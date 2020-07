Lidojumus no Rīgas lidostas atsāk Polijas pārvadātājs "LOT"

Ar aviokompānijas gaisa kuģiem četras reizes nedēļā - otrdienās, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās - būs iespējams doties uz Polijas galvaspilsētu Varšavu.

Kopumā no šīs nedēļas no lidostas "Rīga" ir iespējams doties uz 49 galamērķiem. Regulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus no Rīgas atsākušas septiņas aviokompānijas - Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", Vācijas aviokompānija "Lufthansa", Somijas gaisa pārvadātājs "Finnair", Īrijas zemo cenu pārvadātājs "Ryanair", Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", Norvēģijas pārvadātājs "Norwegian" un "LOT".

Lidosta aicina pasažierus ceļot atbildīgi, rūpīgi ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, gan uzturoties lidostās, gan gaisa kuģos.

Uzturoties lidostā "Rīga", pasažieriem obligāti jānēsā sejas maska. Ieeja terminālī atļauta tikai pasažieriem ar iekāpšanas kartēm - sagaidītāji un pavadītāji terminālī uzturēties nevar. Lidosta arī aicina pasažierus ievērot distancēšanos tur, kur tas ir iespējams, kā arī regulāri mazgāt un dezinficēt rokas. Lai palīdzētu pasažieriem ievērot šīs prasības, lidostas terminālī ir izvietotas distancēšanās atzīmes, kā arī roku dezinfekcijas aparāti.

Jau ziņots, ka pērn lidostā "Rīga" apkalpoja 7,798 miljonus pasažieru, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2018.gadā, savukārt šogad pirmajā pusgadā - 1,3 miljonus pasažieru, kas ir par 62,9% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.