Jau astoto gadu lauksaimnieki sezonas strādniekus var pieteikt īpašam nodokļu režīmam. Tas nozīmē, ka par ražas sējējiem un novācējiem jāmaksā mazāki nodokļi nekā vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Par lauksaimniecības sezonas strādniekiem var maksāt mazākus nodokļus

Bizness un ekonomika Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Jau astoto gadu pēc kārtas Latvijā aktīvajā lauku darbu sezonā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim darbojas īpašs sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms, kad lauksaimnieks, kurš sezonas darbos nodarbina laukstrādniekus, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no šo darbinieku algām var maksāt tikai 15% apmērā, nevis vismaz 20%. Tāpat no sezonas darbinieka algas nav jāietur obligātā sociālā apdrošināšanas iemaksa, bet viņš paliek sociāli aizsargāts.