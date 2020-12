Kā ceļosim 2021. gadā?

Novēlu, lai mums nākošajā gadā izdotos atmosties vismaz 2000. gadā. Naudas varbūt vēl arvien nav sevišķi daudz, bet jau varam sākt kustēties. Eiropā mūs laiž daudzmaz brīvi, bet pārējā pasaule pieprasa visādus papīrus (21. gadsimta versija - testus, apdrošināšanu, kontaktu aplikācijas, vakcinēšanās pases utml). Déjà vu.

Profesionāla prognoze par to, kas un kā ceļos 2021.gadā privāta prieka nolūkos:

1. ceturksnis. Āzija lēnām domā par atvēršanos, bez testiem varam iebraukt tikai Eiropā, Meksikā un Tanzānijā. Daudzums un apjoms apmēram 20% pret 2019. gadu;

Latvieši slīpētie – protams var kaut kā aizbraukt gan uz Ēģipti, gan Kanāriju salām. Ar Polijas čarteriem vai trīs lidojumiem. Tādi zem-radara lidojumi/ceļojumi.

Latvieši mierīgie – prātīgi izrēķina riskus, konsultējas ar profesionāļiem. Āfrika un Dienvidamerika ir vaļā. Nav problēmu ievērot visus noteikumus.

Latvieši digitālie – grib, var un māk strādāt/mācīties attālināti. Gan lieli, gan mazi. Gan uz nedēļu, gan mēnesi vai diviem. Villas vai bungalo pie ūdens, ar skatu uz ūdeni. Maroka, Malta, Kipra, Zanzibāra, Seišelu salas – lai ir saule un nav pārāk tālu no LV laika zonas.

2. ceturksnis. Atgriežas ceļojumu burbuļi un koridori, ASV domā par atvēršanos. Daudzums un apjoms apmēram 45% pret 2019. gadu;

papildus iepriekšējiem ceļo arī:

Latvieši kustīgie – ievērojot visus noteikumus, sēžas mašīnās un dodas baudīt lauku dzīvi prom no Latvijas laukiem.

3. ceturksnis. Izbaudām Baltijas vasaru un Eiropu, vakcinācijas pases sāk iekarot pārējo pasauli. Ja valsts ir atvērta, tad pašizolāciju pieprasa tikai jokaiņi. Daudzums un apjoms apmēram 65% pret 2019. gadu;

papildus iepriekšējiem ceļo arī –

Latvieši laiskie – Grieķija, Turcija, Spānija, kur nu saule, jūra un tiešie reisi mūs ved.

Latvieši kulturālie – brīvdabas koncerti, operas, teātri. Galvenais, lai klepus nelaikā nepiemetas.

4. ceturksnis. Pasaule ir gandrīz atvērusies, paredzami un neparedzami lokālie “cietstāvji”. Daudzums un apjoms apmēram 55% pret 2019. gadu;

papildus iepriekšējiem ceļo arī:

Latvieši vakcinētie – nekas no lielā sliktā vēl nav beidzies, bet arī visprātīgākie var sākt ceļot, ja brīvie līdzekļi to ļauj.

Biznesa ceļotāji jaunajā gadā dalīsies laimīgajos un nelaimīgajos. Laimīgie priecāsies, ka vēl arvien nav jābrauc komandējumos un var vairāk vai mazāk veiksmīgi turpināt videokonferencēt. Nelaimīgie skums par zaudēto brāļošanos (visa veida sakariem) kongresos un konferencēs un sāpīgi zaudētajiem bezstrādes ienākumiem – lidojumu un viesnīcu lojalitātes punktiem. Šīs kardinālās izmaiņas, visticamāk, paliks uz visiem laikiem. Ja arī situācija viegli uzlabosies, tā nekad neatgriezīsies pie 2019. gada apjomiem.

Aviolidojumu no Rīgas ir un būs mazāk nekā bijām pieraduši. Ja vecajos labajos laikos kāds varēja lepni paziņot, ka ar aviokompāniju X vai caur Parīzes lielisko, grandiozo lidostu viņš nelidos, tad tagad lidosim ar to, ko dos un kā dos. "Aeroflot", "Turkish Airlines" un pat KLM vēl arvien nav naudu atdevuši par martā atceltajiem lidojumiem, bet mēs tikai nedaudz burkšķēsim un vienalga ar viņiem lidosim, ja vispār Maskavas un Stambulas lidostas būs pieejamas no sadistiski novārdzinātās Rīgas lidostas.

Visticamāk, pasaules valstis ANO līmenī nespēs vienoties par kopēju ceļošanas praksi un vienu vakcinācijas pases digitālo versiju. Eiropas Savienība nepieņems vakcināciju par obligātu priekšnoteikumu brīvai ceļošanai. Izšķiroša loma būs aviokompānijām, kuru noteikumi kļūs par lielāko ceļotājus regulējošo spēku. Pasaules Ekonomikas Foruma iniciētā “Common Pass” un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) “Travel Pass” kļūs par bāzes risinājumiem vakcinācijas apliecinājumam.

Alternatīva – 48/72stundu pirms izlidošanas PCR tests un uzlabotas kvalitātes un precizitātes ātrie testi izlidojot un/vai ielidojot, ļaus ceļotājiem pārvietoties pa pasauli.

Novēlu Latvijas valsts institūcijām 2021. gada pirmajos mēnešos strauji izpildīt visu pagājušo gadu muļļātos solījumus:

par ceļotāju iemaksātās naudas atmaksas nodrošinājumu, lai garantiju depozīti un personiskās ķīlas nedzītu uzņēmējus pelēkajā biznesā.

par ceļojumu aģentu apmācību programmām un stipendijām, lai izdzīvojušie būtu gatavāki nežēlīgajai konkurencei par atlikušo klientu mazumiņu.

Novēlu visiem labiem ceļotājiem pacietību un vēsu mieru plānojot savus piedzīvojumus sarežģītajā Covid-19 pārņemtajā pasaulē.

Novēlu kolēģiem izturību, profesionāli stiprus nervus un spēku turēt rūpi par ceļotājiem.