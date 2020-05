Īres cenas un Covid-19: daudziem eiropiešiem parādās cerība

“Airbnb” tika dibināts 2008. gadā un kopš tā tūrisma industrija piedzīvoja revolūciju – simtiem tūkstošiem dzīvokļu īpašnieku metās izmantot šo platformu, lai nopelnītu naudu, taču tas radīja virkni problēmu vietējiem iedzīvotājiem.

Tagad dzīvokļu īpašnieki, kuri darbojās šajā servisā, krasi izjūt, ko nozīmē ceļojumu nozares sabrukums, jo viņi ir zaudējuši ienākumus, taču šis ir koks ar diviem galiem – daudzu pilsētu vietējās amatpersonas priecīgi cer, ka atbrīvojušies dzīvokļi, kuros kādreiz mitinājās tūristi, varētu normalizēt īres dzīvokļu tirgu, vēstī “The Guardian”. Daudzās Eiropas pilsētās bija dzirdamas sūdzības, ka ienesīgais brīvdienu dzīvokļu īres tirgus ir sekmējis īres cenu kāpumu un izspiedis vietējos iedzīvotājus, kas savukārt noveda pie tā, ka vietējiem uzņēmējiem nebija kopienas, kuru apkalpot un kura radītu pieprasījumu pēc viņu precēm un pakalpojumiem.

Barselonas mēra vietniece Haneta Sanca sacījusi: “Mēs ceram, ka trešdaļa vai pat puse licencēto tūristu dzīvokļu kļūs par parastiem dzīvokļiem, kurus [vietējie] varēs īrēt nākamajos trijos gados.”

Līdzīgu viedokli paudis Parīzes mēra vietnieks Īans Brosāts, kurš atbildīgs par mājokļu jautājumu. “Mēs plānojam izmantot iespēju, lai atgūtu kontroli,” viņš sacīja, norādot, ka “Airbnb” dzīvokļu piedāvājums Parīzē ir sabrucis un pirmajās trijās aprīļa nedēļās dzīvokļu īpašnieki varasiestādēs reģistrējuši vien 40 gadījumus, kad tika izmantoti viņu pakalpojumi. Salīdzinājumam – pērn šajā laikā vidēji tie bijuši 1210 gadījumi mēnesī.

Tikmēr aplēses rāda, ka kopš ierobežojumu ieviešanas 14. martā Spānijā brīvdienu īres dzīvokļu pieprasījums kritis par 98%. Neviens necer uz ātru šīs nozares atgūšanos un Spānija faktiski ir norakstījusi 2020. gada tūrismu, ar gaidām lūkojoties uz nākamo gadu.

Lai mazinātu savus zaudējumus, īpašnieki tagad pārmetas uz parastajiem īres tirgiem – simti un varbūt pat tūkstoši dzīvokļu Spānijas pilsētās tagad ir pieejami īrei uz termiņu līdz gada beigām, kas liecina, ka īpašnieku cerība par nākamā gada tūrisma uzplaukumu ir dzīva.

Barselonai ir ilgstoša pieredze, karojot ar “Airbnb” – tur ir aptuveni 9600 licencētu brīvdienu dzīvokļu un vismaz tikpat daudz darbojas bez licences. Platforma tiek vainota arī par to, ka tās dēļ krasi pieauga īres cenas pilsētā. “Tas, ko tūristu dzīvokļu īpašnieki tagad vēlas, ir stabilitāte, un viņi to var iegūt no parastā īres tirgus. Protams, viņi nopelnīs mazāk nekā tad, kad izīrēja tos tūristiem,” norāda Sanca.

Ilgstošs “Airbnb” pretinieks ir arī Parīzes administrācija, kas aplēsa, ka platforma vietējiem atņēma aptuveni 30 000 māju, kas tika izīrētas tūristiem, ieskaitot 25% dzīvokļu četros centrālajos Parīzes rajonos.

Brosāts vietējiem medijiem stāstīja, ka pilsētas administrācija varētu atpirkt daļu no šiem dzīvokļiem un atgriezt tos vietējā īres tirgus apritē.

Līdzīga situācija vērojama Dublinā, kur pieejami aptuveni 9400 “Airbnb” dzīvokļi. Nedēļu pēc Covid-19 ierobežošanai paredzēto pasākumu ieviešanas vietējā īres dzīvokļu platformā “Daft.ie” kļuva par 170 Dublinas centrālajā daļā pieejamiem īres dzīvokļiem vairāk. Šis kāpums turpinās, lai gan vairs ne tik straujā tempā.

Tikmēr “Airbnb” savā paziņojumā medijiem norāda, ka jau šobrīd dažos tirgos redz iepriecinošas tendences, kas liecina, ka dažos tirgos vērojams kāpums, turklāt “Airbnb” ilgtermiņa uzturēšanās skaits ir teju dubultojies.

Neraugoties uz to, uzņēmums nesen paziņoja, ka atlaiž 25% savu darbinieku.

Barselonas amatpersonas lēš, ka daudzi uz tūrismu orientētie mazie un vidējie uzņēmumi neizdzīvos, taču daudziem vietējiem iedzīvotājiem, kuri reiz uzskatīja, ka pilsēta ir neatgriezeniski zaudēta, tā ir iespēja. “Mums ir iespēja pārdomāt pilsētu,” sacīja Sanca, norādot, ka vietējiem uzņēmējiem vajadzētu pielāgoties jaunajam pieprasījumam, kas nav tikai sangrija un suvenīri. “Uz tūrismu orientēta monokultūra nedarbosies,” viņa sacīja.

