“Maxima” atzīta par labākās cenas un kvalitātes attiecības līderi Latvijā

“Esam pagodināti, ka atkārtoti saņemam šo augsto novērtējumu no Latvijas iedzīvotājiem, kas apliecina, ka tas, ko mēs ikdienā darām, lai plašai sabiedrībai nemainīgi būtu pieejami augstākās kvalitātes produkti par zemām cenām, ir atzinīgi novērtēts no mūsu klientu puses. Augstais apbalvojums vēlreiz kalpo kā apliecinājums, ka rūpes par cilvēku labklājību, līdzekļu gudru un saprātīgu veikšanu, kas paveikta sadarbībā gan ar vietējiem ražotājiem, gan pasaules līmeņa zīmoliem, ir nozīmīgs mūsu klientiem. Tas neapšaubāmi motivē turpināt uzsākto kursu, jo tieši šajā Covid-19 laikā patērētāji meklē zemas cenas un augstas kvalitātes attiecību – tieši to arī apzīmē “Best Buy Award” apbalvojums,” stāsta “Maxima Latvija” iepirkuma departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.

“Mēs vēlamies apsveikt “Maxima” un visu komandu par lieliskajiem rezultātiem, kas sasniegti neatkarīgajā tirgus pētījumā – “Best Buy Award 2021/2022”. Būt pirmajai izvēlei vairumam klientu noteikti ir liels pagodinājums. Tas parāda, ka “Maxima” ir atpazinusi savu patērētāju vajadzības un ar savu piedāvājumu sniegusi to, kas klientiem šobrīd ir svarīgs – kvalitāte, cena, kā arī kvalitāte par labāko cenu attiecība, ka arī droša iepirkšanās. Mēs ticam, ka “Maxima” turpinās tiekties pēc izcilības, lai pamatotu klientu uzticību un cerības, un uzņēmums turpinās būt kā pievilcīga piedāvājuma standarts, pateicoties “Best Buy Award” balvai,” norāda ICERTIAS vadītājs Roberts Slavečki.

Šveicē bāzētās Starptautiskās Sertifikācijas asociācijas ICERTIAS apbalvojums kategorijā “Best Buy Award” parāda valsts iedzīvotāju viedokli, kurš zīmols vai uzņēmums sniedz tiem augstāko kvalitāti par labāko cenu atbilstoši viņu personīgajai pieredzei Latvijas tirgū. Šajā aptaujā tiek ņemta vērā patērētāju pieredze, viedokļi, apmierinātība un uztvere, lai novērtētu tirgū esošo preču un pakalpojumu cenas un kvalitātes attiecību, pamatojoties uz personīgo pieredzi. Jaunākais pētījums liecina, ka šajā Covid-19 pandēmijas laikā patērētāji galvenokārt meklē pieejamas cenas, augstu kvalitāti un labu cenas un kvalitātes attiecību – tieši to arī apzīmē “Best Buy Award”.

Uzņēmumi tiek vērtēti, izmantojot Deep Mind Awareness (DEEPMA) izpētes metodi, un tās laikā ar anketēšanas palīdzību tiek apkopots cilvēku viedoklis par pieredzi un apmierinātību ar saņemto produktu un tā cenas un kvalitātes attiecību mazumtirdzniecībā.

“Best Buy Award” tiek veikts saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības kameras (ICC) un Eiropas Pētniecības ekspertu asociācijas (ESOMAR) pieņemtajiem Starptautiskajiem noteikumiem par tirgus un sociālo pētījumu veikšanu. Jaunākais pētījums Latvijā tika veikts 2021. gada martā iedzīvotājiem vecumā virs 17 gadiem. Kopumā pētījumā piedalījās 1200 respondentu un tā ietvaros tika atbildēts uz atvērta tipa jautājumiem, bez piedāvātiem atbilžu variantiem. Aptaujas dalībnieki varēja brīvi norādīt tos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas pēc viņu pieredzes tirgū piedāvā labāko cenas un kvalitātes attiecību.

“Best Buy Award” apbalvojumus ir saņēmusi virkne vadošo uzņēmumu, to skaitā “Nestle”, “Vodafone”, “Milka”, “Danone”, “Arial”, “Hyundai”, “Orkla”, “Keune” un citi. ICERTIAS veiktos tirgus pētījumu rezultātus regulāri citē pasaules vadošie mediji: “Bloomberg”, “CBS”, “NBC”, “Fox”, “The Wall Street Journal”, “Yahoo News” u.c.

