Nodokli būs iespējams samaksāt, atmuitojot preci gan uz vietas Latvijas Pastā, gan izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Šī jaunā kārtība nav Latvijas iestāžu izdomāta, bet ir vienota Eiropas politika, lai aizsargātu vietējos ražotājus.

Ko plāno Latvijas Pasts

Jaunā atmuitošanas kārtība no 1. jūlija attieksies uz visu pasta nozari visā Eiropas Savienībā, tostarp uz pilnīgi visiem pasta komersantiem Latvijā un to klientiem, tātad arī katru Latvijas iedzīvotāju, kas iepērkas Lielbritānijas, Ķīnas un citu trešo valstu interneta veikalos vai saņem sūtījumus no draugiem vai radiem ārpus Eiropas Savienības.

Daudz kas būs atkarīgs gan no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) jaudas un spējas skaidrot jauno kārtību, detalizēti izklāstot atmuitošanas procesu un iespējas, gan pasta komersantu gatavības piedāvāt klientiem ērtu atmuitošanas pakalpojumu.

Latvijas Pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš informē Likumu un Taisnību: “Patlaban izstrādājam elektronisku rīku, kas būs izmantojams jebkurā viedierīcē vai datorā un ļaus ērti un viegli veikt atmuitošanas procedūru un nodokļu samaksu. Tāpat kā līdz šim klients, kas saņems muitojamu sūtījumu, varēs izvēlēties atmuitošanu veikt pats VID EDS sistēmā vai pieteikt šo pakalpojumu Latvijas Pastā.”

Klientus aicina, iepērkoties trešo valstu e-komercijas platformās, obligāti norādīt savu mobilā tālruņa numuru. Plānots, ka, saņemot muitojamus sūtījumus, Latvijas Pasts uz šiem numuriem tāpat kā līdz šim izsūtīs klientiem īsziņas, bet jaunums būs saite, uz kuras uzspiežot varēs ērti pāradresēt attiecīgo atmuitošanas uzdevumu pastam, kas tālāk nodrošinās šā pakalpojuma sniegšanu.

Lielākoties sīki sūtījumi

Latvijas Pasts prognozē, ka, sākot no 1. jūlija, muitojamo sūtījumu apjoma pieaugumā lielāko daļu veidos salīdzinoši zemas vērtības sūtījumu apjoms no Ķīnas, uz kuriem līdz šim muitas formalitātes neattiecās un kas, pēc uzņēmuma statistikas datiem, veido atsevišķos mēnešos līdz pat 95% no kopējā muitošanai turpmāk pakļauto sūtījumu kopapjoma.

2020. gadā Latvijas Pastā saņemto atmuitojamo sūtījumu skaits vidēji mēnesī nedaudz pārsniedza 5000 vienību, bet šā gada pirmajos trīs mēnešos pēc Brexit tas dubultojies – vidēji aptuveni 11 000 sūtījumu mēnesī. Domājams, ka atmuitošanas apjoms pēc 1. jūlija varētu pieaugt vairākkārt, un pamatā tie būs Ķīnas sūtījumi.

Latvijas Pasta pieredze pēc Brexit liecina, ka sūtījumu apjoms no Lielbritānijas pēc 1. janvāra patiesībā nav samazinājies, jo daļa Lielbritānijas interneta tirgotavu pārcēla savas noliktavas uz Eiropas Savienību, tādējādi sūtījumu kopējais apjoms ne tikai nekritās, bet pat pieauga.

Ko der zināt

Ir zināmas bažas par neērtībām, jo kā parasti pārmaiņu gadījumos daļa klientu noteikti nebūs neko dzirdējuši par muitošanas nepieciešamību.

Lai privātpersona veiktu pasta sūtījuma atmuitošanu Latvijas Pastā, klientam būs nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

pirkuma apliecinājumu/preču rēķinu;

maksājuma uzdevumu (apmaksāto rēķinu par preci);

aizpildītu un parakstītu pilnvaru, kas apliecina, ka pilnvarojat Latvijas Pastu veikt atmuitošanas formalitātes jūsu vietā. Pilnvaru lejupielādēšanai un aizpildīšanai var atrast mājaslapā pasts.lv.

Visi šie sagatavotie dokumenti jānosūta uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv. Pēc Latvijas Pasta sagatavotā aprēķina varēsiet doties pēc sūtījuma uz pasta nodaļu un nodokli nomaksāt uz vietas, iesniedzot arī pilnvaras oriģinālu. Par šo maksājumu būs jāveic arī samaksa par pārvedumu kā bankas pakalpojumu – 2% no maksājuma summas, minimālā summa – četri eiro. Pirms noformēt vairākus sūtījumus katru dažu eiro vērtībā, padomājiet, vai nav ērtāk un lētāk vēlamās preces tomēr apkopot vienā sūtījumā.

VID centīsies maksimāli atvieglot

Latvijā šobrīd populārākie ir Ķīnas interneta veikali, un, pēc VID datiem, vidējā sūtījumu vērtība sasniedz 5–10 eiro. Arī šādu sūtījumu reģistrēšana un atmuitošana var radīt lielu papildu resursu tērēšanu, tāpēc VID plāno ieviest divas vienkāršotas maksāšanas iespējas.

Īpaši reģistrētiem tirgotājiem PVN varēs samaksāt jau pirkšanas brīdī, otra iespēja paredzēta speciāli pastam un kurjerpastam. Piegādes brīdi PVN varēs iekasēt no preces saņēmēja, un nākamajā mēnesī pēc importa šo naudu iemaksāt valsts budžetā.

Jau tagad lielākajā daļā Eiropas valstu šo nodokļu iekasēšanu un atmuitošanu veic tieši šādā veidā, jautājums tikai, cik gatavi tam būs Latvijas sūtījumu piegādātāji.

Vienlaikus VID dod iespēju katram sūtījumu saņēmējam veikt preces deklarēšanu pašam, izmantojot EDS jeb elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kas atrodama VID mājaslapā. Turpat pieejama arī vizuālā instrukcija, kā šo deklarēšanu pareizi veikt. Tas gan atbilstoši likumdošanai nav pats vienkāršākais process, un jārēķinās ar papildu izmaksām.

Astoņi miljoni Ķīnas paku gadā

Pēc oficiāliem datiem, tikai pagājušajā gadā caur Latvijas Pastu pie pasūtītājiem ir atceļojuši astoņi miljoni sūtījumu no dažādiem Ķīnas interneta veikaliem, tāpēc var prognozēt, ka, sākot ar 1. jūliju, vismaz dažus pirmos mēnešus šajā jomā būs pamatīgs juceklis. Atsevišķās Eiropas valstīs, kur šo normu jau ir ieviesuši, sākotnēji bija vērojams pamatīgs pasta sūtījumu skaita kritums.

Zinot Ķīnas spēju pielāgoties dažādiem ekonomikas pavērsieniem, visticamāk, šīs valsts lieltirgotāji izvietos savas noliktavas Eiropas teritorijā.