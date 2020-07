Tūrisma nozarē strādājošo algu subsidēšanai valsts atvēlēs 19,2 miljonus eiro

Valdība atbalstīja EM izstrādātos noteikumus "Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība", kas nosaka kārtību un apmēru, kādā atbalstu piešķir Covid-19 krīzē būtiski skartam tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicējam.

Pieejamais valsts budžeta finansējums šim mērķim būs 19,2 miljoni eiro. Atbalsts tiks sniegts granta veidā, kas tiks piešķirts saimnieciskās darbības veicējam darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Atbalsts tikts noteikts 30% apmērā no konkrētā uzņēmuma 2019.gada nomaksātām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.

Uz atbalstu varēs pretendēt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laika periodā no šā gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30%.

Tāpat atbalstam kvalificēsies uzņēmumi, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nebūs Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Pieteikties atbalstam varēs līdz šā gada 30.septembrim, iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) iesniegumu - elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "www.latvija.lv".

LIAA uzraudzīs piešķirto līdzekļu izlietojumu.

LIAA direktors Kaspars Rožkalns norādīja, ka pieteikties atbalstam, pēc šo noteikumu saskaņošanas Eiropas Komisijā, varēs elektroniski, vēršoties ar iesniegumu LIAA.

Tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta programmā, kā atbalsta programmā eksportējošiem nodokļu maksātājiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, kuru arī šodien apstiprināja valdība, kopā uz palīdzību varētu pretendēt ap 7000 uzņēmumu, norādīja Rožkalns, skaidrojot, ka visu iesniegumu izvērtēšanai būs nepieciešams laiks.

"Ja LIAA saņems solīto atbalstu no citām valsts pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem jārēķinās, ka no iesnieguma iesniegšanas līdz faktiskai atbalsta saņemšanai, varētu paiet aptuveni piecas nedēļas. Apzināmies, ka atbalsts tūrisma nozares uzņēmējiem ir ļoti nepieciešams un uzņēmēji vēlas saņemt šo atbalstu pēc iespējas ātrāk, tomēr tas, cik ātri spēsim apstrādāt saņemtos iesniegumus lielā mērā būs atkarīgs no faktiskā iesniegumu skaita un LIAA kapacitātes," pauda Rožkalns, aicinot arī uzņēmējus rūpīgi iepazīties ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem pirms iesnieguma iesniegšanas.

Ja LIAA konstatēs, ka uzņēmums saņemto atbalstu pilnā apmērā nav izlietojis darba samaksai, saimnieciskās darbības veicējam būs pienākums atmaksāt LIAA neapgūto atbalstu dubultā apmērā.

Minētā atbalsta programma vēl ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju (EK), tādējādi atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem būs pieejams tad, kad EK bus pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem, atbalstam kvalificējas 7356 uzņēmumi, kuri kopumā nodarbina 61 988 darbiniekus ar vidējo bruto algu 626 eiro mēnesi.