Galvenās nodokļu izmaiņas no 2021. gada

Turpmāk nodokļi būs jāmaksā vienotā kontā

Lai atvieglotu nodokļu un citu maksājumu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), sākot ar 2021. gadu, visi maksājumi VID būs jāveic tikai vienā kontā. Tāpat nodokļus būs iespējams maksāt kopā, veicot vienu, nevis vairākus atsevišķus maksājumus. Regulāri maksājamos nodokļus tagad būs iespēja pārskaitīt līdz konkrētā mēneša 23. datumam.

Attaisnotos izdevumus varēs deklarēt plašāks personu loks

Kā zināms, sākot no 1. marta, EDS ir iespējams aizpildīt ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, tādā veidā atgūstot arī daļu izdevumu par izglītību un ārstniecību. 2021. gadā ieviests papildinājums, par kuriem cilvēkiem drīkst deklarēt šādus izdevumus, proti, ja Jūsu māsa vai brālis ir 1. vai 2. grupas invalīdi, Jūs drīkstēsiet deklarēt arī viņu izdevumus, kas bijuši saistīti ar izglītību un ārstniecību 2020. gadā.

Pašnodarbinātie maksās vairāk pensiju apdrošināšanai

Ja veicat saimniecisko darbību un esat reģistrējušies VID, jāņem vērā, ka 2021. gadā spēkā stājas vairākas nozīmīgas izmaiņas.



Sākot no 1. jūlija, ja Jūsu ienākumi kā pašnodarbinātajam mēnesī pārsniegs 500 eiro, obligātās sociālās iemaksas būs jāveic kā līdz šim, aprēķinot tās no vismaz 500 eiro, reizinot ar likmi 31,07%. Papildus jāmaksā 10% no summas, kas veidojas, atņemot 500 eiro no faktiskajiem ienākumiem.



Ja Jūsu ienākumi mēnesī nebūs vismaz 500 eiro, 5% vietā no šīs summas būs obligāti jāmaksā 10% pensiju apdrošināšanai.

Patentmaksas režīms vairs nav spēkā pašnodarbinātājiem

Līdz šim pašnodarbinātajam bija pieejami dažādi nodokļu maksāšanas režīmi – iepriekš minētais standarta jeb pilnā IIN režīms, autoratlīdzība, mikrouzņēmuma nodokļa režīms un patentmaksa.



Valdība pieņēmusi lēmumu, ka, sākot no 2021. gada, patentmaksa saimnieciskās darbības veicējiem vairs nebūs pieejama. Tiesa, samazinātās patentmaksas režīms būs pieejams 1. un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem.



Ja vēlaties turpināt strādāt kā pašnodarbinātais, vajadzēs izvēlēties vai nu mikrouzņēmuma nodokļa vai pilnā IIN režīmu.

Arī mikrouzņēmumu darbiniekiem jūlijā mainās nodokļu maksāšanas process

Ja persona pieņemta darbā mikrouzņēmuma nodokļu režīmā līdz pagājušā gada beigām, viņai līdz 30. jūnijam nav jāpiemēro ienākumu ierobežojums 720 eiro apmērā mēnesī.

Savukārt no 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieku ienākumiem jāpiemēro gan IIN, gan sociālās apdrošināšanas iemaksas.

2021. gada otrā puse - pārejas periods autoratlīdzību saņēmēju nodokļu sistēmā

Sistēma, pēc kuras no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim (pārejas periodā) tiks aprēķinātas obligātās sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir mazliet sarežģītāka, nekā citiem. Par šīm izmaiņām vairāk varat uzzināt Vid.gov.lv.

Darba ņēmējiem – paaugstināta minimālā alga un ne tikai

Viena no svarīgākajām lietām, kas jāatceras darba ņēmējiem šogad, ir minimālās algas paaugstināšana no 430 eiro līdz 500 eiro. Neapliekamais minimums tiek piemērots personām, kas mēnesī nenopelna vairāk par 1800 eiro vai gadā – vairāk par 21 600 eiro. Ja, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gadā vidējie ienākumi būs augstāki par 1800 eiro, EDS nodokļu grāmatiņā iespējams atzīmēt, lai netiktu piemērots prognozētais mēneša neapliekamais minimums, pasargājot sevi no IIN parāda veidošanās.



