Auto ziņas: FIAT 500e - elektrisks, stilīgs un ērti lietojams

Varētu domāt, kas tur īpašs - ņemam parasto Fiat 500, izmetam ārā benzīna dzinēju, vietā ieliekam elektromotoru, un lieta darīta. Tomēr viss nav tik vienkārši. Pirms gadiem 7-8 Fiatam jau bija elektrisks 500e speciāli Amerikas tirgum, tomēr elektromobilis, kā mēdz teikt "neaizgāja". Tāpēc automašīna, ar ko šodien braucam, radīta pilnīgi no jauna.

“Šis Fiat 500 ir pilnīgi jauns modelis. Tas ražots Itālijā, nevis Polijā, tas pieejams tikai un vienīgi elektrisks,” stāsta Normunds Avotiņš.

Jauno 500 ražos paralēli esošajam modelim, Fiat vēsturiskajā rūpnīcā Mirafiori Turīnā, kas modernizēta īpaši par godu jaunajam modelim. Fiat uzrakstus uz jaunuma neatradīsiet, bet simboliskajā piecsimtnieka emblēmā aizmugurē iestrādāts burts e, tā uzsverot, ka jaunais 500 būs tikai elektrisks, tātad nevis Cinquicento, bet gan Cinquecente.

“Elektriskais Fiat 500 jau iztālēm izskatās tāds kā augstvērtīgāks un dārgāks par parasto. Pat durvju rokturi te ir citādi - ar magnētiņu. Paskatīsimies, kas ir iekšā?”

Iekšā Nuova 500 ir sešus centimetrus platāks, un manāmi augstvērtīgāk iekārtots nekā iekšdedzes modelis.

“Man jāatzīstas, ka Fiat 500 nekad nav bijis mans mīļākais mazauto. Bet šis gan man patīk. Man patīk kā uztaisīts salons. Man patīk, ka ar 80% baterijas var nobraukt 200 km, nevis 100 vai 80. Man patīk, ka te ir bezvadu lādētājs, un tajā ir iezīmēta Rīgas panorāma. Lai gan tā droši vien ir Turīna. Man patīk, ka durvju rokturos rakstīts Made in Torino. Tā varēja nedarīt, bet tā ir,” novērojumos dalās Avotiņš.

Līdz 30 km/h Fiat 500e izdod melodisku skaņu, kurā kinopazinēji atpazīs taktis no Frederiko Fellīnī leģendārā Amarkord skaņu celiņa. Ar Nino Rotas nemirstīgo melodiju automašīna arī atvadās, to izslēdzot pēc brauciena.

“Nu tad pamēģināsim kā tad šis iet? Mīļo zaķīt - labi iet! Un bremzē arī labi atšķirībā no dažiem modernākiem elektromobiļiem. Nesaprotu, kurš to izdomājis, ka elektromobilis rekuperācijas dēļ drīkst palikt bez bremzēm?”

Toties mūsdienu elektromobilis pilnīgi mierīgi var iztikt ne tikai bez pārnesumkārbas, bet arī tās tradicionālās vadības. Gaitas pogas te vienkārši iemontētas paneļa malā. Starp sēdekļiem, kur tām būtu īstā vieta atrodas skaļuma poga un braukšanas režīmu slēdzis.

“Vispār labs auto. Stūrīte varēja būt drusku stingrāka, bet citādi - es ņemu,” secina Avotiņš.

Režīmi arī nav kā citiem - Normal un Range vēl ir saprotams, bet kas ir Sherpa? Šajā režīmā automašīna aprēķina attālumu līdz tuvākajai uzlādei, un gluži kā pavadonis Himalajos izvēlas tādu pārvietošanās ātrumu, lai baterija līdz štepselim nenomirtu pavisam.

Elektriskajam Fiatam pieejamas divu veidu baterijas - 24 kWh, pavisam maziņa pilsētai. un tāda kā mūsu automašīnai 42 kWh.

Attiecīgi atšķiras arī elektromotora jauda, lielākajam ir 118 zirgspēku. Ražotāja norādītā sniedzamība ir attiecīgi 185 vai 320 km. Lielās baterijas uzlāde mājās aizņem 15 stundas, no Wallbox - 4,5. Fiat 500e La Prima maksā 36 000 eiro, un vaļējā kabrioleta versija ir vēl dārgāka. Mazliet pieticīgāka komplektācija Icon maksā ap 30 000, bet jaunais elektromobiļu stils ar mazo bateriju - tikai 25 000.

Secinājumi

Tādam jabūt modernam pilsētas elektromobilim. It kā nepretenciozam, bet vienlaikus stilīgam un pamanāmam. Tehniski nesarežģītam un viegli lietojamam, taču aprīkotam ar modernākajiem risinājumiem. Jā, šis nav no tiem lētākajiem, taču nav jau arī no nesmukākajiem. 500e ir arī lētākas versijas. Nebrīnīšos, ja ar laiku visi CityBee tīkla Fiati kļūs šādi.