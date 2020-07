"airBaltic" šovasar plāno no Rīgas nodrošināt lidojumus uz 49 galamērķiem

Viņa norādīja, ka "airBaltic" pašreiz veic tiešos lidojumus no Rīgas uz dažādiem Eiropas biznesa tranzītmezgliem un turpina atsākt lidojumus uz tādiem populāriem atpūtas galamērķiem kā Dubrovnika, Rijeka un Splita Horvātijā, Barselona Spānijā, Nica Francijā, Larnaka Kiprā, Roma, Katānija un Milāna Itālijā, kā arī citiem. Papildus tam "airBaltic" piedāvā dažādus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.

"airBaltic" plāno, ka līdz augusta beigām lidojumus no Rīgas veiks uz 49 galamērķiem, bet no Tallinas un Viļņas uz 10 galamērķiem no katras pilsētas.

Briede skaidroja, ka "airBaltic" cieši sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām, sekojot līdzi situācijai, kā arī ir elastīga, lai vajadzības gadījumā pielāgotu lidojumu grafiku.

Lidsabiedrība aicina pasažierus pirms ceļojuma pārbaudīt ceļojuma noteikumus un lidostu ierobežojumus oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc ir jāpārliecinās, ka ir apzināta jaunākā informācija.

Tāpat kompānijā norādīja, ka jauno rezervāciju skaits un pieprasījums no jūnija sākuma līdz šim brīdim ir trīskāršojies. Pieprasītākie "airBaltic" atpūtas maršruti tuvākajā laikā ir Malaga Spānijā un Atēnas Grieķijā, bet augustā populārākie galamērķi ir Reikjavīka Islandē, kā arī Dubrovnika un Splita Horvātijā.

Briede norādīja, ka stabilas izaugsmes tendences saglabājas arī tādos maršrutos kā Rīga-Oslo, Rīga-Berlīne, Rīga-Amsterdama, Rīga-Londona, Rīga-Dublina. Īpaši izteikti populāri ir lidojumi no Londonas un Dublinas uz Rīgu.

Jau ziņots, ka "airBaltic" regulāros reisus atsāka 18.maijā.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Aviokompānija prognozē, ka šogad tās apgrozījums būs mazāks nekā 200 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.