdza ar partneriem, kas piedāvāja skaidru darījuma struktūru, naudas izcelsmi un redzējumu par uzņēmuma nākotni.

Darījuma beigu fāze aizsākās 26.aprīlī, bet līgums tika parakstīts naktī uz 27.aprīli, kad bija notikusi vienošanās par atsevišķām līguma niansēm, skaidroja Beļeviča.

Jau ziņots, ka Čehijas uzņēmums "Black Duck Invest", kas apgalvo, ka 27.aprīlī ir noslēdzis 42,56% "Olainfarm" akciju pirkuma darījumu ar "Olmafarm", ir vērsies tiesā Prāgā, Čehijā, ar civilprasību par darījuma īstenošanu, jo pārdevējs nav pabeidzis akciju pārveduma darījumu.

Savukārt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa iepriekš pilnībā noraidīja "Black Duck Invest" pieteikumu pret "Olmafarm" par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas, liecina tiesas lēmums. Čehijas kompānija bija lūgusi tiesu apķīlāt "Olmafarm" piederošās 42,5% "Olainfarm" akcijas, kā arī aizliegt "Olmafarm" izmantot uzņēmumam piederošo "Olainfarm" akciju balsstiesības.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājusies 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.