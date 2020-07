Tet atbalstītā akcelerācijas fonda Overkill Ventures portfolio uzņēmumi veiksmīgi attīsta darbību un iekaro starptautiskus tirgus

"Pēc diviem gadiem fonda aktīvās darbības redzam, ka vairāki uzņēmumi, kas izgāja mentoringa programmas, ir izveidojuši daudzsološus biznesus gan piesaistot papildu finansējumu, gan saņemot starptautisku atzinību. Arī Tet izskata dažādas sadarbības iespējas ar programmu dalībniekiem, piemēram, vairākus risinājumus esam testējuši, bet ar vienu no jaunuzņēmumiem plānojam uzsākt ilgstošu sadarbību. Izvērtējot potenciālo sadarbību, mēs ņemam vērā ne tikai Tet biznesa procesus un virzienus, ko jaunuzņēmums varētu uzlabot vai veicināt, bet arī pienesumu sabiedrībai un Latvijas uzņēmējdarbības videi kopumā," stāsta Tet valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Juris Gulbis.

Pirmās mentoringa programmas pārstāvis – Axdraft no Ukrainas, kas piedāvā juridisko dokumentu saskaņošanas automatizāciju, pēc Overkill ir piesaistījis finansējumu 150 tūkstošu ASV dolāru apmērā no Y Combinator, kā arī 1,1 miljonu ASV dolāru Silīcija ielejā. Personāla atlases un komunikācijas rīka izstrādātājs no kaimiņvalsts Igaunijas GuavaHR ir vinnējis ceturtajā Nordic Angel programmā (NAP4), ko rīko Estonian Business Angels Network, piesaistot 160 tūkstošu eiro finansējumu. Labi veicas arī Polijas jaunuzņēmumam Therapify, kas nodrošina platformu tiešsaistes psiholoģiskajam atbalstam. Tas tik tikko vasarā ir saņēmis 1.vietu Polijā starptautiskajā hakatonā Unite to Fight Covid-19, ko rīkoja pazīstamais investīciju fonds Techstars. Savukārt Latvijas 3D printēšanas programmatūras uzņēmums FabControl finansējumu vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā ir saņēmis no paša Overkill un privātiem investoriem. Pēc FabControl vadītāja Jāņa Grīnhofa vārdiem, uzņēmuma produkts 3Doptimizer.com ir pamanīts nozares medijos un atzinīgi novērtēts, un šobrīd uzņēmuma uzdevums ir uzlabot pārdošanas mehānismus un partnerattiecības. "Patīkams pārsteigums Overkill ir bijusi personīgā attieksme pret dalībniekiem. Kā arī novērtējam sadarbību ar jaunuzņēmumiem ārpus Latvijas un iespēju iegūt plašāku skatījumu uz biznesu," piebilst J.Grīnhofs, komentējot dalību Overkill Ventures programmā.

Viens no noteicošajiem faktoriem, kas var veicināt jaunuzņēmuma nokļūšanu Overkill, ir spēcīga komanda. "Mēs investējam jaunuzņēmumos, kas vēl tikai sāk savu darbību, un tas ir zināms risks, bet, uzņemoties to, sagaidām lielu atdevi no pašiem uzņēmējiem. Mūsu fokusā ir ne tikai inovācijas un produkta nākotnes perspektīvas, bet arī dibinātāju komandas, kam ir jābūt nozares zināšanām un pieredzei, degsmei un gatavībai daudz strādāt. Overkill portfolio uzņēmumu panākumu pamats ir šo komandu sūrais darbs, dibinātāju patiesā aizraušanās ar tehnoloģijām un vēlēšanās pozitīvi ietekmēt Latvijas un pasaules nākotni. Varam pārliecinoši teikt, ka jaunuzņēmumi no Overkill portfolio turpinās radīt inovatīvus risinājumus un attīstīt tehnoloģiju tirgu gan Latvijā, gan starptautiski," saka Overkill Ventures investīciju direktore Arta Abāšina.

Overkill Ventures ceturtā mentoringa programma sāksies 27. jūlijā, un tajā piedalīsies līdz 11 jaunuzņēmumiem.