Palielinoties pieprasījumam pēc attālinātas pārtikas iepirkšanās, "Rimi" paplašina piegādes teritoriju visā Latvijā

“Šī brīža apstākļos ir būtiski, ka sniedzot plašās attālinātas iepirkšanās iespējas gan "Rimi" e-veikalā, gan ar “Bolt Food” lietotnē, mēs spējam nodrošināt mūsu pircējiem ne vien sociālo distancēšanos, bet arī iespēju saņemt preces, neizejot no mājas.

Sadarbība ar "Bolt Food" regulāri tiek pārskatīta un atbilstoši mūsu pircēju pieprasījumam, šobrīd esam palielinājuši piegādes teritoriju Latvijā, papildu Liepājas un Daugavpils pilsētām, pasūtījums var veikt arī Jelgavā. Tāpat ir paplašināts sadarbības veikalu tīkls Rīgā, pievienojot tam vēl četrus "Rimi" veikalus, lai mūsu klientiem Rīgā būtu mazākas piegādes izmaksas.

Pēc "Rimi" datiem iecienītākās preču grupas pasūtījumu grozos “Bolt Food” lietotnē ir piena produkti, augļi, dārzeņi, maize un konditorejas preces,” informē "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

Sadarbībā ar “Bolt Food” un sniedz iespēju ātri, droši un ērti saņemt ikdienai nepieciešamākās preces.

Šobrīd “Bolt Food” lietotnē veiktie pasūtījumi piegādei uz mājām tiek komplektēti no deviņiem veikaliem Rīgā - "Rimi Alfa", "Rimi Pulkveža Brieža", "Rimi Stirnu", "Rimi Āgenskalns", "Rimi Anniņmuižas", "Rimi Galerija Rīga", "Rimi Prūšu", "Rimi Vecmīlgrāvis" un "Rimi Dole", Liepājā piegāde tiek veikta no "Rimi Rietumu centrs", Jelgavā no "Rimi RAF" un jau drīzumā no "Rimi Satiksmes veikala", savukārt Daugavpilī no "Rimi Cietokšņa" veikala.

“Bolt Food” lietotnē "Rimi" piedāvā iegādāties sadzīves un pārtikas preces, tostarp pamatpreces ēdiena gatavošanai mājās, kā arī jau gatavos produktus un preces mājdzīvniekiem.

Vienā pirkuma reizē “Bolt Food” var iegādāties līdz 40 preču vienībām un minimālā pasūtījuma summa ir 10 eiro. Papildu pirkuma summai ir jāapmaksā piegādes izmaksas, kas ir atkarīgas no attāluma starp veikalu un piegādes adresi. Pasūtījumu ir iespēja veikt katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00. Pasūtījuma izpildes laiks ir aptuveni viena stunda.

Atbilstoši pieprasījumam, "Rimi" veikalu tīkls sadarbībai ar “Bolt Food” tiks paplašināts. Lielākiem pirkumiem Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāji tiek aicināti izmantot arī "Rimi" e-veikalu.

Ņemot vērā šī brīža e-veikala augsto pieprasījumu, pircēji tiek aicināti plānot savus pirkumus vairākas dienas iepriekš. Šobrīd e-veikalā veiktos pasūtījumus iespējams saņemt trīs veidos – pasūtīt piegādi uz mājām, saņemt pirkumus "Rimi Drive" pie t/c "Ozols" un t/c "Spice", kā arī saņemt pirkumus “Pērc un saņem” punktos "Rimi Ozols", "Rimi Spice", "Rimi Mols", "Rimi Olimpia", "Rimi Damme".