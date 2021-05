Auto ziņas: kāpēc šis freons nav tas freons? Meistara padoms par kondicionētāju atšķirībām

Ir divu veidu gāzes, ar ko uzpilda kondicionēšanas sistēmu. Tā sauktās vecā tipa līdz 2017 - 18 gadam, un jaunā, kas iet svaigām mašīnām, apmēram no 2018. gada. Konsultē Bosch Car Service pārstāvis Artis Anspoks.

Kā uzzināt, kāda tipa gāze paredzēta konkrētajai automašīnai?

Informāciju par to, kāda ir kondicionēšanas gāze, mašīnai var uzzināt zem motora pārsega. Volvo ir šeit priekšā rakstīts. Varbūt ir kādā citā vietā, bet principā jābūt oriģinālai uzlīmei zem motora pārsega.

Ar ko atšķiras vecā un jaunā tipa kondicionētāju gāze?

Pati lielākā atšķirība ir ekoloģija. Otrais aspekts ir cena. Ja vecās gāzes cena ir apmēram 40 eiro kilogramā, tad jaunā kaut kur 180.

Tad jau iznāk, ka no videi mazāk kaitīgās gāzes auto īpašniekam rodas vieni vienīgi izdevumi?

Nē, tā gluži nav. Ir arī ieguvumi. Ieguvums ir tāds, ka jaunākām mašīnām tajā sistēmā gāzes vajag mazāk. 400 grami. Šai mašīnai vajag 800. Jaunākām mašīnām vajag uz pusi mazāk. Tas patēriņš, ko viņš var zaudēt gada laikā, ir mazāks nekā šai gāzei. Ja vecā tipa sistēmas pieļauj ap 8% aukstumaģenta zudumus gadā, tad jaunajām sistēmām zudumi samazināti līdz 5 - 6% no tilpuma, kas, kā uzzinājām, jau tā ir mazāks. Būtiskākā atšķirība uzpildē ir tāda, ka jaunāka sistēma neļauj uzpildīt gāzi, kad ir lielāka noplūde. Vecajai sistēmai viņš atļauj uzpildīt, ja ir lielāka noplūde.

Vai vecā un jaunā tipa A/C gāzes ir savstarpēji jaucamas?

Gāzes savā starpā nedrīkst jaukt. Ja paredzēts vecā tipa gāzei, tad vecā, tāpat arī otrādi. Ja jaunā tad tikai jaunā. Uzpildīšanas sprauslas ir dažādas, tāpēc pie vecās sistēmas nevar pieslēgt jauno, un pie jaunās veco. Pat ja tīri teorētiski tas izdotos, kondicionēšanas sistēma tik un tā nespētu pilnvērtīgi funkcionēt. Vecās gāzes kompresoram darbība ir viena tipa, jaunajam ir savādāka. Citādas eļļas lejas iekšā. Sistēma nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt.

Kā izvairīties no nepareizas kondicionētāja uzpildes?

Noteikti griezties pie autorizētiem speciālistiem, kas uzpilda gāzes. Ja to dara garāžas un kaktos, tad var uzpildīt nekvalitatīvu gāzi, kas vēlāk var sabojāt mūsu aparatūru. Ļaunākajā gadījumā kaktu meistari uzpildīs jūsu mašīnas kondicionēšanas sistēmu ar parastu propānu, kas ir ugunsnedrošs. Vai tādi gadījumi ir bieži? Mūsu praksē tāda gadījuma nav, bet to ir stāstījuši gāzes piegādātāji. Viņi jau redz, ka Rīgā daudz vairāk pārdotas gāzes nekā reģionos. Bet reģionos arī ir mašīnas ar kondicionieri, kas šad tad ir jāpilda. Rīgā nav tādas problēmas, tas vairāk ir reģionos, kur grūtāk dabūt iekārtas, kas profesionāli uzpilda. Uzpildīt var arī vienkārši no balona, bet tas nebūs kvalitatīvi. Nebūs zināms konkrēts daudzums, kas vajadzīgs, nebūs zināms, cik eļļas pieliets, lai eļļotu konkrētus mehānismus.

Cik bieži jāuzpilda gaisa kondicionēšanas sistēma?

Daži iesaka, ka katru gadu vajadzētu uzpildīt sistēmu. Mans ieteikums būtu tad, kad jūt, ka nestrādā labi tā sistēma, vērsties servisā. Ja jūtat, ka gaiss ir siltāks nekā bija, varat braukt pie mums un radīsim risinājumu.