Rīgas ostā pēc franču kompānijas pasūtījuma top ekskluzīvs izklaides peldlīdzeklis

“Kuģis ir unikāls - pirmais tik liels šāda veida projekts pasaulē. Plānojam, ka peldošā sala galvenokārt tiks izmantota dažādu pasākumu organizēšanai, bet ikdienā uzņems viesus kā pludmales klubs. Mūsu kompānijai šis ir pirmais projekts, bet nākotnē plānojam uzbūvēt un atvērt vairākas šāda veida peldošas izklaides vietas visā pasaulē. Mūsu mērķis - radīt augsta līmeņa produktu, kurš būtu tehnoloģiski mūsdienīgs, bet vienlaikus klasiski ērts un patīkams mūsu viesiem,” saka “Smart Island Riviera” prezidents Marks Odino (Marc Audineau).

Aizvadītajā nedēļas nogalē jaunuzbūvētais 41m garā, 31m platā un ap 165 tonnu smagā kuģa korpuss ar peldošā celtņa “Maja” palīdzību, kas speciāli šim nolūkam Rīgas ostā bija ieradies no Polijas, tika svinīgi nolaists ūdenī.

Foto: Publicitātes foto

“Esmu gandarīts, ka Rīgas brīvostā kuģu būvēšanas tradīcijas turpinās, radot augstvērtīgus un ekskluzīvus produktus, kas tiek starptautiski novērtēti, nesot Rīgas ostas vārdu tālu pasaulē,” pārliecināts Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

“Augstas pievienotās vērtības uzņēmumu un ražotņu attīstību Rīgas ostas teritorijā redzu arī kā vienu no būtiskiem Rīgas brīvostas attīstības un konkurētspēju stiprinošiem virzieniem,” turpina V.Zeps, vienlaikus atgādinot, ka kvalitatīvs serviss kuģu būves un remonta pakalpojumos ir būtisks faktors arī jebkuras ostas pamatdarbības un funkciju nodrošināšanai.

Šobrīd “Latitude Yachts” turpinās darbus pie kuģa aprīkošanas - tam tiks uzstādīta virsbūve, ierīkoti visi kuģim nepieciešamie mehānismi un veikta koka apdare. Plānots, ka pavasarī unikālais peldlīdzeklis dosies uz Francijas piekrasti, kur tiks pabeigti interjera darbi un jau šovasar tas tiks atvērts viesu uzņemšanai.

Foto: Publicitātes foto

“Mūsu sadarbība ar “Latitude Yachts” ir izveidojusies ļoti veiksmīga. Šeit ir lieliska, profesionāla komanda, kas izcili veic savu darbu. Projekts ir unikāls un komplicēts, turklāt zināmu ietekmi uz tā gaitu neapšaubāmi atstāj arī Covid-19 situācija. Taču esmu pārliecināts, ka kopā ar “Latitude Yachts” mēs tiksim galā ar visiem izaicinājumiem un pabeigsim būvniecību plānotajos termiņos,” tā Marks Odino.

Uzņēmums, kas Rīgas ostā strādā ar preču zīmi “Latitude Yachts”, nodrošina pilnu kuģu un jahtu ražošanas ciklu, sākot no to projektēšanas, līdz ražošanai un aprīkošanas darbiem, kā arī sniedz peldlīdzekļu remonta, modernizācijas un servisa pakalpojumus. Kompānijai ir sava galdniecība, kas ļauj realizēt klientu vēlmes arī jahtu un kuģu interjera izstrādē. Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas ostas teritorijā – Sarkandaugavā.

Foto: Publicitātes foto

“Viens no veiksmīgiem uzņēmuma darbības virzieniem ir individuālu projektu realizēšana pēc īpašām klientu vēlmēm un prasībām. Mēs esam interesanti ar to, ka mums katrs projekts ir unikāls un praktiski vienā eksemplārā,” uzsver “Latitude Yachts” projektu vadītājs Kaspars Veidemanis. Pazīstamākais “Latitude Yachts” projekts ir 2016. gadā tapušās divas ekskluzīvās jahtas – trimarāni. 53 m garās jahtas vēl šobrīd ir lielākie peldlīdzekļi pasaulē, kas pilnībā uzbūvēti no kompozītmateriāliem.