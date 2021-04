Ko darīt, ja nevar nomaksāt visus parādus?

Aldis patlaban ir atradis telpu uzkopēja darbu, strādā vēlu vakaros. No savas algas viņš nespēj dzēst visas kredītsaistības un uzturlīdzekļu parādu, tomēr iespēju robežās maksā visiem, kam ir parādā. "Paus Konsultam" viņš maksā 10–60 eiro mēnesī, un no 2020. gada jūnija līdz šai dienai ir samaksājis 290 eiro.

Draud tiesu darbi

"Paus Konsults" darbinieki saka, ka parāda piedziņu nodos tiesai. Telefoniski ar šo firmu neizdodas vienoties, Aldis tai pa e-pastu ir nosūtījis savus priekšlikumus un arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par ienākumiem pēdējo triju mēnešu laikā, taču atbildi nav saņēmis.

Uzturlīdzekļu parāda piedziņa ir nodota tiesu izpildītājam, kurš Aldim ieteica sazināties ar šķirto sievu, taču tas nav iespējams, jo bijušie laulātie pat nesarunājas. Tiesu izpildītājs ir nobloķējis Alda bankas kontu un uzlicis liegumu viņam piederošajai 2004. gada izlaiduma automašīnai. Nekāds nekustamais īpašums Aldim nepieder. Uzturlīdzekļus 129 eiro apmērā Alda bērnam tagad maksā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.

Aldis ir godīgs, grib nokārtot visas savas saistības un cer, ka ar laiku sameklēs labāk atalgotu darbu. Kredītfirmu darbinieku nemitīgie zvani un atgādinājumi rada viņam stresu. Kā vislabāk rīkoties šajā situācijā?

Vai tiešām var sabojāt vecumdienas?

Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Aivars Rudi iesaka vispirms noskaidrot, cik no Alda iemaksātās naudas tiek novirzīta parāda pamatsummas dzēšanai un cik aiziet procentu un kavējuma naudas nomaksai. Ja parāds nemazinās, vai ir jēga maksāt? Tas ir kā ūdens liešana caurā mucā, tā var kreditoriem maksāt visu mūžu un beigās tik un tā palikt parādā.

“Maksātnespējas process nekādā veidā nevar sabojāt vecumdienas,” norāda Rudi. “Patlaban Aldis ir iekļauts aktuālo parādnieku sarakstā. Viņa konti ir bloķēti, automašīnai uzlikts liegums, sliktāk vairs nevar būt. Pēc maksātnespējas pabeigšanas vienīgais ierobežojums ir tas, ka cilvēks desmit gadu laikā nevarēs uzsākt jaunu maksātnespējas procesu.”

Aldis jau ir konsultējies ar juristu par maksātnespējas procesa uzsākšanu. “Taču man nav tik lielas naudas, lai to izdarītu,” viņš secinājis.

Cik maksā pieteikums

Kādi ir izdevumi, lai uzsāktu maksātnespējas procesu? Tiesā ir jāiesniedz pieteikums maksātnespējas procesa uzsākšanai, jāsamaksā 70 eiro liela valsts nodeva un apmēram septiņus eiro liela kancelejas nodeva. Ir jāsamaksā maksātnespējas administratora vienreizējas atlīdzības depozīts 1000 eiro – divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Apzvanot vairākas juridiskās firmas, lētākais piedāvājums ir apmēram 350 eiro par prasības pieteikuma sagatavošanu tiesai. Tātad šajā posmā kopējie izdevumi būs apmēram 1430 eiro.

Maksātnespējas procedūra sastāv no divām daļām – bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiks pārdota Alda automašīna, un nauda aizies uzturlīdzekļu parāda dzēšanai, jo atbilstoši likumam tā ir prioritāte.

Kaut gan auto ir braukšanas kārtībā, Aldis taupības nolūkos to neizmanto un uz darbu iet kājām. Augustā būs jāiziet kārtējā tehniskā apskate, un ar to būs problēmas, jo uzturlīdzekļu parāda dēļ automašīnai uzlikts liegums.

Aldis rēķina, ka līdzīgas automašīnas iegāde pārdotās vietā maksās ap 1000 eiro vai pat mazāk. Taču šie tēriņi būs iespējami pēc vairākiem gadiem, kad Aldis būs pabeidzis maksātnespējas procesu un nomaksājis uzturlīdzekļu parādu, no kura maksātnespēja neatbrīvo

Maksātnespējas aritmētika

Saistību dzēšanas laikā Aldim parādu nomaksai gada laikā būs jānovirza viena trešdaļa no saviem ienākumiem, taču ne mazāk kā trešdaļa no minimālās algas. Šo summu Aldis pats maksās kreditoriem, to sadalot proporcionāli parādu lielumam. No 500 eiro minimālās algas viena trešdaļa ir 166,67 eiro mēnesī. Alda gadījumā saistību dzēšanas procedūra aizņems vienu gadu, tātad viņš kopā samaksās 2004 eiro.

Līdz ar to kopējie izdevumi būs apmēram 4440 eiro. Aldis rēķina, ka viņa parādi patlaban ir apmēram 10 000 eiro apmērā. Aprēķini liecina, ka, iztērējot apmēram 4440 eiro, Aldis atbrīvosies no apmēros daudz lielākām saistībām. Turpretim, ja viņš neuzsāks maksātnespējas procesu, parādi turpinās augt uz kavējuma naudas rēķina. Tā ir atbilde uz jautājumu, vai ir vērts uzsākt maksātnespējas procesu.

Jādomā par savu izdzīvošanu

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, Aldim nepieciešami apmēram 1430 eiro. Cik ilgā laikā viņš domā nomaksāt visus parādus, ja neveiks maksātnespēju?

“Varbūt kādos desmit gados,” bija atbilde. Rīkojoties kā līdz šim, proti, maksājot visiem kreditoriem un sev atstājot tikai izdzīvošanas minimumu, Aldis tuvākajos gados nesakrās naudu maksātnespējas procesa uzsākšanai. Tā ir atbilde uz jautājumu par to, vai patlaban ir jēga maksāt visiem kreditoriem.

“Varbūt es varu nomaksāt vismaz mazos kredītus?” jautā Aldis. Atbildēsim ar pretjautājumu – ko tas dos? Lielais kredīts tik un tā paliks nenomaksāts, un Aldis joprojām būs parādnieku sarakstos. Saprotama ir godīga cilvēka vēlme samaksāt parādus, taču Aldis patlaban ir nokļuvis fiziskas izdzīvošanas situācijā, viņam ir jādomā, kā nopelnīt iztiku sev un savam bērnam, nevis jāuztraucas par banku un ātro kredītu firmu likteni. Tāpēc racionālākā taktika būtu nemaksāt kreditoriem (izņemot uzturlīdzekļu parādu) un krāt naudu maksātnespējas procesa uzsākšanai.

“Bet kreditori man nemitīgi zvana un draud sniegt tiesā!” izmisis ir Aldis. Ko lai atbild? Var pieklājīgi paskaidrot, ka patlaban nav naudas parāda nomaksai. Aldis var informēt zvanītājus par uzturlīdzekļu parādu, kura piedziņa jau ir nodota tiesu izpildītājam. Aldis neiebilst, ka pārējie kreditori sniegs prasību tiesā, taču atbilstoši likumam piedzītā nauda vispirms tiek novirzīta uzturlīdzekļu parāda dzēšanai. Tāpēc pārējiem kreditoriem var pateikt: “Laipni lūdzu, stājieties rindas galā!” Tad kreditori paši sapratīs, ka prasības sniegšana tiesā ir bezjēdzīga.

Maksātnespējas process gan neatbrīvo no uzturlīdzekļu parāda, tas būs jānomaksā dzīves laikā, kaut vai no pensijas. “Tāpēc mēs iesakām maksātnespējas procesa laikā no saviem atlikušajiem ienākumiem kādu daļu maksāt uzturlīdzekļu parāda dzēšanai,” piebilst Aivars Rudi.

Īsumā par maksātnespējas procesu

Fiziskas personas maksātnespējas procesu var uzsākt, ja personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro; vai arī personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un šīs parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Maksātnespējas process ir domāts tikai labticīgiem parādniekiem, kuri no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ vairs nespēj nomaksāt savas saistības.

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, tiesā jāiesniedz fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums. Lai to uzrakstītu, būs nepieciešama jurista palīdzība.

Bankrota procedūras laikā maksātnespējas administrators pārdod parādnieka nekustamo īpašumu un kustamo mantu (parasti tā ir automašīna).

Pēc bankrota procedūras iestājas saistību dzēšanas procedūra atbilstoši tiesas apstiprinātajam saistību dzēšanas plānam. Parādniekam ir pienākums ik mēnesi maksāt vismaz ⅓ no ienākumiem, bet ne mazāk kā ⅓ no minimālās mēnešalgas (bruto – pirms nodokļu nomaksas). Saistību dzēšanas termiņš ir viens gads – ja atlikušās saistības ir no 5000 līdz 30 000 eiro; divi gadi – ja atlikušās saistības ir no 30 000 līdz 150 000 eiro; trīs gadi – ja atlikušās saistības pārsniedz 150 000 eiro. (Aprēķinot šīs summas, neņem vērā līgumsodus un nokavējuma procentus).

Maksātnespējas process neatbrīvo no uzturlīdzekļu parāda, nenomaksātajiem administratīvajiem sodiem un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kompensācijas par nodarīto kaitējumu.