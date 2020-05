Latvijā strauji pieaudzis pieprasījums pēc brīvdienu māju un apartamentu īstermiņa īres

Apzinot Latvijas brīvdienu māju izīrētājus, ir uzsākta šādu sludinājumu izvietošanu nekustamo īpašumu sludinājumu portālā, jo neskatoties uz to, ka pieprasījums pēc īstermiņa īres maija mēnesī ir ar mēreni pieaugošu tendenci, attiecībā uz vasaras mēnešiem pieprasījums aug strauji un viss liecina par to, ka tuvāko nedēļu laikā tas pieaugs vēl straujāk.



“Cilvēkiem, kuriem esošo apstākļu dēļ ir nācies atcelt plānotos ārvalstu ceļojumus, vēlme doties tuvākos vai tālākos izbraucienos ārpus pilsētas nekur nav zudusi, to pierāda jau šobrīd augošais pieprasījums pēc šādiem sludinājumiem un lielā interese par īstermiņa īres iespējām vasaras periodā,” norāda nekustamo īpašumu sludinājuma portāla pārstāve Marika Boša.



Komentējot iespēju izvietot sludinājumus, Andele Mandele vadītāja Līva Jaunozola, kura savas Vecpiebalgas brīvdienu mājas „Kalna Aliteni” izvietojusi inch.lv sadaļā (īstermiņa īre brīvdienu mājas/apartamenti), atzīst, ka vērtē pozitīvi kvalitatīvu Latvijas Airbnb aizvietotāju, kur vietējiem iedzīvotājiem ir iespējabrīvi piezvanīt unnoskaidrot aktuālo informāciju, neievadot kredītkartes datus, vai arī, maksājot lielu komisijas maksu, ko ietur ārvalstu izīrētāju kompānijas.



„Ārvalstu tūristu pieplūdumu šogad negaidām un nav arī skaidrs, kā tas varētu mainīties nākamos gadus. Turklāt, daudziem lauku māju saimniekiem nav pieredzes patstāvīgi uzturēt komunikāciju ar Airbnb klientiem internetā, tas ļoti noslogo un rada situācijas, kurās klienti jūtas nepietiekoši informēti un neapmierināti,” skaidro L. Jaunozola.



Savukārt M.Boša atzīst, ka jaunais pakalpojums ir ieinteresējis izīrētājus un katru dienu tiek saņemts aizvien vairāk īstermiņa īres sludinājumu piedāvājumu, taču ņemot vērā strauji augošo pieprasījumu, šādi sludinājumi salīdzinoši ātri sasniedz mērķauditoriju un pamet sludinājumu listi.



Analizējot novērojamo pieprasījuma pieaugumu, inch.lv aicina patērētājus būt tālredzīgiem, savlaicīgi plānot šovasar iecerēt brīvdienas un interesēties par brīvdienu māju un apartamentu īstermiņa īres iespējām Latvijā, jo nogaidot, pastāv iespēja palikt bez iecerēto īres objektu pieejamības.

