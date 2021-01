Populārākie SUV automobiļi, kas patīk daiļā dzimuma pārstāvēm

Kāpēc sievietes ir iecienījušas SUV automašīnas?

Katram automašīnas virsbūves tipam ir savas priekšrocības. SUV jeb apvidus automašīnām tās ir šādas:

Redzamība un ērta pozīcija – pateicoties augstākam klīrensam, SUV autovadītāji (un autovadītājas) spēj labāk pārredzēt uz ceļa notiekošo, un arī braukšana ir ērtāka;

Liels bagāžas nodalījums – SUV automašīnu bagāžas nodalījumā pietiks vietas gan lielākiem pirkumiem, gan bērnu vai savam sporta inventāram, mūzikas instrumentiem, un visam citam, ko ikdienā var nākties pārvadāt. Turklāt lielākajai daļai SUV ir iespējams nolocīt aizmugurējos sēdekļus, padarot bagāžas nodalījumu vēl ietilpīgāku;

Plašs salons – pateicoties šim aspektam, ar SUV automašīnu ērti pārvietoties ne tikai pašai autovadītājai, bet arī citiem pasažieriem, tostarp – arī aizmugurējos sēdekļos;

Ērta braukšana pa izaicinošiem ceļiem un sliktos laikapstākļos – SUV automašīnas veidotas tā, lai ar tām varētu ērti un droši pārvietoties arī pa mežu un kārtīgi piesnigušiem ceļiem. Nokļūšana pie skaistiem dabas objektiem, lauku radu apciemošana, kā arī braukšana ziemīgos laikapstākļos SUV īpašnieces neapgrūtinās. It īpaši – izvēloties pilnpiedziņas modeli;

Elegants dizains – praktiski visi SUV automobiļi izskatās ļoti eleganti, pievēršot apkārtējo cilvēku uzmanību.

Vēl viens aspekts, kas tiek minēts kā pluss SUV automašīnām, ir drošība, pateicoties pamatīgākai uzbūvei un tam, ka automašīna ir lielāka. Taču, lai spriestu par automašīnas drošību, būtu ieteicams aplūkot attiecīgā modeļa Euro NCAP drošības testu rezultātus.

Piecas SUV automašīnas, kas īpaši piestāv sievietēm

SUV klases auto tirgus ir plašs. Tāpēc, lai izvēli nedaudz atvieglotu, esam izveidojuši listi ar piecām SUV automašīnām, kas noteikti patiks sievietēm!

1. variants: Honda CR-V

SUV ar pievilcīgām plūdlīnijām un salonu, kā arī plašu bagāžas nodalījumu. Tajā pašā laikā Honda CR-V apskatos tiek izcelta to jaudīgā gaita un izturība, turklāt arī rezerves daļu cenas ir patīkami zemas. Arī paša auto cena ir pievilcīga (it īpaši, ja tiek apskatītas lietotas automašīnas).

2. variants: Mercedes-Benz GL 350

Automašīna Mercedes-Benz GL 350, kuru savā īpašumā noteikti vēlētos teju ikviens autovadītājs neatkarīgi no dzimuma. Ļoti ietilpīgs un liels SUV automobilis, kas, kā jau tas pieklājas Mercedes-Benz luksusa klases pārstāvim, izceļas ar bagātīgu aprīkojumu, perfekti nostrādātu un komfortablu salonu, kā arī teicamu darbību gan uz pilsētas ceļiem un šosejām, gan mežos un lauku takās.

3. variants: Land Rover Range Rover Evoque

Viens no atmiņā paliekošākajiem pārstāvjiem SUV klasē savas oriģinālās ārienes dēļ – Land Rover Range Rover Evoque. Tā saņēmusi arī virkni apbalvojumu, tostarp 2012. gadā – kā labākā automašīna sievietēm (Women's Overall World Car of The Year) un gada labākais SUV modelis žurnāla Motor Trend vērtējumā, bet 2011. gadā – gada labākais auto modelis un Džeremija Klārksona gada auto Top Gear vērtējumā.

4. variants: Porsche Cayenne

Automašīna, kas neprasa komentārus un atstāj spilgtu iespaidu uz ikvienu garāmbraucēju, pateicoties sportiskā stila un luksusa apvienojumam – Porsche Cayenne. Protams, arī tās cena un uzturēšanas izmaksas ir atbilstošas, taču iegūtais komforts un braukšanas bauda ir neatsverama.

Budžeta klases SUV automašīna Opel Mokka, kas izceļas ar teicamu cenas un kvalitātes attiecību, kā arī bagātīgu aprīkojumu. Turklāt, pateicoties ekonomiskajiem dzinējiem, degvielas patēriņš nebūs pārlieku augsts.

Kas jāņem vērā, izvēloties SUV klases automašīnu?

Pirms lem par labu SUV iegādei, ir svarīgi apsvērt dažas būtiskas nianses. Lasi un padomā rūpīgi!

Parkošanās

Lielākai automašīnai ir virkne plusu, taču arī kāds mīnuss, proti, ar to ir sarežģītāk parkoties un manevrēt šaurās ielās, un lielākiem auto ir arī lielākas aklās zonas Ja auto bieži tiks izmantots pilsētas satiksmē, šo aspektu noteikti jāņem vērā.

Degvielas patēriņš

Ja vēlies, lai izdevumi degvielas uzpildes stacijās būtu pēc iespējas mazāki, SUV automašīna (it īpaši ar pilnpiedziņu) nav labākā izvēle – tās ir smagākas un ar jaudīgākiem (līdz ar to ēdelīgākiem) dzinējiem. Atsevišķi modeļi gan izceļas ar visai ekonomiskiem dzinējiem, tāpēc šis aspekts jāvērtē, ņemot vērā konkrēto automobili.

Automašīnas vecums

Protams, jauns auto vienmēr šķiet īpaši pievilcīgs, taču, meklējot SUV, optimāls variants ir lūkoties lietotas automašīnas virzienā. Kāpēc? Jo virkne SUV modeļu salonā maksā ļoti ievērojamu naudas summu, taču pēc izbraukšanas no salona auto vērtība ļoti strauji krīt.

Gan rakstā pieminētie modeļi, gan daudzi citi lietoti auto atrodami ar 24 mēnešu garantiju bez nobraukuma ierobežojuma.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar www.brcauto.eu.