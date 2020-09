Daugavas labajā krastā pie Salu tilta būvēs vērienīgu biznesa kompleksu

“Vispirms vēlamies izteikti lielu pateicību visiem konkursā dalībniekiem – gan par investēto laiku, gan piedāvāto redzējumu. Žūrijai nebija viegli pieņemt lēmumu; to apliecina arī fakts, ka kopumā konkursā ir pieci laureāti. Diemžēl mēs varam realizēt tikai vienu no piedāvājumiem, un šoreiz lēmums nosliecās par labu “Arrow Architects ApS” redzējumam, kas arī kalpos par pamatu visas teritorijas attīstīšanai kopumā, to sākot ar pirmo kārtu, kuras ietvaros tiks izbūvēta projektam nepieciešamā infrastruktūra, un labiekārtota pieguļošā teritorija,” uzsver “Krasta City” SIA pārstāvis Martti Krass.

Foto: Publicitātes foto

Konkursa uzvarētāju pārstāvis Ulrik Raysse uzsver: “Pasaule mainās un līdz ar to mainās veids kā mēs dzīvojam. Mūsu piedāvājums fokusējas uz to, kā izskatīsies nākotne. Organiskas formas paviljoni, kas balstīti dabā, rada spēcīgu piederības un identitātes sajūtu. Dažāda apjoma ēkas nodrošinās daudzveidīgu darba vidi, kas harmoniski savienojas ar Rīgas vēsturisko panorāmu.”

Iesniegtos metus vērtēja žūrija deviņu cilvēku sastāvā. Komisijā bija pārstāvēti dažādi nozares profesionāļi, pašvaldība un attīstītāju pārstāvji.

Konkursa ietvaros tika vērtēti tādi kritēriji kā piedāvājuma integritāte pilsētbūvnieciskajā ainavā, arhitektoniskā kvalitāte, ēku funkcionalitāte, ilgtspējas un tehniskās kvalitātes jautājumi, sociālais un ekonomiskais lietderīgums u.c.

Foto: Publicitātes foto

Žūrijas priekšsēdētājs, arhitekts Jānis Dripe norāda: “Konkursa teritorija arvien ir bijusi arhitektu un projektu attīstītāju īpašas uzmanības lokā – tuvu centram un tomēr aiz Salu tilta, starp Daugavas pamatgultni un atteku rāmajiem ūdeņiem – tātad īpaša vieta, kas vizuāli teicami eksponējas plašā pilsēttelpas areālā. Vieta, kurai jau ir solīda arhitektonisko vīziju vēsture. Projekta attīstītāji, iesaistot Rīgas pilsētas arhitekta biroju, Būvvaldi un Attīstības departamentu, Latvijas Arhitektu savienību, bija sagatavojis informatīvi piesātinātu un detalizētu programmu starptautiskam metu konkursam un nodrošinājis tā pārdomātu norisi. 13 darbi no piecām valstīm ir tam apliecinājums.

Labākajos darbos bija veiksmīgi apvienotas ambīcijas būt pamanāmiem Daugavas krasta siluetā un reizē radīt humānu pilsētvidi – „pilsētu pilsētā”, kurā gribas atgriezties darbam , atpūtai un izklaidei.

Pašas vietas un konkursā prezentēto arhitektonisko ideju potenciāls tam ir.”

Attīstītāja pārstāvji norāda, ka “Krasta City” būs A klases biznesa komplekss un publiski pieejama apbūve Daugavas labajā krastā. Plānotajā daudzstāvu apbūvē (līdz 17 stāviem) īpaša uzmanība tiks pievērsta infrastruktūras pieejamības, dzīves telpas kvalitātes, darba vides, videi draudzīgu risinājumu un izmaksu efektivitātes jautājumiem, vienlaikus nodrošinot unikālu atrašanās vietu pilsētas galveno ceļu krustpunktā un skatu uz Daugavu.

Foto: Publicitātes foto

Kopumā visu attīstības projektu plānots īstenot desmit gadu laikā vairākās kārtās, izbūvējot vairāk kā 155 000 m2 izmantojamās platības. Pirmās kārtas darbus ir plānots uzsākt jau nākamā gada nogalē. Kopējās plānotās investīcijas projektā pārsniegs 150 miljonus eiro.