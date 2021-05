Mūzika un iedvesma: kā bezvadu austiņas palīdz Edavārdiem radošajā procesā

Iedvesmas atrašana, neizejot no mājām

“Ir tāds teiciens mūziķu starpā - “studijas žurka”. Man būtībā nav jāsatiek cilvēki, neesmu tik socializēties alkstošs cilvēks, ka bez apkārtējiem nevarētu iztikt. Līdz ar to, nav grūtību atrast iedvesmu arī mājās. Problēma šī brīža pasaules apstākļos ir tāda - ja darbs ir vienveidīgs, tad pat, ja tas ir patīkams, ar katru reizi tomēr kļūst arvien grūtāk atrast iedvesmu. Reizēm domāju, kā būtu, ja būtu koncerti, pasākumi, ja satiktu vairāk cilvēku, tad noteikti būtu vairāk ideju. Kaut vai redzēt, kā citi uzstājas, - tas iedvesmo,” dalās Edavārdi.



Runājot par brīžiem, kad rodas domu strupceļš un iedvesma zudusi, reperis stāsta, ka pirmā lieta, ko viņš cenšas darīt, ir apstāties. “Tas, patiesībā, ir grūti, jo, kad esi sasniedzis strupceļu, tas izmisums vai arī tā vēlme nepadoties ir stiprāka nekā sākumā. Tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi pateikt sev - nē, viss, vairs “nerakstās”, jāmet miers. Tad jācenšas sevi pārslēgt uz citu nodarbi un atgriezties pie iesāktās dziesmas vēlāk, ar svaigām domām. Tāpēc svarīgi, ka īstajā iedvesmas brīdī varu ielikt Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņas, neuztraucoties par to, ka akumulatora darbības laiks tuvojas beigām, jo šīs austiņas piedāvā augstu veiktspēju ar vienu uzlādes reizi - līdz pat 10 stundām nepārtrauktas darbības laiku. Tiklīdz iedvesma noķerta, varu to tūlīt likt lietā.”

Aleksandrs Jekimovs, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā, skaidro: “Ilgs akumulatora darbības laiks ir galvenā patērētāju prasība, izvēloties jaunas austiņas. FreeBuds 4i uzlādes korpusā ir iebūvēts augsta enerģijas blīvuma akumulators, kas dod iespēju mazākam izmēram nodrošināt ilgāku akumulatora darbības laiku. Turklāt, nozares vadošā ātrās uzlādes tehnoloģija nodrošina 4 stundas garu audio baudījumu, izmantojot tikai 10 minūtes akumulatora uzlādei, tāpēc lietotājiem nav jāuztraucas par ierīces darbības laiku. Šīs austiņas ir lieliski piemērotas radošiem cilvēkiem, jo, kā zināms, iedvesma var atnākt pavisam negaidīti, un nepieciešamas austiņas, uz kurām var paļauties.”

Izolēt sevi no trokšņiem un traucēkļiem

Strādājot no mājām, norobežoties no apkārtējiem trokšņiem un traucēkļiem ļoti labi palīdz bezvadu austiņas ar trokšņu slāpēšanas funkciju. Brīžos, kad lietotājs cenšas koncentrēties darbam, tad jebkura ikdienas skaņa var izvērsties par domas novērsošu traucēkli.



“Trauku mašīna, veļas mašīna, tējkanna, apkārtējie cilvēki - tas viss var viegli izsist no sliedēm, it īpaši, ja koncentrējies vai jau zini, ka tuvojies strupceļam. Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņas palīdz man izolēt sevi no apkārtējām skaņām un piespiest sevi koncentrēties dziesmu rakstīšanai ar aktīvo trokšņu slāpēšanas funkciju. Šīs austiņas ir sava veida siena, kas palīdz man izolēt sevi, nedzirdot apkārt notiekošo, tādējādi ļaujot veltīt nedalītu uzmanību datora ekrānam dziesmu rakstīšanas brīdī. Grūti aprakstīt to sajūtu, bet sanāk atslēgt vienu maņu, kas ļauj tajā brīdī paspilgtināt pārējās un vairāk darboties uz iekšējām sajūtām - pasaule liekas mazliet citādāka,” stāsta Edavārdi.



A. Jekimovs skaidro: “Jauno FreeBuds 4i bezvadu austiņu trokšņu slāpēšanas funkciju nodrošina mikrofoni, kas uztver apkārtējo troksni un rada pretēju skaņas vilni, lai samazinātu trokšņu dzirdamību. Trokšņu slāpēšanas algoritms ir paredzēts tipiskām ikdienas situācijām, piemēram, apkārtējo balsis, sadzīves tehnikas radītais troksnis, kā arī darbam atvērtā tipa birojos, nodrošinot lietotājiem klusumu efektīvākam darbam.”

Produktivitātes atslēga

“Jau 10 gadus rakstu repa dziesmas un mēģinu vienmēr radīt klausītājiem saistošus skaņdarbus. Kādā brīdī tas kļūst pat par dueli ar savu zemapziņu, jo zinu, kas strādā, kas nestrādā. Ir lietas, ar kurām varu eksperimentēt un ar kurām nē. Mēģinu izvilināt no sevis ārā to labāko, bet bieži vien, viss labais ir nevis ilgu pārdomu, bet gan pareizā klikšķa rezultāts. Piemēram, kad iedomājos par autobusu un putniem, pēkšņi rodas ideālā vārdu rinda, ar kuru pasaku, ko domāju. Pašlaik ticu tam, ka kaut kāda veida grafiks un mērķtiecīga, izplānota darbība palīdz manam radošajam procesam virzīties uz priekšu.”



Tāpat reperis stāsta, ka, atrodot īsto “zen” momentu, ir svarīgi, lai austiņas ir ērtas un nekas netraucē domu plūdumu. Ja pēc ilga darba pie jaunu dziesmu rakstīšanas vai jebkāda cita procesa veikšanas austiņas sāk spiest un kļūst neērtas, tad tālāk strādāt vairs nav iedomājams.



“Manuprāt, Huawei FreeBuds 4i bezvadu austiņas izpilda manis izvirzīto galveno prasību - daudzveidīgas skaņas funkcijas dažādām sadzīves situācijām. Varu klausīties mūziku un dzirdēt, ko runā apkārtējie cilvēki, ja tas ir nepieciešams, turklāt neizņemot no kabatas nedz austiņas, nedz viedtālruni. Līdzīgi, kā ir ar labām mājaslapām - ja vari nonākt jebkurā mājaslapas apakšdaļā ar vienu vai diviem klikšķiem, tad mājas lapa ir uzprogrammēta labi. Man liekas, ka ar austiņām ir tas pats. Ir svarīgi, ka varu veikt tikai vienu darbību, nevis divas vai trīs, lai aktivizētu konkrētu funkciju. Ar FreeBuds 4i tas ir iespējams.”



“FreeBuds 4i izstrādes procesā Huawei dizaineri veica tūkstošiem komforta testu, lai pieņemtu auss kanālam piemērotāko dizainu, ievērojami uzlabojot ilglaicīgas valkāšanas komfortu. Papildus tam jaunās Huawei bezvadu austiņas nodrošina lielisku mijiedarbības pieredzi. Lietotāji var viegli kontrolēt mūzikas atskaņošanu, balss zvanus un pārslēgties starp uztveršanas un trokšņu slāpēšanas funkcijām – arī savienojamībā ar iOS vai Android operētājsistēmas viedtālruņiem,” skaidro A. Jekimovs.



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Huawei"