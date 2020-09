Personīgais menedžeris šovbiznesa pasaulē: vlogere Beta Beidz izmēģina "MateBook X Pro" klēpjdatoru

Plašākai sabiedrībai Beāte sevi pieteica 2017. gadā, izveidojot Youtube kanālu “Beta Beidz”, kas līdz šim sasniedzis jau vairāk nekā 2 miljonus skatījumu. Izmēģinot savus spēkus arī autoru un izpildītāju konkursa “Supernova” vadīšanā, jauniete straujiem soļiem iekarojusi Latvijas šovbiznesu, kur, kā pati atzīst, bez klēpjdatora neiztikt. “Man ir diezgan aktīva un saspringta ikdiena, tādēļ klēpjdators palīdz saorganizēties un nepazaudēt uzmanību, jo, piemēram, lietojot tālruni, bieži varu aizklīst citās aplikācijās. Klēpjdators palīdz ātrāk un efektīvāk tikt galā ar darba uzdevumiem, kurus sev esmu ieplānojusi, un ietaupīt laiku atpūtas brīžiem,” atzīst Beāte.

Koncentrēties darbam nekad nav bijis tik vienkārši

Kā stāsta latviešu vlogere, ideja par jauna datora lietošanu sākotnēji šķitis gana liels izaicinājums, taču uzbūve un lietošanas vienkāršība viņas domas mainījusi: “Tā kā ar vienu un to pašu klēpjdatoru strādāju jau astoņus gadus, uztraucos, vai varēšu piešauties jaunā MateBook X Pro funkcijām. Taču dators izrādījās tik intuitīvs, ka uztraukumam nebija pamata.” Lai gan Beāte atzīst, ka nav liela datoru pazinēja un pārsvarā izmanto to pavisam ikdienišķu darbību veikšanai, Huawei dators jau pašā sākumā atstājis lielisku pirmo iespaidu. “Pirmais, ko ievēroju, bija ekrāna krāsu intensitāte un ierīces darba ātrums. Dators ieslēdzas pāris sekundēs un tūlītēji ir gatavs darbam. Arī dizains izstrādāts ļoti veiksmīgi – ierīcei ir augstvērtīgs 13.9 collu ekrāns, turklāt malas ir maksimāli plānas, tāpēc varu pilnībā izbaudīt dažāda veida saturu, kas man, kā Youtube satura veidotājai, ir īpaši svarīgi.”

Beāte stāsta, ka klēpjdators kalpo arī par ierīci, kas palīdz koncentrēties darbam, jo brīdi, kad viņa pie tā piesēžas, uzmanība ir 100% vērsta uz darbu – tiek montēti Youtube video, uzturēta platforma “Patreon”, kā arī aktīvi norit dažādi rakstu darbi un e-pastu komunikācija. Turklāt šo un daudzu citu uzdevumu ātrākai veikšanai noder arī datorā iestrādātā pieskāriena funkcija, kas kļuvusi vēl precīzāka un dabiskāka. “Šī noteikti ir tā funkcija, kuru ikkatrs varēs ērti ieintegrēt savā ikdienas darbu rutīnā un izmantot, piemēram, strādājot pārī vai grupā, tā kā ekrānu var viegli kontrolēt arī blakussēdētājs,” par MateBook X Pro funkcijas stāsta Beāte.

Ņemot vērā, ka darbs interneta vidē ir ļoti dinamisks un bieži prasa ātru reakciju, veicot vairākus darbus vienlaicīgi, noderīgs palīgs jaunajai vlogerei ir arī datorā iestrādātā Multi-screen Collaboration funkcija, kas, kā viņa skaidro, ļauj pārnest tālruņa ekrāna saturu uz klēpjdatora ekrānu ar vienu pieskārienu un darboties abās ierīces vienlaicīgi.

1,33 kilogrami pārsteigumu

Datori jau sen neaprobežojas tikai ar standarta funkcijām, pārsteidzot savus lietotājus un piedāvājot vēl neredzētus risinājumus. Testējot jauno MateBook X Pro, arī pašmāju Youtube slavenība Beta Beidz atklāja daudz jauna. “Dodoties ikdienas gaitās, man ir ļoti svarīgs datora parocīgums. Huawei dators ir kompakts un viegls – nieka 1,33 kilogrami. Tajā pašā laikā, paņemot to rokās, var just, cik izturīgs tas ir. Tā noteikti ir viena no šī datora priekšrocībām.” Viņa piebilst, ka ierīci parocīgu padara arī tā akumulatora darbības laiks, tā kā ne visi sev līdzi grib ņemt lādētāju. “Pirmo četru dienu laikā ne reizi nepieslēdzu MateBook X Pro pie strāvas. Manuprāt, tas ir fantastisks rezultāts,” tā Beāte.

Tehnoloģiju ekspertiem šāds klēpjdatora sniegums gan nav nekas neparasts – aprīkots ar 56 Wh akumulatoru, Huawei MateBook X Pro nodrošina ievērības cienīgu enerģijas taupīšanas vadību, lai bez papildu uzlādes lietotājs varētu strādāt ar dokumentiem līdz pat 15 stundām, savukārt pārlūkot tīmekļa lapas 11 stundas bez apstājas.

“Ļoti interesants un drošs risinājums ir kameras veiksmīga noslēpšana kvalitatūrā. Nezinu, cik pamatotas ir manas bažas, taču jūtos drošāk zinot, ka kameru varu atvērt vien tad, kad ir šāda nepieciešamība,” ar pārdomām dalās jaunā vlogere, augsti novērtējot datora kameras izvietojumu, kas šķietami nemanāmi iestrādāts klaviatūrā.

Beāte ir pārliecināta – klēpjdatoriem mūsdienās ir liela nozīmē, jo tie ne vien palīdz organizēt mūsu ikdienas darbus, bet daudziem kalpo arī par svarīgu biznesa rīku savu darba pienākumu izpildei, kā arī profesionālā tēla uzturēšanai. “Izvēloties klēpjdatoru, jāņem visu labāko, ko mūsdienu tehnoloģijas var piedāvāt. Huawei MateBook X Pro ir dators, kas noderēs ikvienam, kurš novērtē jaudu, kvalitāti un vienkāršību,” rezumē Beāte.

Reklāmas raksts sadarbībā ar "Huawei Technologies"