Atbalsta mehānismi iedzīvotājiem varētu būt līdzīgi dīkstāves pabalstiem

Kariņš, uzsverot, ka ir pienācis laiks domāt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, sacīja, ka šāds lēmums ietu kopā ar atbalsta mehānismiem krīzes skartajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Premjers pauda, ka, domājot par atbalsta mehānismiem, par atskaiti tiks ņemts pavasara beigu posms, kad "bija diezgan labi izstrādāti dažādi mehānismi".

"Varētu gan būt nianses un viena otra būtiskāka atšķirība atkarībā no tā, kādi drošības pasākumi tiks ieviesti. Pieredzi pamatā ņemsim no pavasara beigām - labāko no tā. Ja pavasarī nebija nekādu priekšrakstu un pieredzes, tad tagad mums ir pieredze, ko likt lietā," teica valdības vadītājs.

Kā ziņots, ņemot vērā veselības aprūpes sistēmas ierobežotos resursus, Covid-19 straujo izplatību un ar likumu ierobežotās valdības tiesības aktīvākai rīcībai pandēmijas ierobežošanai, Kariņš rosina lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.