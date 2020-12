B2B platformas - kam piemērots šis e-komercijas risinājums?

Tomēr laikā, kad ikviens uzņēmums jo īpaši izvērtē, kur tērēt līdzekļus, ir svarīgi zināt, kur tieši investēt, lai pēc iespējas veiksmīgāk realizētu savu produktu. Turklāt nereti veiksmīgas uzņēmuma darbības pamatā ir spēja operatīvi reaģēt un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.

Jau pavasarī e-komercijā piedzīvojām neticamu izrāvienu, kad pieprasījums pēc precēm dažbrīd pārspēja iespējas tās laikā saražot un piegādāt. Reaģējot uz pieprasījumu, strauji attīstījās esošās un radās jaunas tiešsaistes pārdošanas vietnes. Skaidrs, ka paradumu maiņa jau notiek un turpināsies, un pircēji labprāt iegādājas preces tiešsaistē, bet uzņēmēji saredz arvien vairāk priekšrocības e-komercijā.



Pārdošanas platformas ir dažādas – jāizvēlas piemērotākā

Vairums no mums jau zina par vairākiem B2C pārdošanas kanāliem, piemēram, Amazon, Facebook un interneta veikaliem. Retāk dzirdēts ir B2B jeb business to business, kas ir biznesa modelis, kas nozīmē to, ka uzņēmums nopelna, pārdodot savu preci vai pakalpojumu citiem uzņēmumiem. Īsāk sakot, tās ir komerciālās attiecības starp diviem uzņēmumiem, kas savstarpējos darījumos izmanto e-komercijas informācijas sistēmas. Tas var būt gan tirdzniecības darījums, kas notiek starp divām uzņēmējdarbības organizācijām, gan uzņēmējsabiedrība, piemēram, piegādātājs un ražotājs, ražotājs un vairumtirgotājs, vairumtirgotājs un mazumtirgotājs. Piemēram, uzņēmums, kas nodarbojies ar biroja preču tirdzniecību tiešsaistē un uzņēmumi, kas iegādājas biroja preces, pasūtot tās interneta veikalā. B2B attiecības samērā bieži tiek balstītas uz ilgstošu pārdošanu, piemēram, ikmēneša piegādēm vai abonēšanu.



Kā būt mūsdienīgam B2B uzņēmumiem?

Ja ir vajadzība attīstīt veiksmīgu B2B tirdzniecības modeli, uzņēmumiem ir jāatvēl laiks dažādu digitālā mārketinga pamatu sakārtošanai – piemēram, ērta, mūsdienīga mājaslapa, jo veiksmīgi izstrādāta mājaslapa var ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju. Tāpat šis nebūt nav slikts laiks jaunu sadarbību uzsākšanai.

Populārākās B2B platformas, kur pārdot dažāda veida preces:

Bet ir arī nozaru specifiskās:

Ir arī specifiskas B2B platformas, kas veltītas konkrētā risinājuma meklēšanai. Piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Beļģija partneru platforma “Care&Industry togethre against CORONA vai arī Nīderlandes tiešsaistes inovāciju platforma. Šis platformas atšķiras no augstāk minētajām, jo tajās netiek tiešā veidā pārdots vai pirkts kāds produkts vai pakalpojums, bet ir iespēja satikt sadarbības partnerus, ar kuriem vēlāk vienoties par sadarbības veidiem.

Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) var saņemt atbalstu dalības maksai B2B platformās.



Reklāmraksts tapis sadarbībā ar LIAA.