"Pillar Capital" sāk gandrīz 20 miljonus eiro vērtā loģistikas parka izbūvi Rīgā. FOTO

Trešdien, 8.jūlijā, notika svinīga loģistikas parka kapsulas iecementēšana, kurā piedalījās "Pillar Capital" padomes priekšsēdētājs Ernests Bernis, "Pillar Capital" valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns, "Pillar Capital" valdes loceklis Pēteris Guļāns, "Pillar Contractor" izpilddirektors Jānis Lāčaunieks un "Pillar Contractor" izpilddirektora vietnieks Rūdolfs Legzdiņš.

13 Foto "Pillar Capital" sāk gandrīz 20 miljonus eiro vērtā loģistikas parka izbūvi Rīgā +9 Skatīties vairāk

"Pillar Capital" īpašumā esošajā Maskavas ielas zemes gabalā šobrīd atrodas vairākas noliktavas ēkas, no kurām lielākā daļa būvēta pirms aptuveni desmit gadiem. Lai pilnībā izmantotu īpašuma potenciālu un brīvo zemes platību, tiek veidots vienots loģistikas un noliktavu parks. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas kopējā ēku platība pārsniegs

50 000 kvadrātmetrus, ierindojot jaunizveidoto loģistikas parku starp lielākajiem Rīgas teritorijā.

"Celtniecība ir viens no būtiskiem sektoriem, kas ekonomikas lejupslīdes laikā var veicināt tās atlabšanu. Lēmumu par investīcijām pieņēmām tieši Covid-19 krīzes laikā, jo mums ir svarīgi ieguldīt arī savu artavu, lai Latvija no krīzes izietu pēc iespējas ātrāk. Protams, loģistikas parks ir arī būtisks investīciju objekts "Pillar Capital" mērķu izpildei, stiprinot uzņēmumu kā vienu no lielākajiem un efektīvākajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem Latvijā,” norāda Edgars Miļūns.

Maskavas ielas loģistikas parka būvniecības laikā "Pillar Capital" piesaistīs ap 20 apakšuzņēmēju, savukārt celtniecības un citu darbu veikšanai nodarbinās apmēram 180 cilvēku. Ģenerāluzņēmējs ir uzņēmums "Pillar Contractor", savukārt projektēšanu veic "Pillar Architekten".

Paredzams, ka celtniecības darbi tiks pabeigti līdz 2021.gada 31.jūlijam. Jaunajām ēkām paredzēts iegūt BREEAM sertifikātu, kas apliecinās to augsto kvalitāti, energoefektivitāti un atbilstību pasaules standartiem, turklāt tās būs pirmās noliktavas ēkās Latvijā ar BREEAM sertifikātu.

“Uzsākot ēku plānošanu un projektēšanu, lielu vērību pievērsām efektivitātei un energoefektivitātei. Sadarbībā ar noliktavu plauktu sistēmu ekspertiem izdevās uzprojektēt ēkas ar nestandarta kolonnu soli, kas ļauj efektīvāk izvietot plauktu sistēmas, tādejādi mazākā platībā izvietot vairāk preču. Esam gandarīti, ka modernās telpas būs pieejamas arī mazākiem uzņēmumiem, jo nomniekiem platības būs pieejamas sākot no aptuveni 800 kvadrātmetriem,” norāda Pēteris Guļāns.