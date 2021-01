Daudzām nozarēm iestājies nenoteikts laiks budžeta plānošanā

Ekonomiskā nestabilitāte liek pārskatīt esošo budžetu, balstoties uz iepriekšējo gadu rādītājiem, un koriģēt to. Realitātē, daudzi uzņēmēji pārtrauc savu darbu, nogaida, vai iesaldē darbību, taupa budžeta resursus. Tādā situācijā ir saprotams, ka samazinoties viņu produktivitātei, samazinās pieprasījums pēc reklāmas tirgus. Tas arī dod to triecienu mārketinga nozarei kopumā.

Tālab tas kļūst par īpašu izaicinājuma gadu reklāmas aģentūrām, kā nesamazināt savu budžetu, bet to pielāgot, pārstrukturizēt – atbilstoši prioritātēm un tā jau gandrīz neesošajam patērētāju pieprasījumam. 2021. gada budžetu nevar plānot pēc iepriekšējā gada prognozēm un iepriekšējo periodu statistikas, to pat var neņemt vērā. Ir jāsāk teju viss no jauna. Arī daudzas ierastās reklāmas aģentūras jau tagad ir gatavas pārstrukturizēt savu darbības jomu un sniegt digitālās reklāmas aģentūras pakalpojumus.

Tātad jau šobrīd mums jāspēj paredzēt, kādām precēm un pakalpojumiem būs lielākais pieprasījums, lai spētu to jau tālredzīgi piedāvāt patērētājiem. Savukārt paši patērētāji ir vairāk nogaidoši, arī viņu prasības būs krietni augstākas turpmākajās mārketinga investīcijās.

Budžeta prognozes jāspēj izdarīt ļoti strauji mainīgā tirgus pieprasījuma apstākļos. Futūristiem būs jāspēj pierādīt, ka katras nozares mārketinga budžets nav tikai izdevumi, bet arī peļņu nesoši ienākumi nākotnē.

Proti, mārketingam uzņēmējdarbībā ir jākļūst par instrumentu, kā saņemt ienākumus nevis tikai tos iztērēt. Tas nozīmē, ka, ja pakalpojumu sniegšana vai tirdzniecība ir jāpārnes interneta platformās, tad jāspēj patērētājam to skaidri un mērķtiecīgi parādīt kā ieguvumu.

Ir daudzi resursi, uz kuru rēķina uzņēmēji šobrīd var taupīt – telpu īre, mazāks darbinieku skaits, loģistika u.c.. Šos līdzekļus saprātīgi ieguldot pārdomātās mārketinga aktivitātes, var ne tikai novērst uzņēmuma stagnāciju, bet arī pacelt to jaunā līmenī.

Ir skaidrs, ka mārketinga cilvēkiem notiekošais tagad ir liels izaicinājums un pielāgošanās diktētajiem vides noteikumiem. Te daudz ko mūsu vietā paveic arī mākslīgais intelekts un digitālās prasmes, taču to visu ir jāspēj sekmīgi apgūt ļoti īsā laika posmā.

Arī ar mazu budžetu var paveikt šobrīd daudz, galvenais saglabāt elastību pie nestabilā tirgus pieprasījuma. Jāatceras, ka vajadzēja tikai nepilnu gadu, lai patērētāju uzvedība un paradumi mainītos pa 180 grādiem.

Iespējams lielākā kļūda reklāmas aģentūru nozarē šobrīd būtu definēt kādu fiksētu likmi gada budžetam. Pie šīs nestabilās situācijas prātīgāk ir plānot kvartāla budžetu vai pusgada. Tas ļaus vairāk kontrolēt izdevumus un ienākumus, kā arī veidot nākamās prognozes, jo plānot mārketinga budžetu ir sarežģīti ikvienam nozarē – it īpaši pandēmijas laikā. Taču šī elastīga domāšana ļaus situācijai pieiet daudz tālredzīgāk un sniegs iesēju ātrāk reaģēt uz tirgus pieprasījumu. Savukārt nerealizētās idejas var noglabāt un atlikt uz vēlāku laiku, kolīdz situācija stabilizēsies.

Pandēmija ļauj nofokusēties uz noteiktiem mērķiem

Šodien biznesu var plānot vadoties pēc jautājuma, ko mēs gribam pateikt patērētājam. Pretējā gadījumā nekas nesanāks. Ja nebūs konkrēta mārketinga mērķa, varam zaudēt atlikušos nozares spēlētājus.

Lai nodefinētu 2021.gada budžetu, reklāmas aģentūrām nāksies pielietot šādus stratēģiskos instrumentus:

Pirmkārt, vēlreiz pārskatīt visus biznesa mērķus.

Strikti nodefinēt mērķauditoriju un tās vajadzības.

Izcelt to unikālo savu produktu, kas varbūt atšķiras no citiem tirgū.

Sameklēt jaunus neapgūtos interešu loka kanālus, tos izpētīt un saprast rentablākos.

Risināt tikai prioritāros jautājumos, jo sekundāriem patlaban var neatlikt nedz laika nedz resursu.

Pārdomāt iepriekšējo gadu kļūdas un strikti vēlreiz pārskatīt savu šī gada budžetu, jo kas derēja pirms gada vai diviem, šogad nestrādās kā līdz šim.

Balstoties uz sagatavoto analīzi, veiciet stratēģisko plānu šī gada darbībai.

Pie tam jāatceras, ka jebkuros apstākļos šis ir arī iespēju laiks. Katrā krīzē tāds ir. Tas mums dod jaunas iespējas sasniegt to, ko kādam neizdevās iepriekš, parādīt jaunumus, kas var izrādīties tagad un turpmāk veiksmīgi biznesa vidē un tirgū.