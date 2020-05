Zināmi Radošās izcilības festivāla ADWARDS MMXX uzvarētāji

Šogad pilnveidotas visas festivāla kategorijas, vairāk nekā līdz šim izceļot atsevišķas disciplīnas. Tā, piemēram, pirmoreiz vērtēti darbi pilnīgi jaunās disciplīnās: “Animācija, vizuālie efekti & 3D” un “Skaņas meistarība”. Darbus vērtēja starptautiska žūrija 21 eksperta sastāvā īpašā tiešsaistes vērtēšanas platformā. Lai process būtu atbilstošs nozares standartiem, darbi tika skatīti gan individuāli, gan apspriesti video diskusijās. Žūrija bijusi ļoti vērīga, vērtējot gan individuāli, gan diskusijās tiešsaistē: dažiem īpaši talantīgi izveidotiem darbiem mainītas sākotnēji pieteiktās kategorijas, lai tie iegūtu novērtējumu disciplīnās, kurās bijuši patiesi izcili.

“Radošums nesnauž pat skaudros apstākļos – tas ir mūsu galvenais un iepriecinošākais secinājums, apkopojot ADWARDS MMXX rezultātus. Kopumā jāteic, ka izvēlētā digitālā vērtēšanas pieeja ir sevi attaisnojusi. Kā jebkura krīze, arī šī ir izrādījusies ne tikai ierobežojoša, bet arī iedvesmojoša, radot lielisku iespēju pilnveidot un attīstīt arī turpmākos konkursus. Jā, apbalvošanas ceremonija nebija iespējama, tomēr izvēlējāmies dažādus risinājumus internetā, kā pārsteigt uzvarētājus: mums pievienojās mākslinieks Kristians Brekte, lai gan apsveiktu, gan izklaidētu mūsu prasīgo auditoriju – Latvijas TOP radošos komunikācijas nozarē,” stāsta Latvian Art Directors Club direktore Annija Mežgaile un iesaka uzvarētāju apsveikumu video apskatīt kluba Facebook lapā.

Kategorijā “Integrētās kampaņas” zelta godalgas piešķirtas aģentūrai Bechtle & Milzarājs par kampaņu Vilnius: amazing wherever you think it is, NORD DDB Riga par Latvijas Radio radīto kampaņu “Cilvēcīgas beigas” un 3ClientAgency par CSDD sociālo kampaņu “Ballējam – izguļam”.

Kategorijā “TV & Radio” zelta godalgu saņēmusi aģentūra McCANN Riga par kampaņu “Vietējie zina, kas ir topā! – Meklē sievu”, 3ClientAgency par CSDD sociālo kampaņu “Ballējam – izguļam”, Bechtle & Milzarājs par Vilnius: amazing wherever you think it is un Steve Spencer par In Winter We Don't Freeze.

Divas zeltas godalgas piešķirtas arī kategorijā “Interaktīvie un digitālie risinājumi”: par uzvarētājiem atzīti McCANN Riga radītais “Politiskais Tinderis” un aģentūras Panic darbs Amex. Let's get business done.

Sīva konkurence lielā finālistu pulkā bijusi kategorijā “Drukas māksla un dizains”, kur laurus plūkusi aģentūra Nord ID Riga ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas grāmatu Stories in Sounds, Mūsdienu kultūras centrs KultKom ar izdevumu Latvian Photography 2019, Asketic ar TechChill zīmola identitāti, McCANN Riga ar EVA zīmola ieviešanas kampaņu, Nords Porter Novelli ar melnbalto fotogrāfiju kalendāru “Meklētāji”, FIELD ar Kalve Coffee radīto iepakojumu un Dizaina birojs H2E ar Alūksnes bānīša stacijas dizainu.

Kategorijā “Preses un vides reklāma” ar zeltu apbalvota Bechtle & Milzarājs kampaņas Vilnius: amazing wherever you think it is preses reklāma.

Kategorijā “Zīmola stāsts” par labāko jauno zīmolu atzīts Nord ID Riga radītais Babbit zīmola identitātes un produkta dizains, bet par labāko atjaunināto zīmolu – McCANN Riga veidotais MAP Festival Baku dizains.

Sabiedrisko attiecību kategorijā zeltu ieguvusi TBWA/Latvija ar Lidostas “Rīga” simfoniju, NORD DDB Riga kampaņa Cilvēcīgas beigas un WKND radītā Latvia's semi-natural grasslands.

Balvu Young Creative, kurai reklāmas, grafiskā un digitālā dizaina darbus iesniedz jaunie radošie talanti līdz 28 gadu vecumam, ieguvis Nauris Jostsons.

Ar pilnu laureātu sarakstu iespējams iepazīties šeit.

Radošās izcilības festivālu ADWARDS rīko Latvian Art Directors Club, bet komunikācijas konceptu 2020. gadam izstrādā reklāmas aģentūra McCANN Riga.