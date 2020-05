Mobilais kondicionieris vai ventilators jūsu mājoklim: kā izvēlēties piemērotāko?

Šobrīd mobilie kondicionieri un ventilatori pieejami plašā izvēlē, tādēļ var rasties jautājums, kuram no risinājumiem dot priekšroku. Turpinājumā daži ieteikumi, kas var palīdzēt izvēlēties piemērotāko variantu.

Pārnēsājamā gaisa kondicioniera priekšrocības

Viens no variantiem ir mobilais gaisa kondicionieris - pietiekami kompakts, pārnēsājams, pielāgojams dažādām vajadzībām.



Mobilais kondicionieris darbojas pēc sekojoša principa - tas iesūc telpas gaisu, atdzesē to un novirza atpakaļ telpā. Siltā gaisa plūsma vairumā gadījumu tiek izvadīta caur šļūteni. Atkarībā no izvēlētā modeļa, ierīcei var pielāgot dažādus iestatījumus, piemēram, ventilatora ātrumu, vēlamo gaisa temperatūru.



Šī ierīce ir vienkārša, taču efektīva alternatīva stacionārajiem, pie loga uzstādāmajiem gaisa kondicionieriem. Lielisks risinājums, ja paredzēts atdzesēt tikai vienu telpu, piemēram, biroja telpu vai īrētu mājokli, kur nav iespējas uzstādīt pastāvīgu ierīci. Mobilais kondicionieris ir salīdzinoši vienkārši uzstādāms, tādēļ kļuvis par daudzu novērtētu risinājumu.



Daļa kondicionieru modeļu aprīkoti ar ritenīšiem, kas nodrošina parocīgāku ierīces pārvadāšanu.



Pirms mobilā kondicioniera iegādes jāpārliecinās, kādas ir tā uzstādīšanas prasības, lai tās samērotu ar savām iespējām.

Svarīgākie aspekti, ko ņemt vērā, izvēloties mobilo kondicionieri

Svarīgi, lai mobilais kondicionieris atbilstu Jūsu prasībām, tādēļ ņemiet vērā vairākus faktorus:

● Ierīces jaudu - izvērtējiet, cik lielu platību ar šo ierīci vēlaties atdzesēt. Pēc tam piemeklējiet atbilstošas jaudas mobilo kondicionieri. Ierīce ar pārāk mazu jaudu nepildīs savas funkcijas pietiekami efektīvi, savukārt pārāk jaudīga ierīce nespēs pietiekami savākt mitrumu, tādēļ telpā būs augsts mitruma līmenis. Protams, pārāk jaudīga ierīce nebūs arī izdevīga ekonomiskajā ziņā;

● Funkcijas - labam gaisa kondicionierim ir funkcijas, kas padara to ērtāku un daudzpusīgāku. Noderīgas var būt tādas funkcijas kā papildus dzesēšana, sausinātāja režīms, ventilatora funkcija, sildītāja funkcija;

● Uzstādīšana - izlemiet, kur uzstādīsiet kondicionieri, pārliecinieties, ka varat īstenot tā uzstādīšanas prasības.

Mobilie kondicionieri nopērkami dažādas cenu kategorijās, tādēļ vienmēr vērts veltīt laiku dažādu opciju salīdzināšanai.

Vienkāršāka alternatīva - ventilators

Vienkāršāka, bet gana efektīva ierīce ir ventilators. Atšķirībā no gaisa kondicioniera, kas savāc un atdzesē gaisu, ventilators rada gaisa plūsmu, kas savukārt sekmē gaisa temperatūras pazemināšanos.



Ventilatoripieejami plašā izvēlē, tiem mēdz būt dažādas papildu funkcijas, piemēram, taimeris, kas nodrošina ventilatora darbību tikai noteiktu laika posmu, kā arī mitruma līmeņa indikators, kas nodrošina ierīces darbību līdz sasniegts vēlamais mitruma līmenis telpā.



Ir vairāki ventilatoru veidi, piemēram, galda kondicionieri un grīdas kondicionieri.

Svarīgākie kritēriji, izvēloties ventilatoru, ir:

● Ventilatora jauda - izvērtējiet, cik jaudīga ierīce Jums nepieciešama;

● Ventilatora darbības nodrošināšana - ierīce var darboties ar baterijām, elektrību, pieslēdzot to pie datora ar USB vadu;

● Ventilatora darbības ātrumi - funkcionālāki ir tie modeļi, kas aprīkoti ar regulējamiem darbības ātrumiem;

● Rotēšanas funkcija - noderīga ir rotēšanas funkcija, kas nodrošina efektīvāku un ātrāku gaisa atdzesēšanu telpā;

● Regulējams ventilatora augstums - lieliska ir iespēja regulēt ventilatora augstumu vēl lielākam komfortam;

● Papildus aprīkojums - telpās, kur uzturas mazi bērni vai mājdzīvnieki, īpaši jādomā par drošību. Šādā gadījumā noderīgs ventilators ar aizsargtīklu vai režģi. Tāpat pieejami arī ventilatori ar tālvadības pulti, kas ļauj ierīci ieslēgt/izslēgt no attāluma

Ventilators ir vienkāršāks variants, taču, ja vien izvēlēts prasībām atbilstošs modelis, spēj nodrošināt augstu efektivitāti. Turklāt - vairumā gadījumu ventilators ir lētāks kā labs gaisa kondicionieris.

Neatkarīgi no tā, kam dodat priekšroku, gan kondicionierus, gan ventilatorus var iegādāties 220.lv interneta veikalā. Tie pieejami daudzveidīgā izvēlē, lai katrs varētu atrast savām prasībām atbilstošāko risinājumu.

Parūpējies par komfortu gada siltajos mēnešos - izvēlies labu mobilo kondicionieri vai ventilatoru, lai atrasties iekštelpās būtu daudz patīkamāk. Ieskaties jau tūlīt - 220.lv!

Reklāmas rakstst tapis sadarbībā ar 220.lv