Kā atrast sev piemērotāko spēļu datoru

Cik daudz un kāda tipa spēles Tu spēlēsi?

Pirmā lieta, kas jebkuram iespējamam spēļu datora pircējam būtu jāsaprot, ir patiesie spēlēšanas mērķi. Spēļu jeb gaming datori mēdz būt dārgs ieguldījums, tāpēc šeit ir daži svarīgi jautājumi, kurus pirms iegādes sev vērts uzdot:

Vai es datoru pērku, lai spēlētu vienu vai vairākas spēles?

Vai šīs spēles ir prasīgas grafikas ziņā?

Vai es vēlos tādu datoru, kurš vēl vairākus atbalstīs visas jaunākās spēles, izmantojot augstākos iestatījumus?

Vai es datoru izmantošu tikai spēlēm vai arī citām lietām, piemēram, video apstrādei un montāžai?

Vai es vēlos datorspēles spēlēt tikai mājās vai arī esot kustībā?

Atbildes uz katru no jautājumiem ļaus skaidrāk saprast, kas Tev nepieciešams. Ja grasies spēlēt vecākas spēles, tad var iztikt ar ko lētāku. Ja plāno datoru izmantot arī strādāšanai, tad jāpiemeklē dators ar specifiska tipa procesoru, savukārt spēlēšanai ārpus mājas derēs portatīvais spēļu dators.

Kāds ir Tavs budžets?

Šis, iespējams, ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem. Izvēlēties labu un jaudīgu spēļu datoru nemaz nav tik sarežģīti, taču viss galu galā apstājās pie cenas. Tieši tādēļ svarīgi ir saprast, kādam mērķim dators tiks izmantots. Kad esi sapratis, cik daudz esi gatavs ieguldīt, tad vieglāk būs izlemt, kuras datora komponentes Tev ir svarīgākās. Tādā veidā vari atrast sev piemērotu un pat jaudīgu datoru, nesamaksājot par to veselu bagātību. Galvenais šajā posmā ir būt godīgam pret sevi, jo datorspēles ir jautra izklaide, taču to dēļ nav vērts bankrotēt.

Pievērs uzmanību komponentēm

Šis ir nākamais solis piemērotākā spēļu datora izvēlē. Datori sastāv no ļoti daudz komponentēm, tāpēc, balstoties uz datora izmantošanas mērķi, jāizvērtē, kas Tev būs svarīgākais. Ja plāno spēlēt spēles, kas ir piecus un vairāk gadu vecas, tad pilnībā pietiks, ja izvēlēsies datoru ar AMD Radeon 5700 vai Nvidia 2060 Super video kartēm. Jaunākām spēlēm būs nepieciešams kas nopietnāks, teiksim Nvidia 2080 Super GPU.

Noteikti pievērs uzmanību arī cietā diska ietilpībai. Labākais risinājums ir izvēlēties datoru ar SSD cieto disku, jo tie daudz ātrāk ielasa datus un ir uzticamāki par klasiskajiem cietajiem diskiem. Mūsdienās tie nemaksā pārāk dārgi, tāpēc ir vērts ieguldīt datu glabātuves palielināšanā, ja plāno nopietni pievērsties spēlēšanai.

Gaming datori var sniegt daudz prieka, ja pareizi ieguldi savus līdzekļus. Uzcītīgākie spēlētāji bieži vien paši komplektē savu datorus no individuāli atlasītām komponentēm, taču tas var izrādīties ilgstošs process, ja līdz galam nezini, kā tas darāms. Lai nebūtu jāraizējas par datora konstruēšanu, apmeklē interneta veikalu 1a.lv. Tur varēsi atrast datorus darbam, kā arī izklaidēm.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar interneta veikalu 1a.lv.