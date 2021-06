Fredija Merkūrija muzejā pazūd elektrība! Cīruļu ģimene atpūšas eksotiskajā Zanzibārā

Cīruļi ir kaislīgi sportiska, veselīga dzīvesveida entuziasti. Ivars ir 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un vairāku pasaules rekordu īpašnieks, savukārt viņa sieva Lelde aizraujas ar fitnesu un pārzina veselīgu un sportisku uzturu.

Abi kopā ir izveidojuši sporta biedrību “GoldBarbell”, kas visā Latvijā organizē dažādus sporta festivālus gan bērniem, gan pieaugušajiem, viņiem ir arī sava privātā sporta bāze Dobelē, kur Cīruļi rīko treniņnometnes, tostarp arī profesionāliem sportistiem.

Cita starpā vērts arī piebilst, ka tieši Ivars Cīrulis Latvijā aizsāka aktīvu pasaulē virālā deju izaicinājuma “Jerusalema” popularizēšanu, kā rezultātā vairākās pašvaldības, Sākot ar Dobeli, metās lielā skaitā izdejot populāro deju, nofilmējot priekšnesumu videoklipus.

“Piedzīvojumi Āfrikā turpinās, un ar prāmi pārceļamies no Dar Es Salaamas uz Stone town un ja teikt, ka šī pārcelšanās ir īsts piedzīvojums, tad tas ir nepateikt neko, tas bija īsts smadzeņu sprādziens. Mizingani viesnīca, kas atrodas pie pašas ostas un pludmales, ir ērtākā apmešanās vieta uz 2 dienām, jo no šejienes ar kājām var izstaigāt visus nozīmīgākos pilsētas apskates objektus. Fredija Merkūrija muzejs mūs šoreiz pievīla ar to, ka apskates laikā beidzās elektrība, bet mēs to nenožēlojām, jo muzejs izrādījās ļoti maziņš un tur nebija daudz ko redzēt. Bet mūsu Blondās draudzenes šoreiz izcēlās, nevarēja atrast savus apartamentus, kuros pirms stundas ievācās. Tas bija uzjautrinoši!” par jauno sēriju raksta Ivars Cīrulis.