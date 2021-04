Kā iekarot TikTokeru sirdis Instagram platfromā?

Instagram reels

2020. gada augusta sākumā Instagram saviem lietotājiem sāka piedāvāt jaunu opciju - Instagram reels jeb līdz 15 sekundēm garu video satura veidošanu. Tā vien šķiet, ka ideja tika paņemta no TikTok, kamēr šī platforma vēl tikai sāka iekarot lietotāju sirdis. Kādēļ gan ne, ja video saturs tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajām satura mārketinga formām?! To apgalvos arī ikviena mārketinga aģentūra.

Video kompānijas “Wyzowl” 2020. gadā veiktajā aptaujā tika secināts, ka:

83% video mārketeri apgalvo, ka video ir palīdzējis viņiem ģenerēt jaunus līdus;

95% video mārketeri uzskata, ka ar video viņi varētu labāk savai auditorijai izskaidrot sava produkta un zīmola būtību;

93% zīmoli ir ieguvuši jaunus klientus pateicoties sociālajos medijos izvietotajiem video.

Foto: Pexels

Video veidošanas opcijas

Sociālo tīklu mārketings un reklāma šobrīd ir daudz vienkāršāk īstenojama nekā tas bija pāris gadus atpakaļ, kad vēl tikai sākām apgūt sociālo mediju būtību un to sniegtās iespējas.

Kā darbojas Instagram reels?

Ieraksti un rediģē video līdz 15 sekundēm (var būt arī īsāks)!

Saīsini vai izdzēs tikko uzņemto vai iepriekšējo klipu!

Pievieno mūziku, efektus, tekstu, stilīgas uzlīmes un citas interesantas fīčas!

Dalies ar šo saturu ne tikai saviem sekotājiem, bet izmantojot “Explore” opciju, sasniedz arī globālo skatuvi!

Tev ir vajadzīgs vien viedtālrunis un interneta savienojums, lai veicinātu sava zīmola atpazīstamību Instagram platformā.

Foto: Infinitum agency

Kā radīt Instagram reels?

Lai izveidotu savu pirmo Instagram Reels, lietotnē atver Instagram Story sadaļu un izvēlies Reels opciju! Ja šī funkcija neparādās, veic aplikācijas atjaunināšanu.

Sāc ierakstīt jaunu klipu, uzspiežot uz ieraksta pogas, vai izvēlies jau gatavu no savas viedierīces albuma. Katram klipam vari pievienot kādu no Instagram piedāvātajām funkcijām:

audio – pievieno Instagram piedāvāto mūziku un skaņas efektus;

speed – maini katra klipa ātrumu, palēlinot vai paātrinot to par trīs reizēm;

effects – izmanto AR filtrus, mainot krāsas vai pievienojot pamanāmus akcentus;

timer – izvēlies klipa garumu un uzstādi laika atskaiti pirms video sākuma;

align – izveidot plūstošāku pāreju starp visiem klipiem!

Šīs funkcijas Tu vari pievienot tikai pirms esi sācis filmēt. Lai izdzēstu vai rediģētu uzfilmētā klipa garumu, spied uz bultiņas kreisajā pusē!

Foto: Infinitum agency

Intrigas veicināšanai

Neaizmirsti par intriģējošu vāka bildi jeb cover photo, lai palielinātu video skatījumu skaitu! Izvēlies uzmanību piesaistošu attēlu, pievieno nelielu aprakstu un atbilstoši saturam atzīmē savus klientus vai sadarbības partnerus! Pēc video publicēšanas pēti Instagram piedāvāto statistiku un analizē, kas katrā reizē nostrādāja un Taviem sekotājiem patika vislabāk!

Izmanto Instagram reels, lai veicinātu sava zīmola atpazīstamību un pārdošanas apjoma palielināšanos, tomēr atceries, ka lietotājiem patīk arī tips&tricks veida video, kā arī viegls un izklaidējošs saturs!

Raksts tapis sadarbībā ar Infinitum.