Kādēļ LU dekāns Gundars Bērziņš maijā viesojās Ekonomikas policijā?

Par šo vizīti, kura it kā notikusi 13. maijā, pēcāk rakstīja ziņu portāls nra.lv, izvirzot divas versijas par to, kādēļ LU amatpersonām varētu būt bijis nepieciešams apmeklēt Ekonomikas policiju – abi profesori vai nu sadarbojušies ar policiju, atmaskojot kādu plaģiātisma gadījumu, vai Gundars Bērziņš izsaukts sniegt paskaidrojumus saistībā ar savu darbību AS “Olainfarm”.

Cīņas par AS “Olainfarm” lielāko kumosu

“Zinātāji pieļauj, ka G. Bērziņam tomēr prasīti paskaidrojumi par viņa iesaisti darbībās saistībā ar Čehijas uzņēmuma “Black Duck Invest” un tā pārstāvja Vojteka Kačena mēģinājumu pārņemt savā kontrolē 42% “Olainfarm” akciju,” turpina portāls.

“V. Kačens pēc atbrīvošanas no policijas, kur tika aizturēts, atsūtījis e-pastu “Olainfarm” padomes locekļiem. E-pastā skaidrots, ka čehi kļuvuši par jaunajiem 42% “Olainfarm” akciju īpašniekiem, jo esot noslēguši pirkuma līgumu un to lūguši paziņot biržai. G. Bērziņš uz čehu e-pastu atbildējis, uzsākot ar viņiem saraksti, un tādējādi zināmā mērā mēģinot leģitimēt viņu krāpniecisko reiderisma mēģinājumu. Tiek pieļauta versija, ka policijai interesējis, kādas ir G. Bērziņa attiecības ar tiem čehu uzņēmuma pārstāvjiem, kuri šobrīd cenšas pārliecināt, galvenokārt paši sevi, ka viņiem piederot 42% “Olainfarm” akciju. Nav zināms, vai G. Bērziņam šajā kriminālprocesā ir kāds statuss.”

LU medijam solījis noskaidrot interesējošos jautājumus un atbildēt, savukārt Bērziņš nra.lv pauda, ka ir likumpaklausīgs pilsonis, un gatavs palīdzēt valsts iestādēm tās interesējošo jautājumu noskaidrošanā.

No konkrētākiem komentāriem LU amatpersona atturējās.

Jauns.lv sazinājās ar Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, lūdzot sniegt skaidrojošu informāciju par LU amatpersonu vizīti. VP solīja sniegt atbildi tuvākajā laikā.

Aprīlī kļuva zināms, ka aizdomās par 42% “Olainfarm” akciju izkrāpšanu policija aizturējusi divus Čehijas pilsoņus un bijušo “Olainfarm” valdes locekli Milanu Beļeviču.

Tā paša mēneša beigās kāds Čehijas uzņēmums nāca klajā ar paziņojumu, ka nu ir kļuvis par lielāko kompānijas akcionāru.

Policija pauda atšķirīgu viedokli un, uzskatot, ka darījums ir krāpšana, aizturēja vismaz trīs personas.

TV3 raidījuma “Nekā personīga” rīcībā nonākušie dokumenti liecinot, ka kopā čehu biznesmeņiem pie akcijām vēl gribējuši tikt “Olainfarm” padomes locekļi Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš.