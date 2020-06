Mazais un vidējais bizness turpinās strādāt attālināti

Pilnībā attālināti strādā 17% "Tet" MVU (mazie un vidējie uzņēmēji) segmenta klienti, savukārt nepilna trešdaļa (29%) dažas dienas pavada birojā un dažas strādā no mājām. Ceturtdaļa no tiem, kuri šobrīd vēl turpina strādāt birojā (22%), plāno pāriet uz attālinātu darbu nākotnē. Gandrīz 40% no aptaujātajiem ārkārtas situācijas laikā saskārās ar tehniskajām problēmām, un visbiežāk tās bija saistītas ar novecojusi tehniku vai programmatūru un nepareizajiem iestatījumiem gan ierīcēs, gan programmatūrā.

Savukārt tehnisko atbalstu, darbiniekiem strādājot no mājām, nodrošina mazāk nekā puse uzņēmumu (46%). "Tas nozīmē, ka lielākajai Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu darbinieku daļai pašiem ir jātiek galā ar tehniskajiem izaicinājumiem. Realitātē tas nozīmē, ka darbinieks, kurš nevar tikt galā pats, ir spiests vērsties pēc palīdzības pie draugiem un paziņām, kas apdraud viņa darba devēja datu konfidencialitāti un ir pretrunā ar datu aizsardzības likumdošanu. It īpaši tas attiecas uz tiem uzņēmumiem, kas apstrādā savu klientu personas datus (piemēram, e-komersanti)," stāsta "Tet" IT drošības pārvaldnieks Uldis Lībietis."Skaidrs, ka daudzi MVU pārstāvji nevar nodrošināt tehnisko atbalstu darbiniekiem finanšu apsvērumu dēļ. Bieži vien uzņēmumos ar 10-20 darbiniekiem ir viens IT speciālists, kurš pilda arī citus pienākumus, kā arī dažos uzņēmumos IT speciālista vispār nav. Šis ir īstais brīdis, kad uzņēmumiem ir jāapsver doma par datortehnikas apkalpošanu kā ārpakalpojumu. Tas var palīdzēt gan ietaupīt resursus, gan nodrošināt darba procesu nepārtrauktību, kā arī noņemt slodzi no esošiem IT darbiniekiem, ļaujot viņiem vairāk pievērsties uzņēmuma attīstības projektiem. "Tet" šobrīd apkalpo jau vairāk nekā 6000 klientu datorus visā Latvijā un spriežot pēc klientu atsauksmēm, tas ir reāls risinājums. Tagad jau pēc ārkārtas situācijas beigām mēs redzam, ka arī "Tet" piedāvātais datortehnikas nomas pakalpojums palīdzēja daudziem uzņēmumiem nodrošināt savus darbiniekus ar datoriem, tādējādi saglabājot uzņēmuma dzīvotspēju arī krīzes laikā," piebilst U.Lībietis.

Gan tie darbinieki, kas strādā no mājām, gan tie, kas turpina darbu ofisā, būtu gatavi gaidīt tehnisko palīdzību ne ilgāk kā stundu, un puse no respondentiem cer saņemt atbalstu jau pusstundas laikā (49% no tiem, kas strādā no mājām, 48% - no biroja).Interesanti, ka tikai 7% mājās strādājošo MVU darbinieku būtu gatavi paši vest tehniku uz darbu vai servisu, un 40% vēlētos, lai viņiem būtu pieejams klātienes tehniskais atbalsts arī mājās.

No attālinātas komunikācijas rīkiem "Tet" MVU klientu vidū (arī to, kuri paši nestrādā attālināti) visvairāk tiek izmantoti "Zoom" (33%), "Microsoft Teams" (17%) un" Google Meet" (9%).