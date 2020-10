"Tet" finanšu rādītāji gada pirmajos deviņos mēnešos saglabā stabilitāti

“Neskatoties uz šogad piedzīvoto ekonomisko spriedzi, "Tet" grupas uzņēmumiem ir izdevies saglabāt labus rezultātus. Sagaidāms, ka noslēdzošie mēneši būs tikpat izaicinoši kā līdzšinējais gads, tādēļ "Tet" fokusā arī turpmāk būs kritiski nozīmīgās interneta un televīzijas infrastruktūras nodrošināšana sabiedrībai un uzņēmējiem,” saka "Tet" valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Savu vietu izklaides nozarē ar vietējo oriģinālsaturu un jaunākajām pasaules filmām un seriāliem nostiprina "Shortcut", apgrozījumam augot par 35%. Jaunajā rudens sezonā Latvijā veidotā satura klāstu jau papildinājis seriāls “Atriebējas” ar Santu Didžus un Aneti Krasovsku galvenajās lomās, seriāls bērniem “Emī un Rū”, Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde “Kā to ņem”, kā arī kopā ar kanāliem "360TV" un "STV Pirmā!" skatītāju vērtējumam nodoti jau iemīļoti un jauni pašmāju šovi un raidījumi: “Kristīnes Virsnītes sarunas”, “Caur ērkšķiem uz..”, “Slavenības bez filtra”, “Našķoties” un citi. Tāpat Shortcut piedāvājumu papildinājušas jaunākās Latvijas filmas – krimināldrāma par Latvijas taksistu dzīvi “Maiņa”, patiesā Latvijas nepilsoņa stāstā balstītais “Oļegs” – un pasaules karstākie seriāli – HBO jaunākais hits “Vilku audzinātie” ("Raised by Wolves"), patiesajos 2018. gada notikumos balstītais stāsts par krievu-britu dubultaģenta indēšanas mēģinājumu “Sergeja Skripaļa lieta” ("The Salisbury Poisonings"), stāsts par zviedru žurnālistes slepkavību zemūdenē, kas satricināja visu pasauli “Izmeklēšana” ("Investigation") un citi.

Lielākais apgrozījuma pieaugums vērojams datortehnikas apkalpošanas un datu pakalpojumos, kā arī tehnikas mazumtirdzniecībā. Par 35% pieaudzis eksporta apgrozījums, lielā mērā pateicoties optisko tīklu izbūvei Vācijā. Auguši arī "Helio Media" kanālu "360TV" un "STV Pirmā!" reitingi, pateicoties kvalitatīvam vietējam un pasaules saturam. Pēc ārkārtas situācijas ietekmētās lejupslīdes pirmajā pusgadā arī reklāmas bizness trešajā ceturksnī ir atgriezies pie izaugsmes. Tikmēr apmācību joma joprojām ir viena no visvairāk negatīvi ietekmētajām nozarēm.

"Tet" grupas normalizētā EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) 2020. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 50,2 miljoni eiro.