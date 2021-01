Restorāns "Barents" rāda piemēru: arī pandēmijas laikā jādomā par vidi

"Barents" ēdienu piegādi uzsāka pagājušā gada pavasarī. Iesaiņojot maltītes piegādei, restorāns dod priekšroku pārstrādājama iepakojuma izmantošanai. Ēdieni tiek iepakoti kartona traukos, kas sadalās karstā ūdenī, un papīra maisiņos. Restorāna darbinieki aktīvi komunicē ar klientiem, lai noskaidrotu, vai pasūtījumam nepieciešams pievienot galda piederumus, un resursus izmantotu lietderīgi.

Foto: Mareks Studio Imagine

""Barents" ēdienkarti ir iedvesmojusi neskartā ziemeļu daba, tāpēc mums ir svarīgi, lai šī reģiona vide un jūras saglabātu savu tīrību. Visas izejvielas un produkti, kurus izmantojam ēdienu pagatavošanā, ir dabiski, augstvērtīgi un nāk no mums pazīstamiem reģiona piegādātājiem," skaidro restorāna pārstāve Māra Bērziņa. "Mūsu pārliecība ir, ka tikai no mums ir atkarīgs, kādā vidē dzīvosim. Uzskatu, ka uzņēmumiem jābūt atbildīgiem savā iepakojuma izvēlē - nedrīkstam paļauties tikai uz to, ka klients iepakojumu atbilstoši utilizēs. Kamēr nevaram uzņemt viesus restorānā, ēdienu piegāde ar elektroauto ir loģisks nākamais solis, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Vēlamies būt piemērs citiem ne tikai ēdiena kvalitātes ziņā, bet arī ilgtspējīgu prakšu ieviešanā."

Foto: Mareks Studio Imagine

"Mazda MX-30" ražošanā īpaša uzmanība ir pievērsta videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanai. Elektroautomobiļa akumulators nodrošina mērenu enerģijas patēriņu un samazina oglekļa ietekmi ražošanas dzīves ciklā. Ar vienu uzlādi iespējams veikt līdz 200 km. Salona apdarē izmantots ekskluzīvs audums, kas pēc Mazda pasūtījuma ražots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, un korķa materiāla akcenti no ilgtspējīgi audzētiem kokiem.

Foto: Mareks Studio Imagine

"Mums tāpat kā "Barents" rūp vides tīrība. "MX-30" modelī ir apvienota ilgtspējīga pieeja dizainam un augstas klases komfortam. Ziemeļu daba ir kā reta pērle, kas jāsaudzē. Arī konkrētais MX-30 modelis ir unikālā perlamutra krāsā, kuras mainīgais mirdzums atgādina gaismas spēles uz jūras vai okeāna ūdens virsmas," stāsta "Inchcape Motors Latvia" oficiālā "Mazda" pārstāve Karīna Meistere.

Foto: Mareks Studio Imagine

Restorāna ēdienus piegādei var pasūtīt tā mājaslapā barents.lv vai pa tālruni +371 2002 1022.

Par restorānu "Barents"

"Barents" ir izsmalcināts jūras velšu restorāns, kurš Rīgā, Smilšu ielā 3 tika atvērts 2019. gadā. "Barents" ēdienkarti izveidojis viens no talantīgākajiem šefpavāriem Latvijā Ivans Šmigarevs. To papildina īpaši pieskaņoti dzērieni, ko izraudzījies Baltijas vīnziņu čempions un viens no labākajiem vīnziņiem pasaulē Kaspars Reitups. Restorāna īpašnieki ir "Krassky" grupas uzņēmumu Latvijā, Krievijā un Lielbritānijā vadītāji Aigars Zelmenis un Edgars Zaduško.