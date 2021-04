Dzīve Tanzānijas salā: Cīruļu ģimene Zanzibārā satiek latvieti Margaritu un tunisieti Aminu

Cīruļi ir kaislīgi sportiska, veselīga dzīvesveida entuziasti. Ivars ir 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un vairāku pasaules rekordu īpašnieks, savukārt viņa sieva Lelde aizraujas ar fitnesu un pārzina veselīgu un sportisku uzturu.

Abi kopā ir izveidojuši sporta biedrību “GoldBarbell”, kas visā Latvijā organizē dažādus sporta festivālus gan bērniem, gan pieaugušajiem, viņiem ir arī sava privātā sporta bāze Dobelē, kur Cīruļi rīko treniņnometnes, tostarp arī profesionāliem sportistiem.

Cita starpā vērts arī piebilst, ka tieši Ivars Cīrulis Latvijā aizsāka aktīvu pasaulē virālā deju izaicinājuma “Jerusalema” popularizēšanu, kā rezultātā vairākās pašvaldības, Sākot ar Dobeli, metās lielā skaitā izdejot populāro deju, nofilmējot priekšnesumu videoklipus.

“Margarita ir meitene no Latvijas, kas jau trīs gadus dzīvo Zanzibārā un ir precējusies ar Aminu, kas savukārt ir no Tunisijas. Mums bija tā veiksme, ka mēs ar Margaritu iepazināmies caur internetu un šā gada aprīlī arī apciemojām viņus Zanzibārā. Par to, kā viņi tur nokļuva un kā viņiem klājas Āfrikā, varēsiet redzēt šajā intervijā!” pauž Ivars Cīrulis.