Šefpavārs Uvis Janičenko Rīgā atver Rūmi ikvienam!

Rūme ir pirmais restorāns Rīgā, kas zem viena jumta īsteno divus dažādus konceptus. Pusdienās šeit var baudīt Japānas kulta ēdienu ramen, bet vakarā vienu no populārākajiem rietumu kultūras ēdieniem - steiku. Rūmē ir arī kokteiļbārs, kur var pavadīt vakarus ar draugiem labākajās Eiropas galvaspilsētu tradīcijās, malkojot īpašos Rūmes vai klasiskos kokteiļus austrumu un skandināvu garšās, kas papildinātas ar vietējām ogām un augļiem.

Restorāns Rūme. (Foto: Renārs Koris)

“Rūme ir ne tikai Rīgas, bet arī citu Eiropas pilsētu mērogam liels restorāns, tāpēc šeit var apvienot dažādas konceptus, piedāvāt dažādas pieredzes. Šī nav nejauša izvēle, šādu daudzveidību kā mērķi biju izvirzījis, tiklīdz sāku strādāt pie Rūmes ieceres. Esmu skolojies un apguvis pavārmākslu pie daudziem šefpavāriem, atšķirīgos restorānos, un vēlos to maksimāli izmantot, piedāvājot viesiem ēdiena un atmosfēras pieredzi visādām gaumēm un dzīves stiliem,” stāsta Uvis Janičenoks. “Vēlos, lai uz Rūmi pusdienās un vakariņās nāk ļoti dažādi cilvēki, lai veidojam šeit brīvu, nepiespiestu atmosfēru.

Zem viena jumta te var būt gan jaunieši, gan ģimenes, gan izsmalcināti gardēži.

Tāpēc viena Rūmes daļa ir veidota kā pilsētnieciska, brīvas atmosfēras vieta, bet otra ir mājīgāka un intīmāka. Mums ir pusdienu ēdienkarte ar draudzīgām cenām, vakara kokteiļi, vakariņu ēdienkarte, kurā ikviens var atrast sev piemērotu maltīti. Rūme ikvienam – tāds ir mūsu moto,” uzsver Rūmes saimnieks.

“Mīklā mums izdevies panākt, ka brokastot nāk ļoti dažādi cilvēki un tas rada eiropeisku un draudzīgu atmosfēru. Mīklā dzīve kūsā un mutuļo, cilvēki satiekas un sarunājas, pavada laiku kopā. Arī Rūmē es vēlos piedāvāt pusdienas un vakariņas plašam apmeklētāju lokam, lai ikviens šeit varētu justies labi,” tā Uvis Janičenoks.

Rūmes pusdienu piedāvājumā ir sātīgā japāņu zupa ramen, kuras pamats ir buljons un nūdeles, ko papildina dažādas piedevas: gaļa, zivs, dārzeņi. Ramen nūdeles var būt ļoti daudzveidīgas, Rūmē tās tiek gatavotas uz vietas, šim nolūkam no Japānas tika atvesta speciāla nūdeļu mašīna. Rūmē tiek gatavots Tokijas stila ramen (Tokyo style).

“Ramen vēsturiski nāk no Ķīnas un ir zināms visās Āzijas valstīs, taču lielāko popularitāti ir ieguvis Japānā, kur kļuvis par nacionālās kultūras sastāvdaļu. Esmu divus gadus nostrādājis Japānā, apgūstot japāņu virtuves mākslu pie izcilajiem meistariem Shinichiro Takagi un Seiji Yamamoto. Tagad vēlos iepazīstināt rīdziniekus ar šo lielisko ēdienu,” stāsta Uvis Janičenko. “Rūmes pusdienu ēdienkarte nav plaša, taču tajā sev piemērotu ēdienu atradīs ikviens - gan gaļas cienītāji, gan veģetārieši un vegāni, gan tie, kam garšo zivis un jūras veltes. Ēdienkartē ir arī uzkodas un sezonālie deserti,” tā par pusdienu piedāvājumu stāsta šefpavārs. “

Japānā ramen tiek uzskatīts kā nosacītas kompleksās pusdienas vienā bļodā. Tas ir ļoti sātīgs ēdiens, ar vienu ramen pilnīgi pietiek, lai ieturētu kārtīgu maltīti.

Ceru, ka arī Rīgā šī tradīcija kļūs arvien populārāka, Rūmē mēs noteikti par to rūpēsimies, piedāvājot arī sezonālās variācijas šim ēdienam,” viņš turpina.

Gatavojot austrumu un rietumu virtuves ēdienus, Rūmes pavāri maksimāli izmanto Latvijas produktus, atbalstot vietējos ražotājus. Piemēram, zivis nāk no saimniecības Zivs uz ledus, steikiem tiek piemeklēta labākā liellopu gaļa no dažādām saimniecībām visā Latvijā, arī dārzeņi ir no Latvijas laukiem - no saimniecības “Vārpiņas” un citām.

Restorāns Rūme. (Foto: Renārs Koris)

Vakariņās Rūme piedāvā izcilus steikus no Spānijas, ASV, Japānas un Latvijas liellopu gaļas. Spānijas Dry Age liellopu gaļa ceļo uz Latviju no bodegas El Capricho, kas atrodas Spānijas ziemeļos. Tās saimnieks Jose Gordon apceļo Leonas, Astūrijas, Kantabrijas, Galisijas un Portugāles kalnus, meklējot unikālus liellopu pulkus. Black Angus šķirnes liellopu gaļa ir no Creekstone fermas, kas atrodas ASV un tā ir viena no nedaudzajām, kas saņēmusi USDA (ASV lauksaimniecības departaments) sertifikātu. Wagyu liellopi ir dzimuši un auguši Japānā, Gunmas prefektūras laukos, uz ziemeļrietumiem no Tokijas. Šo japāņu liellopu gaļas kvalitāti garantē stingra kontrole. Savukārt Latvijā audzēti šķirnes liellopi nāk no fermām, kur tie audzēti ekoloģiski tīrā vidē, cienot dabu un praktizējot ilgtspējīgu saimniekošanu. Piedevas un ramen izvēle Rūmē ir sezonāla, atbilstoša gadalaikam.

Rūmes interjers

Rūmes interjers ir veidots, domājot par šiem diviem konceptiem zem viena jumta. Pusdienu telpā ir dzīvīga, pilsētnieciska atmosfēra, tajā jūtamas atsauces uz austrumiem - bambusu, japāņu pinumiem, kas mijas ar atturīgo skandināvu dizainu. Savukārt vakariņas var baudīt divās dažādās noskaņās - gan aktīvajā, urbānajā vidē, gan otrajā, mierīgākajā restorāna daļā, kurā darbojas atvērtā virtuve, gaisma ir pieklusināta, gaisotne intīmāka.

Viesi var vērot, kā top viņu ēdiens, baudīt vīnu un uzkodas, redzēt pavāru darbu.

Atvērtās virtuves koncepts vēsturiski nāk no Japānas, kuras kultūrā iedvesmu smeļ šefpavārs Uvis Janičenko. Arī vakara ēdienkartē ir iespēja izvēlēties japāņu ramen, vakariņās šefpavārs piedāvā augstvērtīgas liellopa gaļas un trifeļu ramen.

Restorāns Rūme. (Foto: Renārs Koris)

Rūmes interjera veidošanā piedalījās izcili Latvijas galdnieki no Vline furniture, savukārt grafisko dizainu izstrādāja Matīss Zvaigzne un Helēna Zakare. Traukus darinājusi Laima Grigone (Laima Ceramics).

Rūmes darba laiks

Rūmes pusdienu piedāvājums ir pieejams no otrdienas līdz svētdienai, no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00. Pirmdiena Rūmē ir brīvdiena.

Savukārt vakariņu ēdienkarti Rūme apmeklētājiem piedāvā no otrdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00, bet piektdienās un sestdienās līdz plkst. 23.00. Rūmes kokteiļbārs darbojas līdz 24.00, bet piektdienās un sestdienās līdz plkst. 2.00.

Šefpavārs Uvis Janičenko

Pēc 10 gadu prombūtnes un mācībām Kopenhāgenas Viesnīcu un restorānu skolā, kā arī darba pasaules labākajos Michelin restorānos, Uvis ir atgriezies Rīgā, lai sāktu savus kulinārijas projektus Latvijas galvaspilsētā.

Restorāns Rūme. (Foto: Renārs Koris)

“Kad devos studēt, biju sev izvirzījis mērķi – 10 gadus mācīties, gūt pieredzi un ceļot. Gan studiju laikā, gan pēc tām, izvēloties prakses, stažēšanās un darba vietas, es meklēju tās labākajos restorānos, kādi ir atrodami konkrētajā valstī,” stāsta Uvis. “Kopenhāgenā nodzīvoju kopā četrus gadus, mācoties un iegūstot pavāra diplomu. Tur arī iepazinos ar japāņu pavāru Shinichiro Takagi un sapratu, ka vēlos apgūt Japānas virtuvi. Pirmā mana prakses vieta bija Shinichiro Takagi restorānā Zeniya, kas atrodas Kanazavas pilsētā. Restorānam ir divas Michelin zvaigznes. Japānas kultūra un darba tikums sākotnēji, protams, ir liels izaicinājums un pat šoks. Taču ar laiku es tajā sāku justies labi un kopumā pavadīju Japānā divus gadus, strādājot divos izcilos restorānos kopā ar labākajiem pavārmākslas meistariem,” par savām gaitām stāsta Uvis.