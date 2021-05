Linkaits ministra amatā pērn nopelnījis vairāk nekā 70 000 eiro

Tāpat satiksmes ministrs saņēmis 8474 eiro no AS "Olainfarm" akciju pārdošanas biržā, kurus izmaksājusi "Swedbank" kā vērtspapīru darījumu pakalpojumu sniedzēja, 1800 eiro no Madaras Širiņas, 396 eiro dividendēs, kā arī 300 eiro apdrošināšanas atlīdzību no apdrošinātāja "Balta".

Vienlaikus Linkaits pērn saņēmis 83 eiro par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, bet sešus eiro - procentos no "SEB bankas" un "Swedbank".

Linkaitam pieder "Ditton pievadķēžu rūpnīcas" akcijas ar kopējo nominālvērtību 4900 eiro, "Rīgas kuģu būvētavas" akcijas ar kopējo nominālvērtību 2497 eiro, "Tallink Grupp" akcijas ar kopējo nominālvērtību 1200 eiro, "Tallinn Kaubamaja Grupp" akcijas ar kopējo nominālvērtību 500 eiro, "Nokia" akcijas ar kopējo nominālvērtību 150 eiro, "Kone" akcijas ar kopējo nominālvērtību 75 eiro, kā arī "Continental" akcijas ar kopējo nominālvērtību 51 eiro.

Satiksmes ministra kopējie uzkrājumi pagājušā gada beigās veidoja 50 027 eiro divās bankās - "SEB bankā" un "Swedbank", savukārt skaidrās naudas uzkrājumus Linkaits nav uzrādījis.

Linkaita īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā, kā arī viena vieglā automašīna - 2011. gada izlaiduma "Mazda 6".

Kā ziņots, Linkaits ir satiksmes ministra amatā kopš 2019. gada 23. janvāra.