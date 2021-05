"Tallink" vēl nelems par maršruta Rīga-Helsinki darbības atsākšanu

Viņa norādīja, ka, neskatoties uz to, ka piektdien, 28.maijā, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) iekļāva Somiju to valstu starpā, no kurām atgriežoties Latvijā nav jāievēro pašizolācija, prāmju operators ar nepacietību gaida papildu informāciju par jautājumiem, kas skar ceļošanu, lai lemtu par tālāku rīcību. Kā skaidroja "Tallink" pārstāve, lai atsāktu kuģu darbību līnijā, lēmumiem jābūt skaidriem un stabiliem vismaz mēnesi iepriekš pirms līnijas atvēršanas.

"Tallink Grupp" pārstāve atzīmēja, ka Somijas valdība par nākamiem nosacījumiem, kas attiecas uz iebraukšanu valstī, lems līdz 15.jūnijam. Pašlaik ieceļošana valstī ir atļauta tikai neatliekamu ģimenes iemeslu dēļ un darba vajadzībām, kas saistīti ar sabiedrības darbības nodrošināšanu.

"Gaidām lēmumu arī no mūsu varas iestādēm, kad un kā būs iespēja ieceļot Latvijā nesvarīgos gadījumos," teica Zīriņa.

Viņa skaidroja, ka Rīga-Helsinki līnijas pamata segments būtu ģimenes ar bērniem, taču pagaidām nav skaidrs, kāda būs Latvijas nostāja uz bērnu pulcēšanos un pārvietošanos, jo vakcinācijas programma paredzēta personām vecākām par 16 gadiem.

"Tas nozīmē, ka vakcinētiem vecākiem, ceļojot ar nevakcinētiem bērniem, jānodrošina, ka bērniem tiek veikts Covid-19 tests," sacīja "Tallink Grupp" pārstāve.

Satiksmi starp Rīgu un Stokholmu "Tallink Grupp" sāka 2006.gadā. Pandēmijas dēļ pārtrauktos regulārus reisus starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām prāmju operators vēl nav atsācis, veikti tikai speciālie reisi.

"Tallink Grupp" iepriekš norādīja, ka kompānija prāmju satiksmi maršrutā Rīga-Stokholma šogad atsākt neplāno.

Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas fondu biržas oficiālajā sarakstā. Lielākais akcionārs ir Igaunijas investīciju kompānija "Infortar", kam pieder 39% "Tallink Grupp" akciju.